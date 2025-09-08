厲陰宅最終聖事北美票房奪冠 8300萬美元開紅盤

（法新社洛杉磯7日電） 業界估計數據今天顯示，高人氣恐怖系列片最新章「厲陰宅：最終聖事」（The Conjuring: Last Rites）開映有亮眼的8300萬美元表現，一舉登上北美票房冠軍。

追蹤北美票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）指出，排名第2的是迪士尼電影版的超夯百老匯音樂劇「漢密爾頓」（Hamilton），儘管2020年即上架串流頻道Disney+，仍有1000萬美元票房進帳。

今年暑假檔期最成功的作品之一「凶器」（Weapons），以540萬美元成績排名第3。北美院線聯盟數據顯示，這部恐怖片上映迄今在美加票房累計達1.43億美元，海外累計票房則達1.08億美元。

琳賽羅涵（Lindsay Lohan）與潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）主演的「辣媽辣妹2」（Freakier Friday）以380萬美元票房排名第4。

奧斯汀巴特勒（Austin Butler）、柔伊克羅維茲（Zoe Kravitz）主演的犯罪片「偷天盜日」（Caught Stealing），以320萬美元票房落居第5。

北美週末票房排名第6至第10名的作品依序為：「沒好婚姻」（The Roses），280萬美元；「驚奇4超人：第一步」（The Fantastic Four: First Steps）275萬美元；「壞蛋聯盟2」（The Bad Guys 2），250萬美元；「世界之光」（Light of the World，暫譯），240萬美元；「超人」（Superman），100萬美元。