去年訪港旅客近5000萬 內地旅客佔七成六 非內地增幅顯著

去年旅客來源以內地為主。(資料圖片)

去年盛事連連，成功為本港帶來大量旅客。旅發局指，2025年全年初步訪港旅客數字達4,990萬人次，按年上升12%；旅客以來自內地為主，佔總訪港旅客量七成六，而台灣、日本、越南、澳洲及中東地區的旅客數目增長同樣顯著，均錄25%或以上升幅。旅發局指，數據顯示旅遊業持續復甦表現理想，旅客亦對本港旅遊體驗整體感到滿意。

香港去年除舉行一系列傳統節慶活動，吸引旅客來港外，隨着啟德體育園啟用帶動，本港大型體育與國際級音樂活動接連登場──香港國際七人欖球賽、世界格蘭披治桌球大獎賽等國際級項目相繼舉行；音樂活動方面，Coldplay等國際天團先後在啟德獻唱，浪接浪的盛事熱潮，炒熱本地氣氛，更成功吸引大批海外旅客專程來港。而第十五屆全國運動會(香港賽區)亦於11月圓滿舉行，為旅客來港再添動力。

旅發局昨日公布2025年全年初步訪港旅客數字，全年初步訪港旅客數字達4,990萬人次，按年上升12%。旅客來源以內地為主，共錄得3,780萬人次，按年增長約11%，佔總訪港旅客量七成六。非內地旅客方面，則錄得1,210萬人次，按年增幅達15%，佔總量約兩成四，其中台灣、日本、越南、澳洲及中東地區的增長尤為顯著，均錄得25%或以上的升幅。至於菲律賓、泰國、越南及印度等短途市場，旅客量已恢復至或超越疫情前水平。

過夜客平均逗留3.1晚

旅發局同時指出，過去一年訪港過夜旅客平均逗留3.1晚，而根據調查顯示，以10分為滿分計算，過夜旅客的訪港滿意度高達8.9分，反映旅客對本港旅遊體驗整體感到滿意。

