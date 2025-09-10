去年 3,800 架車涉快速公路意外 13 死逾 2,600 傷 5 年新高 最右線或收緊限制｜Yahoo

iPhone Air，iPhone 17 系列懶人包一次整理
【Yahoo 新聞報道】根據政府數字，去年各類型車輛在快速公路上發生意外的車輛數目達 3,782 架，並且造成 13 人死亡及 2,641 人受傷，三組數字均為近 5 年新高。另外，在快速公路上長期佔用最右線，以及重型車輛等違例使用最右線的數字亦創近 5 年新高。
的士意外數字為眾多交通工具之首
運輸及物流局局長陳美寶今日（10 日）書面答覆議員提問，羅列了過去 5 年各類型車輛在快速公路上的涉及意外車輛數字及傷亡情況。去年數據指，在快速公路上的意外仍然以私家車為主，佔 1,995 輛，較 2023 年增加近 500 輛。排第二的車輛為輕型貨車，佔 583 輛，較 2023 年增加近 200 輛。交通工具方面，的士繼續佔最大比重，佔 553 輛，比起 2023 年增加逾 50 輛。
死亡數字方面，去年 13 名死者當中，來自私家車意外的死亡人數為 5 人，至於電單車、的士、輕型貨車，以及中型及重型貨車各佔 2 人。受傷數字方面，涉及私家車意外的受傷人數為 1,372 人，其次為的士和輕型貨車，分別佔 490 人和 300 人。
去年逾 7,700 宗違例使用、長期佔用快線檢控
快速公路不時有車輛因為要超越前車而發生交通意外。根據數字，去年在快速公路長期佔用最右線的違例檢控數字為 1,927 宗，較 2023 年上升了逾 25%。至於去年包括中型及重型貨車、巴士、以及暫准駕駛執照，即 P 牌車輛等違例使用最右線的檢控數字則為 5,786 宗，較 2023 年多了近千宗，升幅逾 2 成。陳美寶解釋，2022 年至 2024 年間檢控宗數有所上升，主要是由於「影住駕」交通舉報電子平台自 2022 年推出後警務處接獲的舉報個案有所增加。
陳美寶說，警務處會持續檢視交通意外趨勢及執法成效，適時調整執法力度以確保道路安全，亦會繼續鼓勵市民使用不同平台舉報相關交通違例事項。陳美寶又說，政府考慮限制某車種使用快速公路特定車道時，需要在確保快速公路的使用效率、保持交通暢順和保障交通安全之間作出適當平衡，並會按上述考慮留意是否需要進一步對超過一定高度的車輛使用快速公路最右線施加更嚴謹限制。
