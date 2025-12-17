關注

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道

厭世必睇！聖誕最怕人多？呢 7 個『避世秘境』靜到你只聽到自己心跳聲！

聖誕節冷門旅遊地 | 魅力所在
聖誕節冷門旅遊地 | 魅力所在

每年聖誕節，去邊度都係人山人海，真係行都行唔到，逼到你火都嚟！但係，你又好想感受吓嗰種濃濃地嘅冬日氣氛，點算好？

不如咁啦，2025 年聖誕節，試吓去啲特別啲、少人知嘅冷門地方玩吓啦！包你個假期即刻唔同晒！

由越南個「迷你巴黎」大叻，到日本浪漫到爆嘅函館，再到充滿異國風情嘅斯里蘭卡，仲有南半球熱辣辣嘅悉尼，同埋北歐童話咁靚嘅愛沙尼亞，呢啲地方個個都有自己特色。佢哋唔單止風景超靚，仲有深厚嘅當地文化，保證你玩到唔捨得走！

即刻等 Trip.com 嘅旅遊專家，同你解構吓呢啲聖誕避世秘境，睇吓邊度最啱你心水！

🤩 冷門地有咩咁正？

你係咪同我一樣，年年聖誕都見到人山人海，見到都攰？想過一個真正安靜、特別、又充滿回憶嘅聖誕假期？

快啲同嗰啲逼死人嘅旅遊陷阱講拜拜啦！勇敢啲去發掘吓呢啲少人知嘅聖誕冷門地！

你幻想吓：喺冰天雪地嘅北極圈，親眼見到變幻莫測嘅夢幻極光！定係，匿埋喺日本靜靜地嘅溫泉旅館，浸吓溫泉，睇住漫天雪花飄落，勁暖笠笠！又或者，飛去陽光海灘，用沙灘同海風，代替傳統嘅白色聖誕！

呢啲跳出傳統框框嘅聖誕假期選擇，保證會帶畀你耳目一新嘅驚喜

聖誕節冷門旅遊地 | 魅力所在
聖誕節冷門旅遊地 | 魅力所在

🗺️ 亞洲聖誕冷門地，推介！

日本北海道函館：一樣咁浪漫！

函館喺北海道南邊，係個好有魅力嘅港口城市。聖誕節嗰陣，佢冇札幌或者新雪谷咁多人，但冬日魅力一啲都冇減

你可以搭纜車上函館山，居高臨下睇吓被稱為「世界三大夜景」之一嘅璀璨夜景，冬天再加埋啲燈飾，真係浪漫到暈！行吓歷史悠久嘅元町地區，嗰度啲歐式建築同古老教堂，影相打卡一流！嚟到函館，點可以唔食新鮮海鮮？食飽仲要去浸吓溫泉，鬆一鬆添！

日本北海道函館
日本北海道函館

函館湯之川温泉海與燈休伊特度假村(Hakodate Yunokawa Onsen Umi To Akari／Hewitt Resort)

函館湯之川温泉海與燈休伊特度假村(Hakodate Yunokawa Onsen Umi To Akari／Hewitt Resort)
函館湯之川温泉海與燈休伊特度假村(Hakodate Yunokawa Onsen Umi To Akari／Hewitt Resort)
函館湯之川温泉海與燈休伊特度假村(Hakodate Yunokawa Onsen Umi To Akari／Hewitt Resort)
函館湯之川温泉海與燈休伊特度假村(Hakodate Yunokawa Onsen Umi To Akari／Hewitt Resort)

評分：9.2/10.0

地址：3 Chome-9-20 Yunokawacho, 042-0932 函館市, 北海道, 日本

北海道函館站前柔婕閣酒店(La'Gent Stay Hakodate Ekimae)

北海道函館站前柔婕閣酒店(La'Gent Stay Hakodate Ekimae)
北海道函館站前柔婕閣酒店(La'Gent Stay Hakodate Ekimae)
北海道函館站前柔婕閣酒店(La'Gent Stay Hakodate Ekimae)
北海道函館站前柔婕閣酒店(La'Gent Stay Hakodate Ekimae)

