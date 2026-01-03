宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
去年全年訪港旅客達4990萬人次 當局研復辦維港煙花倒數
【on.cc東網專訊】文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（2026年1月3日）出席電視節目時透露，去年全年訪港旅客達4,990萬人次，突破原先預期。她指，單計12月已有約490萬旅客，反映香港跨年活動具吸引力。當局亦指，會再思考日後會否復辦維港煙花倒數。
羅指，即使我們復辦煙花倒數，會否有些新事物或表演上我們都可以思考，並結合今年的經驗。她續稱，可以肯定中環的節日氣氛如此深受市民歡迎，當局以後在節日，特別是聖誕新年節日可以繼續做更多，亦感謝旁邊大廈機構支持。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
方力申瘋狂貼女兒照成「曬女狂人」 網民從細節激讚是好爸爸
45歲藝人方力申（Alex）與年輕14歲的圈外女友葉萱（Maple）於去年情人節宣布婚訊，並於同年6月父親節宣布太太已懷孕...Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
魏浚笙得女友芙蓮Evelyn助攻 長跑十年 愛得專一 成叱咤大贏家
《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025》所有獎項於昨晚已經塵埃落定，台上亦製造出好多令人難忘的時刻，不過要數最難忘嘅，當然唔少得Jeffrey魏浚笙向拍拖10年的女友兼經理人Evelyn所講的愛的宣言，直白示愛場面，絕對震撼全場。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
爆一爆｜恒生私有化函件露家醜 滙豐手起刀落執爛攤（Louise）
正所謂風水佬呃你十年八年，2015年滙豐（0005.HK）股價頹咗好幾年冇起色，卒之在中環總行「棟」支「風水米」鎮住，經歷十年光景，滙豐股價今年瞓醒了，足足升咗60%，股民皆大歡喜。在商業房地產（CRE）貸款瀨到一褲都係的恒生（0011Hk），股東亦有運行透過私有化套現甩身。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
銅鑼灣美籍女子涉竊行李箱 店主街頭制服 大叫「嚟香港偷嘢，仲打我！」(有片)
新年首日，銅鑼灣鬧市發生襲擊及盜竊事件。警方於周四(1日)下午3時34分接獲途人報案，指渣甸坊3號蓮福商業大廈外有本地女子與外籍女子激烈爭執並大打出手。警員迅速到場調查，警方到場後以涉嫌「店舖盜竊」及「普通襲擊」拘捕該名53歲美國籍女子。案件正進一步調查中。 店主截停遭反抗受傷 有消息指，銅鑼灣恩平中心一間am730 ・ 1 天前
日本製造拚命撤離中國？真相遠比想像複雜
當中山佳能工廠關閉的消息傳來時，無數人感慨「一代人的青春結束了」。這家曾被視為「金飯碗」的工廠，高峰期員工過萬，2022 年工業產值近 32 億元 (人民幣，下同)。如今，隨著最高補償 2.5N+1 的遣散方案落實，有員工曬出 40 萬元離職金，宣告了一個時代的終結。鉅亨網 ・ 1 天前
【話題】內地男子除夕西貢破邊洲「打卡」失足墜崖亡 攀岩教練梁念豪：完全唔同意有安全意識，亂晒龍！
內地 21 歲男子去年除夕（12 月 31 日）在西貢破邊洲懷疑拍照「打卡」時失足墜崖身亡，令外界關注安全問題。本地著名攀岩教練梁念豪今早在電台電目表示：「一到這些季節很大風，很危險，以及石頭很碎，易...運動筆記 ・ 16 小時前
Bob林盛斌17歲大女低胸裙晒事業線去party 親回報導「唔係好deep」
「娛圈多仔公」林盛斌（Bob)同太太育有三女一子，大女林霏兒(Faye）已經步入17歲之齡，同唔少少女一樣開始識打扮Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
劉嘉玲梁朝偉新年開P快樂迎接2026年 自爆已收新年第一份禮物：來自交警的愛心紅包
劉嘉玲不時於社交平台分享近況，最近她與丈夫梁朝偉及友人一同開新年派對，非常快樂！劉嘉玲又透露收到來自交通警察的「新年禮物」，又與這份「禮物」合照留念。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
太太57歲喜得麟兒 古巨基曾摸頂入市後轉趨保守 西半山3000呎豪宅以租代買
古巨基公布再做爸爸，57歲太太誕下麟兒。回顧其多年物業投資經歷，曾於樓市高位入市蝕讓後轉趨保守，自住西半山3000呎豪宅以租代買，以穩健為先。Yahoo 地產 ・ 1 天前
【UNIQLO】春裝推介 今期限定優惠低至 $59（即日起至08/01）
Uniqlo今期限定優惠春裝推介，有超人氣Uniqlo U 聯乘系列T恤、一家大細嘅PUFFTECH 、HEATTECH、男女都啱著嘅長褲，種類超齊全！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 21 小時前
