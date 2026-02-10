去年全港錄得逾8.9萬宗罪案 按年跌5.9%

【Now新聞台】去年全港錄得逾8.9萬宗罪案，按年下跌5.9%。

警務處處長周一鳴到立法會一個委員會，報告去年本港治安情況，提到暴力罪案錄得8800多宗，下跌近一成六，行劫、爆竊、強姦、非禮等絕大部份罪案都錄得下跌，而詐騙案輕微下跌，但數字仍然高企，有4.3萬宗，佔整體罪案近五成，損失金額達到81億元。

周一鳴又指，啟德體育園去年3月開幕後，發現演唱會門票網購騙案明顯增加，按年升六成，有逾2800宗；兇殺案錄得194宗，若撇除在宏福苑中過身的168人，仍有26宗兇殺案，按年升9宗，主要涉及家庭親屬暴力案件。

