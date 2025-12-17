厭世必睇！聖誕最怕人多？呢 7 個『避世秘境』靜到你只聽到自己心跳聲！

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
每年聖誕節，去邊度都係人山人海，真係行都行唔到，逼到你火都嚟！但係，你又好想感受吓嗰種濃濃地嘅冬日氣氛，點算好？
不如咁啦，2025 年聖誕節，試吓去啲特別啲、少人知嘅冷門地方玩吓啦！包你個假期即刻唔同晒！
由越南個「迷你巴黎」大叻，到日本浪漫到爆嘅函館，再到充滿異國風情嘅斯里蘭卡，仲有南半球熱辣辣嘅悉尼，同埋北歐童話咁靚嘅愛沙尼亞，呢啲地方個個都有自己特色。佢哋唔單止風景超靚，仲有深厚嘅當地文化，保證你玩到唔捨得走！
即刻等 Trip.com 嘅旅遊專家，同你解構吓呢啲聖誕避世秘境，睇吓邊度最啱你心水！
🤩 冷門地有咩咁正？
你係咪同我一樣，年年聖誕都見到人山人海，見到都攰？想過一個真正安靜、特別、又充滿回憶嘅聖誕假期？
快啲同嗰啲逼死人嘅旅遊陷阱講拜拜啦！勇敢啲去發掘吓呢啲少人知嘅聖誕冷門地！
你幻想吓：喺冰天雪地嘅北極圈，親眼見到變幻莫測嘅夢幻極光！定係，匿埋喺日本靜靜地嘅溫泉旅館，浸吓溫泉，睇住漫天雪花飄落，勁暖笠笠！又或者，飛去陽光海灘，用沙灘同海風，代替傳統嘅白色聖誕！
呢啲跳出傳統框框嘅聖誕假期選擇，保證會帶畀你耳目一新嘅驚喜！
🗺️ 亞洲聖誕冷門地，推介！
日本北海道函館：一樣咁浪漫！
函館喺北海道南邊，係個好有魅力嘅港口城市。聖誕節嗰陣，佢冇札幌或者新雪谷咁多人，但冬日魅力一啲都冇減！
你可以搭纜車上函館山，居高臨下睇吓被稱為「世界三大夜景」之一嘅璀璨夜景，冬天再加埋啲燈飾，真係浪漫到暈！行吓歷史悠久嘅元町地區，嗰度啲歐式建築同古老教堂，影相打卡一流！嚟到函館，點可以唔食新鮮海鮮？食飽仲要去浸吓溫泉，鬆一鬆添！
函館湯之川温泉海與燈休伊特度假村(Hakodate Yunokawa Onsen Umi To Akari／Hewitt Resort)
評分：9.2/10.0
地址：3 Chome-9-20 Yunokawacho, 042-0932 函館市, 北海道, 日本
北海道函館站前柔婕閣酒店(La'Gent Stay Hakodate Ekimae)
評分：9.1/10.0
地址：12-8 Wakamatsucho, 040-0063 函館市, 北海道, 日本
越南大叻：靚到唔輸蝕畀「巴黎」！
大叻有個朵，叫「越南小巴黎」同「永恆之春之城」，佢全年氣候都涼浸浸、好舒服，特別係聖誕節嗰陣，真係舒適到冇得頂！
成個城市都係精緻嘅法式殖民建築、五顏六色嘅花園同翠綠嘅松林，營造出好浪漫又寧靜嘅氣氛。同河內、胡志明市嗰種嘈喧巴閉比，大叻真係輕鬆寫意得多，想過個靜靜哋、有法式情調嘅聖誕假，就啱晒！