宏福苑五級火︱喪妻居民領賠償須待遺產承辦 部門審批逾月未果：講就天下無敵︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火至今已個多月，有居民開始尋覓新居所、領取不同援助金以開展新生活。但有居民向《Yahoo新聞》指，其妻子於大火中罹難，由於居所為妻子名下，需要法庭批出遺產承辦證明，才可處理有關單位不同的保險賠償及津貼項目，但苦等逾月仍未獲批。《Yahoo新聞》正向法援署查詢。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
銅鑼灣摩頓台巴士總站驚現「野鴿大軍」 巴士車頂開派對(有片)
香港野鴿問題影響環境衞生，政府早前修訂《野生動物保護條例》，擴展現行禁止餵飼野生動物範圍至白鴿，惟「野鴿大軍」仍然橫行。近日社交平台流傳影片，可見銅鑼灣摩頓台巴士總站被一群「野鴿大軍」攻陷，巴士車頂更成為牠們休憩及「開派對」場所，場面震撼。am730 ・ 21 小時前
《尋秦記》創下香港電影史上首日最高開畫票房紀錄！55歲宣萱4大凍齡穿搭之道
回歸香港觀眾面前的宣萱，似乎是時間定格，看不到一點歲月痕跡。而在凍齡的大潮流下，相信宣萱絕對能列入凍齡美女行列，踏入50+歲的她，明顯愈來愈富有女人味，更跟上網路潮流在Threads頻頻與粉絲交流。雖然很少觀眾會特別留意宣萱的私下打扮穿搭，但其實她的簡約風格，確實為她增添了不少分數，亦是她看來保持年青的方法，馬上看看她的日常穿搭。自然妝容 髮型與妝容，永遠是容易透露年齡的黑暗史。而宣萱在這方面做得非常出色，因為她似乎從出道至今，都保持自然的妝容與簡單的髮型，減低「出事」率。 就算妝容潮流怎麼轉變，宣萱都依舊保持粗眉大眼的自然妝，這亦是為什麼她看來改變不大，而且能保持年輕的方法之一。 簡約穿搭 另外，宣萱一向奉行簡約打扮，不會過份緊貼潮流或過份誇張，而簡約風格的好處，是永遠長青耐看，尤其成熟女性穿簡約風格，反而會感覺年青。 就算日常外出，宣萱也是以T裇、牛仔褲及球鞋作打扮。貫徹她一向簡約休閒的風格。 宣萱的服裝，基本上不會過於花巧，沒有太多圖案設計，而且線條非常利落。 至於工作時，她也是會選擇盡量簡潔的設計款式，完全把她簡約主義風格進行到底。 宣萱有時會予人剛強味，而適當的配飾配襯，有平ELLE.com.hk ・ 1 小時前
天水圍眼鏡舖經理疑感情糾紛斬視光師 雙雙送院搶救
天水圍一間眼鏡舖除夕發生傷人案。 除夕（31日）當日，天水圍天耀廣場內一間眼鏡舖一名31歲姓黃的男銷售經理原本放假，但下午突然返回店舖，並邀27歲蘇姓女視光師進入士多房商談。視光師入房後，門隨即被關上及反鎖。而當時店內另一位53歲李姓男銷售員忙於接待顧客。至下午1時半，李男聽到驗光室內傳出尖叫聲，但由於顧客眾多，am730 ・ 1 天前
「公屋妹」買舊樓翻新 賺首桶金
洋名Carol的周佩賢，過去曾接受傳媒訪問講述身世及發跡經歷。她2004年畢業於香港大學土木工程系，其後留學英國取得金融碩士學位，2012年創立樂風集團（Lofter Group ），初期公司專注於工廈翻新及拆售，後來轉戰市區收購及重建。信報財經新聞 ・ 1 天前
古天樂為《尋秦記》內地宣傳 傳身體不適入院
藝人古天樂(古仔)、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、白百何、苗僑偉、洪天明等人主演的電影《尋秦記》票房報捷，連日來一眾演員在內地跑宣傳，到多個地點與戲迷、粉絲見面互動。不過，今日有粉絲透過社交平台表示「突發，古天樂住院，缺席今天路演。」亦有網民表示「係，我去嘅嗰場，阿峯（林峯）一嚟就講Daddy抱恙嚟唔到宣傳。」其實，今日佛山宣傳最初他戴口罩現身，之後的場次已經不見古天樂，只得番林峯、宣萱同朱鑑然三個人。東方日報 OrientalDaily ・ 16 小時前
上水牛雜粉麵店女子激動揮刀 多次劈中軍裝警長盾 涉襲警等 3 罪被捕｜Yahoo
上水一間牛雜粉麵店今日（3日）凌晨發生顧客持刀襲警案。網上片段顯示，一名女子情緒激動，多次揮刀劈向警員，大批戴頭盔的軍裝警員持長盾抵抗，之後前後包抄並攻入店內將女子制服。該名女子涉嫌藏有攻擊性武器、刑事毀壞及襲警被捕。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
天水圍眼鏡舖男女職員遭割頸昏迷 男職員被捕 疑涉感情糾紛
【on.cc東網專訊】天水圍天耀廣場一眼鏡舖，本周三(12月31日)發生傷人案，一名姓蘇(27歲)女職員與一名姓黃(31歲)男職員，俱被發現在一房間內頸部受傷昏迷。經送院搶救後，黃男已回復清醒，蘇女則依然情況危殆。執法部門經進一步調查後，以涉嫌「傷人」拘捕黃男，on.cc 東網 ・ 1 天前
叱咤2025湯令山奪至尊歌大獎，認識〈用背脊唱情歌〉的26歲唱作男歌手，姜濤也唱過他的作品
叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2025完美落幕，至尊歌曲大獎由湯令山Gareth T.以〈用背脊唱情歌〉奪得，得獎片段在Threads上引起熱話。只聽過他這首歌曲嗎？其實他早在2021年加入華納唱片，亦曾為姜濤寫歌，一起來認識這位唱作男歌手吧！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
匯豐調查：中產流動資產門檻升至835萬 退休目標被動收入每月4.9萬
最新「匯豐富裕人士年度報告」顯示香港百萬富翁通常在39歲前晉升為千萬富翁，平均僅需約8年便能將資產由100萬港元提升至1000萬港元。值得留意的是,受訪者中每13人即有1人持有至少1000萬港元流動資產,突顯香港高端客戶群的財富實力。infocast ・ 1 天前