評分：9.1/10.0

地址：12-8 Wakamatsucho, 040-0063 函館市, 北海道, 日本

越南大叻：靚到唔輸蝕畀「巴黎」！

大叻有個朵，叫「越南小巴黎」同「永恆之春之城」，佢全年氣候都涼浸浸、好舒服，特別係聖誕節嗰陣，真係舒適到冇得頂

成個城市都係精緻嘅法式殖民建築、五顏六色嘅花園同翠綠嘅松林，營造出好浪漫又寧靜嘅氣氛。同河內、胡志明市嗰種嘈喧巴閉比，大叻真係輕鬆寫意得多，想過個靜靜哋、有法式情調嘅聖誕假，就啱晒！

越南大叻
越南大叻

Mơ住宿-森林度假村(Mo Stay - Forest Resort)

Mơ住宿-森林度假村(Mo Stay - Forest Resort)
Mơ住宿-森林度假村(Mo Stay - Forest Resort)
Mơ住宿-森林度假村(Mo Stay - Forest Resort)
Mơ住宿-森林度假村(Mo Stay - Forest Resort)

評分：9.4/10.0

地址：Đ. Hoa Hồng, 4坊, 大叻, 林同省, 越南

大叻夢幻酒店(Les Reveurs Dalat)

大叻夢幻酒店(Les Reveurs Dalat)
大叻夢幻酒店(Les Reveurs Dalat)
大叻夢幻酒店(Les Reveurs Dalat)
大叻夢幻酒店(Les Reveurs Dalat)

評分：0.0/10.0

地址：Đường Hoa Hồng, 4坊, 大叻, 林同省, 越南

斯里蘭卡賈夫納：避開商業化！

如果你想體驗截然不同嘅文化，不妨考慮吓斯里蘭卡北部嘅賈夫納！呢度近排先慢慢開放畀遊客，所以保留咗好濃嘅泰米爾文化同獨特歷史。

雖然聖誕節唔係佢哋主要節日，但可以畀你過一個遠離塵囂嘅寧靜假期。你可以在無人打擾嘅沙灘度曬太陽、探索吓古老嘅寺廟、食吓地道又好味嘅菜式，真係一個非商業化嘅純文化之旅

斯里蘭卡賈夫納
斯里蘭卡賈夫納

賈夫納狐狸度假村(Fox Jaffna)

賈夫納狐狸度假村(Fox Jaffna)
賈夫納狐狸度假村(Fox Jaffna)
賈夫納狐狸度假村(Fox Jaffna)
賈夫納狐狸度假村(Fox Jaffna)

評分：9.2/10.0

地址：257 Jaffna-Kankesanturai Rd, 40000 賈夫納, 北部省, 斯里蘭卡

北門酒店(North Gate Hotel)

北門酒店(North Gate Hotel)
北門酒店(North Gate Hotel)
北門酒店(North Gate Hotel)
北門酒店(North Gate Hotel)

評分：8.8/10.0

地址：136 Station Rd, 40000 賈夫納, 北部省, 斯里蘭卡

澳洲悉尼：過個熱辣辣嘅南半球聖誕！

想過一個充滿陽光與海灘嘅聖誕節？咁就要飛去悉尼啦！

同北半球嘅凍冰冰講拜拜，嚟悉尼感受吓熱情洋溢嘅南半球聖誕！你可以去世界聞名嘅邦代海灘（Bondi Beach），同全球遊客一齊狂歡；或者搵個靜少少嘅沙灘，搞個澳式海邊燒烤（BBQ），曬吓太陽，吹吓海風。雖然悉尼街頭一樣有聖誕燈飾，但佢個 Feel 似係夏日派對，而唔係傳統白色聖誕，超特別！

澳洲悉尼
澳洲悉尼

悉尼邦迪樞紐美利通公寓式酒店(Meriton Suites Bondi Junction)