Mơ住宿-森林度假村(Mo Stay - Forest Resort)
評分：9.4/10.0
地址：Đ. Hoa Hồng, 4坊, 大叻, 林同省, 越南
評分：0.0/10.0
地址：Đường Hoa Hồng, 4坊, 大叻, 林同省, 越南
斯里蘭卡賈夫納：避開商業化！
如果你想體驗截然不同嘅文化，不妨考慮吓斯里蘭卡北部嘅賈夫納！呢度近排先慢慢開放畀遊客，所以保留咗好濃嘅泰米爾文化同獨特歷史。
雖然聖誕節唔係佢哋主要節日，但可以畀你過一個遠離塵囂嘅寧靜假期。你可以在無人打擾嘅沙灘度曬太陽、探索吓古老嘅寺廟、食吓地道又好味嘅菜式，真係一個非商業化嘅純文化之旅！
評分：9.2/10.0
地址：257 Jaffna-Kankesanturai Rd, 40000 賈夫納, 北部省, 斯里蘭卡
評分：8.8/10.0
地址：136 Station Rd, 40000 賈夫納, 北部省, 斯里蘭卡
澳洲悉尼：過個熱辣辣嘅南半球聖誕！
想過一個充滿陽光與海灘嘅聖誕節？咁就要飛去悉尼啦！
同北半球嘅凍冰冰講拜拜，嚟悉尼感受吓熱情洋溢嘅南半球聖誕！你可以去世界聞名嘅邦代海灘（Bondi Beach），同全球遊客一齊狂歡；或者搵個靜少少嘅沙灘，搞個澳式海邊燒烤（BBQ），曬吓太陽，吹吓海風。雖然悉尼街頭一樣有聖誕燈飾，但佢個 Feel 似係夏日派對，而唔係傳統白色聖誕，超特別！
悉尼邦迪樞紐美利通公寓式酒店(Meriton Suites Bondi Junction)
評分：8.7/10.0
地址：97 Grafton St, 2022 邦代匯, 新南威爾士, 澳洲
悉尼曼利海灘(The Sebel Sydney Manly Beach)
評分：8.4/10.0
地址：13 S Steyne, 2095 曼利議會, 新南威爾士, 澳洲
❄️ 歐洲小眾冬季城市，精選！
愛沙尼亞塔林：好似置身迷你童話世界！
愛沙尼亞首都塔林，佢個老城區係世界遺產嚟㗎，係歐洲保存得最完整嘅中世紀古城之一！
喺呢度過聖誕，你真係好似走入咗童話世界咁！行喺中世紀建築同鵝卵石街道上，浪漫到爆。塔林個聖誕市集雖然唔算大，但夠晒溫馨，仲成日鋪滿晒雪花，勁靚！同西歐啲大城市比，塔林遊客少好多，可以安安靜靜咁感受吓古城嘅歷史氣氛。
評分：9.7/10.0
地址：Eha tn 6, 市中區, 10137 塔林, 哈爾尤縣, 愛沙尼亞
羅馬尼亞布拉索夫：靚到好似畫咁嘅山城！
羅馬尼亞嘅布拉索夫，坐落喺特蘭西瓦尼亞地區，畀雄偉嘅喀爾巴阡山脈圍住，本身已經靚到好似一幅畫。冬天嚟就仲靚！
佢附近有出名嘅布朗城堡（即係傳說中嘅《德古拉》城堡），仲有滑雪場！呢度個聖誕市場好有氣氛，而且物價相對平好多，想性價比高嘅冬日旅行，揀佢就冇錯！
提提你： 布朗城堡（Bran Castle）對吸血鬼迷嚟講，簡直係夢幻朝聖地！佢同《德古拉》小說同傳說有關，真係好神秘！城堡喺 14 世紀末起，企喺懸崖上面，個樣好似電影入面嗰啲古老堡壘，勁有哥德式風格，每年都吸引好多人嚟探秘！
