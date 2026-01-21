去年處分廳級幹部101人 逾3000人受賄立案

【on.cc東網專訊】廣東省紀委監委周二（20日）公布去年全省紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況，處分廳級幹部101人，處級幹部2,415人，科級幹部6,547人，一般幹部5,510人，農村、企業等其他人員30,622人。立案行賄人員3,011人，移送檢察機關369人。

全省紀檢監察機關去年接收信訪舉報172,137件次，其中檢舉控告類信訪舉報66,722件次。處置問題線索147,727件。立案48,890件，其中立案廳級幹部114人、處級幹部2,620人、科級幹部6,987人。處分45,195人，其中黨紀處分36,350人、政務處分12,465人。

全省紀檢監察機關運用四種形態批評教育和處理90842人次。其中，運用第一種形態批評教育和處理44,061人次，佔總人次48.5%；運用第二種形態處理37,377人次，佔41.2%；運用第三種形態處理5,100人次，佔5.6%；運用第四種形態處理4,304人次，佔4.7%。