悉尼邦迪樞紐美利通公寓式酒店(Meriton Suites Bondi Junction)
悉尼邦迪樞紐美利通公寓式酒店(Meriton Suites Bondi Junction)
悉尼邦迪樞紐美利通公寓式酒店(Meriton Suites Bondi Junction)
悉尼邦迪樞紐美利通公寓式酒店(Meriton Suites Bondi Junction)

評分：8.7/10.0

地址：97 Grafton St, 2022 邦代匯, 新南威爾士, 澳洲

悉尼曼利海灘(The Sebel Sydney Manly Beach)

悉尼曼利海灘(The Sebel Sydney Manly Beach)
悉尼曼利海灘(The Sebel Sydney Manly Beach)
悉尼曼利海灘(The Sebel Sydney Manly Beach)
悉尼曼利海灘(The Sebel Sydney Manly Beach)

評分：8.4/10.0

地址：13 S Steyne, 2095 曼利議會, 新南威爾士, 澳洲

❄️ 歐洲小眾冬季城市，精選！

愛沙尼亞塔林：好似置身迷你童話世界！

愛沙尼亞首都塔林，佢個老城區係世界遺產嚟㗎，係歐洲保存得最完整嘅中世紀古城之一！

喺呢度過聖誕，你真係好似走入咗童話世界咁！行喺中世紀建築同鵝卵石街道上，浪漫到爆。塔林個聖誕市集雖然唔算大，但夠晒溫馨，仲成日鋪滿晒雪花，勁靚！同西歐啲大城市比，塔林遊客少好多，可以安安靜靜咁感受吓古城嘅歷史氣氛。

愛沙尼亞塔林
愛沙尼亞塔林

夢未頓塔林(Revelton Suites Tallin)

夢未頓塔林(Revelton Suites Tallin)
夢未頓塔林(Revelton Suites Tallin)
夢未頓塔林(Revelton Suites Tallin)
夢未頓塔林(Revelton Suites Tallin)

評分：9.7/10.0

地址：Eha tn 6, 市中區, 10137 塔林, 哈爾尤縣, 愛沙尼亞

羅馬尼亞布拉索夫：靚到好似畫咁嘅山城！

羅馬尼亞嘅布拉索夫，坐落喺特蘭西瓦尼亞地區，畀雄偉嘅喀爾巴阡山脈圍住，本身已經靚到好似一幅畫。冬天嚟就仲靚！

佢附近有出名嘅布朗城堡（即係傳說中嘅《德古拉》城堡），仲有滑雪場！呢度個聖誕市場好有氣氛，而且物價相對平好多，想性價比高嘅冬日旅行，揀佢就冇錯！

提提你： 布朗城堡（Bran Castle）對吸血鬼迷嚟講，簡直係夢幻朝聖地！佢同《德古拉》小說同傳說有關，真係好神秘！城堡喺 14 世紀末起，企喺懸崖上面，個樣好似電影入面嗰啲古老堡壘，勁有哥德式風格，每年都吸引好多人嚟探秘！

羅馬尼亞布拉索夫
羅馬尼亞布拉索夫

布拉索夫阿普爾豪斯旅館(UpperHouse Suites & More)

布拉索夫阿普爾豪斯旅館(UpperHouse Suites &amp; More)
布拉索夫阿普爾豪斯旅館(UpperHouse Suites & More)
布拉索夫阿普爾豪斯旅館(UpperHouse Suites &amp; More)
布拉索夫阿普爾豪斯旅館(UpperHouse Suites & More)

評分：9.4/10.0

地址：Petofi Sandor, 500107 布拉索夫, 布拉索夫縣, 羅馬尼亞

挪威特羅姆瑟：聖誕睇北極光！

挪威嘅特羅姆瑟（Tromsø），喺北極圈以北，係全球睇北極光嘅最佳地點之一

成個城市冬天都鋪滿晒雪，真係一個夢幻嘅極地聖誕。喺度你可以玩一系列超正嘅冬季活動：狗拉雪橇、雪地摩托，或者參加浪漫嘅追極光之旅。特羅姆瑟嘅冬天節目多姿多彩，等緊你嚟體驗呢個獨特嘅冰雪奇緣！