布拉索夫阿普爾豪斯旅館(UpperHouse Suites & More)
評分：9.4/10.0
地址：Petofi Sandor, 500107 布拉索夫, 布拉索夫縣, 羅馬尼亞
挪威特羅姆瑟：聖誕睇北極光！
挪威嘅特羅姆瑟（Tromsø），喺北極圈以北，係全球睇北極光嘅最佳地點之一！
成個城市冬天都鋪滿晒雪，真係一個夢幻嘅極地聖誕。喺度你可以玩一系列超正嘅冬季活動：狗拉雪橇、雪地摩托，或者參加浪漫嘅追極光之旅。特羅姆瑟嘅冬天節目多姿多彩，等緊你嚟體驗呢個獨特嘅冰雪奇緣！
特羅姆瑟小屋露營地(Tromsø Lodge & Camping)
評分：8.5/10.0
地址：Arthur Arntzens Veg 10, 9020 Tromsdalen, 特羅姆斯郡, 挪威
💖 適合家庭或情侶的景點：暖笠笠又浪漫！
日本北海道函館 － 適合家庭或情侶的景點：函館山、函館早市、湯之川溫泉區
函館，呢個充滿魅力的日本港口城市，出名在佢啲山景海景撈埋一齊，仲有好多舊建築睇。一到聖誕節，成個城市俾雪蓋住晒，節日氣氛真係瞬間爆燈！
你絕對唔可以錯過搭纜車上去函館山，親眼睇吓嗰個被叫做「百萬美元夜景」嘅傳奇美景——燈光點點，勁璀璨，浪漫到好似撒咗寶石咁。喺歷史悠久嘅元町地區漫步，影吓歐式建築同古老教堂，係留低美好回憶嘅好地方。朝早起身，記住要去函館早市，試吓最新鮮嘅海鮮早餐，感受吓當地生活！最後，喺湯之川溫泉區浸番個暖湯，同屋企人或者另一半享受吓呢個溫馨嘅節日鬆弛時光，成個旅程就完美晒啦！
越南大叻 － 適合家庭或情侶的景點：春香湖 、大叻童話樂園
大叻，被人話係越南嘅「小法國」，氣候涼爽舒服到不得了，夏天避暑一流，聖誕節嗰陣一樣咁迷人！
呢度周圍都係浪漫嘅法式風情，有典雅嘅殖民建築同埋滿眼嘅綠色植物，真係令人心曠神怡。城市俾密密麻麻嘅松林、五顏六色嘅花園、閃吓閃吓嘅湖泊同壯觀嘅瀑布圍住，好啱一家大細去戶外探險。你可以租架單車，環繞風景如畫嘅春香湖踩番轉；又或者喺大叻童話樂園入面，同另一半享受吓甜甜蜜蜜嘅二人世界。大叻個生活節奏好悠閒，幫你遠離都市煩囂，想同家人過一個安靜又美好嘅聖誕假期，呢度係個完美嘅選擇！
愛沙尼亞塔林 － 適合家庭或情侶的景點：塔林老城區、聖誕市集
愛沙尼亞嘅塔林老城區，係歐洲保存得最好嘅中世紀古城之一，個靚景真係好似由童話故事走咗出嚟咁！冬天一到，屋頂鋪晒白雪，配埋啲鵝卵石街道，望落去超夢幻。情侶們不如手拖手，喺迷宮咁嘅 瓦納林 (Vanalinn) 老城區入面行吓探險，搵吓啲隱藏咖啡店同有特色嘅手工藝小舖。呢度個聖誕市集，俾人話係歐洲最靚，氣氛超級溫馨，你一定要試吓飲杯暖暖嘅熱紅酒，再買番啲特別嘅手作仔。最後喺啲古老建築入面食番餐浪漫嘅燭光晚餐，為呢個童話般嘅聖誕之旅畫上完美句號！
(Photo Source: kinnso 網站)