挪威特羅姆瑟
挪威特羅姆瑟

特羅姆瑟小屋露營地(Tromsø Lodge & Camping)

特羅姆瑟小屋露營地(Tromsø Lodge &amp; Camping)
特羅姆瑟小屋露營地(Tromsø Lodge & Camping)
特羅姆瑟小屋露營地(Tromsø Lodge &amp; Camping)
特羅姆瑟小屋露營地(Tromsø Lodge & Camping)

評分：8.5/10.0

地址：Arthur Arntzens Veg 10, 9020 Tromsdalen, 特羅姆斯郡, 挪威

💖 適合家庭或情侶的景點：暖笠笠又浪漫！

日本北海道函館 － 適合家庭或情侶的景點：函館山函館早市湯之川溫泉區

函館，呢個充滿魅力的日本港口城市，出名在佢啲山景海景撈埋一齊，仲有好多舊建築睇。一到聖誕節，成個城市俾雪蓋住晒，節日氣氛真係瞬間爆燈

你絕對唔可以錯過搭纜車上去函館山，親眼睇吓嗰個被叫做「百萬美元夜景」嘅傳奇美景——燈光點點，勁璀璨，浪漫到好似撒咗寶石咁。喺歷史悠久嘅元町地區漫步，影吓歐式建築同古老教堂，係留低美好回憶嘅好地方。朝早起身，記住要去函館早市，試吓最新鮮嘅海鮮早餐，感受吓當地生活！最後，喺湯之川溫泉區浸番個暖湯，同屋企人或者另一半享受吓呢個溫馨嘅節日鬆弛時光，成個旅程就完美晒啦

日本北海道函館
日本北海道函館

越南大叻 － 適合家庭或情侶的景點：春香湖大叻童話樂園

大叻，被人話係越南嘅「小法國」，氣候涼爽舒服到不得了，夏天避暑一流，聖誕節嗰陣一樣咁迷人！

呢度周圍都係浪漫嘅法式風情，有典雅嘅殖民建築同埋滿眼嘅綠色植物，真係令人心曠神怡。城市俾密密麻麻嘅松林、五顏六色嘅花園、閃吓閃吓嘅湖泊同壯觀嘅瀑布圍住，好啱一家大細去戶外探險。你可以租架單車，環繞風景如畫嘅春香湖踩番轉；又或者喺大叻童話樂園入面，同另一半享受吓甜甜蜜蜜嘅二人世界。大叻個生活節奏好悠閒，幫你遠離都市煩囂，想同家人過一個安靜又美好嘅聖誕假期，呢度係個完美嘅選擇

越南大叻
越南大叻

愛沙尼亞塔林 － 適合家庭或情侶的景點：塔林老城區、聖誕市集

愛沙尼亞塔林老城區，係歐洲保存得最好嘅中世紀古城之一，個靚景真係好似由童話故事走咗出嚟咁！冬天一到，屋頂鋪晒白雪，配埋啲鵝卵石街道，望落去超夢幻。情侶們不如手拖手，喺迷宮咁嘅 瓦納林 (Vanalinn) 老城區入面行吓探險，搵吓啲隱藏咖啡店同有特色嘅手工藝小舖。呢度個聖誕市集，俾人話係歐洲最靚，氣氛超級溫馨，你一定要試吓飲杯暖暖嘅熱紅酒，再買番啲特別嘅手作仔。最後喺啲古老建築入面食番餐浪漫嘅燭光晚餐，為呢個童話般嘅聖誕之旅畫上完美句號

愛沙尼亞塔林
愛沙尼亞塔林

🚶 適合獨旅的聖誕冷門路線：自由自在無拘束！

羅馬尼亞布拉索夫 -  適合獨旅的景點：議會廣場布朗城堡、繩索街

如果你個聖誕節大計係自己一個去旅行，咁羅馬尼亞布拉索夫絕對係你嘅必去之地！

你可以先去市中心嘅議會廣場，喺噴水池邊感受吓個城市嘅脈搏；或者搵間溫馨嘅咖啡店，靜靜享受吓嗰一刻嘅寧靜。附近個黑教堂，係羅馬尼亞出名嘅哥德式建築，會令你沉浸喺濃濃嘅歷史氛圍入面。想刺激啲，就不妨去布朗城堡（又叫德古拉城堡）！冬天遊客少啲，你就有更多空間去盡情探索城堡啲秘密通道同樓梯。最後，記住要去歐洲最窄嘅繩索街打卡留念，隨心所欲咁發掘呢個山城獨特嘅魅力！總之一句：布拉索夫嘅獨遊體驗，爽度爆晒燈！

羅馬尼亞布拉索夫
羅馬尼亞布拉索夫

澳洲悉尼 -  適合獨旅的景點：悉尼歌劇院庫吉海灘步道

邊個話聖誕節一定要喺冰天雪地度過，凍到好似條冰棒咁？嚟悉尼體驗一個熱情洋溢嘅夏日聖誕節啦，感受吓南半球獨有嘅節慶魅力！

你可以參加悉尼歌劇院嘅導覽團，親自去打卡呢個世界級地標嘅風采；或者行吓宏偉嘅海港大橋，望勻成個悉尼港嘅絕美景色。雖然熱門海灘可能會多人啲，但自己一個去旅行嘅，可以選擇喺邦代庫吉海岸步道健行，沿途欣賞壯麗嘅海岸線，吹吓海風，享受吓獨處嘅寧靜時光。另外，唔好唔記得去北悉尼隱藏嘅文迪·懷特利秘密花園，幫自己安排一場身心放鬆嘅心靈之旅！

澳洲悉尼
澳洲悉尼

💡 氣候與行程安排貼士

🌡️ 氣候與行程安排建議

去呢啲聖誕節冷門旅遊地之前，最緊要係睇清楚當地嘅氣候狀況！

如果你揀北半球嘅目的地，好似挪威特羅姆瑟或者羅馬尼亞布拉索夫，嗰度天氣會好凍，你一定要帶齊保暖衫、防滑鞋同各種禦寒裝備！但係如果你揀南半球嘅澳洲 悉尼，就正值炎熱嘅夏天，咁就要帶輕便衫、泳衣同防曬用品啦！

出發前一定要確認當地實際氣溫，咁就可以幫你好好安排行程。喺凍嘅地方，你可以玩室內溫泉、刺激嘅極光狩獵等等，感受獨特嘅冬日浪漫；喺暖嘅地方，就可以盡情享受戶外健行、海灘活動，曬吓太陽。準備得夠充分，你個聖誕之旅先會玩得盡興、玩得完美！

聖誕節冷門旅遊地 | 常見問題

冷門地點安全嗎？

普遍都安全嘅。 建議提前上網查吓當地資訊，自己都要保持番基本警覺心。

聖誕節當天店家會關門嗎？

計劃行程嗰陣，要好清楚當地嘅文化習俗！喺歐洲，聖誕節通常係公眾假期，好多商店、餐廳同景點可能會閂門或者調整營業時間，所以一定要提前查清楚！但係亞洲地區受聖誕假期影響就細啲，好似日本，聖誕日唔係全國公假，多數商業活動都會正常進行。明白呢啲差異，就可以幫你更有效地安排行程，唔會出錯！

如何規劃行程以避開人潮？

揀啲冇咁熱門嘅景點，行程安排彈性啲，避開主要假期嘅高峰期就得啦。

這些地方交通方便嗎？

有啲地區交通可能冇咁發達，建議你提前計劃好交通方式，或者考慮租車自駕遊。

預算會比較便宜嗎？

通常會！ 尤其係去東歐 / 亞洲，物價會比去西歐啲熱門城市平好多。