🚶 適合獨旅的聖誕冷門路線：自由自在無拘束！
羅馬尼亞布拉索夫 - 適合獨旅的景點：議會廣場、布朗城堡、繩索街
如果你個聖誕節大計係自己一個去旅行，咁羅馬尼亞嘅布拉索夫絕對係你嘅必去之地！
你可以先去市中心嘅議會廣場，喺噴水池邊感受吓個城市嘅脈搏；或者搵間溫馨嘅咖啡店，靜靜享受吓嗰一刻嘅寧靜。附近個黑教堂，係羅馬尼亞出名嘅哥德式建築，會令你沉浸喺濃濃嘅歷史氛圍入面。想刺激啲，就不妨去布朗城堡（又叫德古拉城堡）！冬天遊客少啲，你就有更多空間去盡情探索城堡啲秘密通道同樓梯。最後，記住要去歐洲最窄嘅繩索街打卡留念，隨心所欲咁發掘呢個山城獨特嘅魅力！總之一句：布拉索夫嘅獨遊體驗，爽度爆晒燈！
澳洲悉尼 - 適合獨旅的景點：悉尼歌劇院、庫吉海灘步道
邊個話聖誕節一定要喺冰天雪地度過，凍到好似條冰棒咁？嚟悉尼體驗一個熱情洋溢嘅夏日聖誕節啦，感受吓南半球獨有嘅節慶魅力！
你可以參加悉尼歌劇院嘅導覽團，親自去打卡呢個世界級地標嘅風采；或者行吓宏偉嘅海港大橋，望勻成個悉尼港嘅絕美景色。雖然熱門海灘可能會多人啲，但自己一個去旅行嘅，可以選擇喺邦代到庫吉嘅海岸步道健行，沿途欣賞壯麗嘅海岸線，吹吓海風，享受吓獨處嘅寧靜時光。另外，唔好唔記得去北悉尼隱藏嘅文迪·懷特利秘密花園，幫自己安排一場身心放鬆嘅心靈之旅！
💡 氣候與行程安排貼士
🌡️ 氣候與行程安排建議
去呢啲聖誕節冷門旅遊地之前，最緊要係睇清楚當地嘅氣候狀況！
如果你揀北半球嘅目的地，好似挪威嘅特羅姆瑟或者羅馬尼亞嘅布拉索夫，嗰度天氣會好凍，你一定要帶齊保暖衫、防滑鞋同各種禦寒裝備！但係如果你揀南半球嘅澳洲 悉尼，就正值炎熱嘅夏天，咁就要帶輕便衫、泳衣同防曬用品啦！
出發前一定要確認當地實際氣溫，咁就可以幫你好好安排行程。喺凍嘅地方，你可以玩室內溫泉、刺激嘅極光狩獵等等，感受獨特嘅冬日浪漫；喺暖嘅地方，就可以盡情享受戶外健行、海灘活動，曬吓太陽。準備得夠充分，你個聖誕之旅先會玩得盡興、玩得完美！
聖誕節冷門旅遊地 | 常見問題
冷門地點安全嗎？
普遍都安全嘅。 建議提前上網查吓當地資訊，自己都要保持番基本警覺心。
聖誕節當天店家會關門嗎？
計劃行程嗰陣，要好清楚當地嘅文化習俗！喺歐洲，聖誕節通常係公眾假期，好多商店、餐廳同景點可能會閂門或者調整營業時間，所以一定要提前查清楚！但係亞洲地區受聖誕假期影響就細啲，好似日本，聖誕日唔係全國公假，多數商業活動都會正常進行。明白呢啲差異，就可以幫你更有效地安排行程，唔會出錯！
如何規劃行程以避開人潮？
揀啲冇咁熱門嘅景點，行程安排彈性啲，避開主要假期嘅高峰期就得啦。
這些地方交通方便嗎？
有啲地區交通可能冇咁發達，建議你提前計劃好交通方式，或者考慮租車自駕遊。
預算會比較便宜嗎？
通常會！ 尤其係去東歐 / 亞洲，物價會比去西歐啲熱門城市平好多。
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
