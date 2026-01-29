警方與學校分享青少年防騙工作。(鍾式明攝)

不同年齡人士皆有可能墮入騙案，青少年亦不例外。警務處長周一鳴表示，去年約有2,500名大專生受騙，損失金額超過3億元，有些人更被騙徒利用，參與非法活動。為加強青少年的防騙工作，警務處與機構聯合成立「青年防騙守護平台」，並與社福機構和學術界等合作，平台會協助個案轉介，亦會進行問卷調查和個案研究等。

周一鳴表示，近年詐騙案已經成為主流罪案，受害人由成年人延伸至青年群體，警方幾乎每日接獲涉及學生的騙案。他指，去年有超過2,500名大專生受騙，總損失3億元。詐騙案不但令青少年蒙受損失，亦造成心理創傷，更有受害人自尋短見。此外，部分青少年也可能被騙徒利用，參與收款和轉款等非法活動，繼而被捕。

「青年防騙守護平台」由警務處和青協成立，周一鳴指，防騙工作刻不容緩，平台聚集不同持份者，包括執法機關、社福機構、金融及支付機構和學術界等，從不同方面應對青年面對的騙案風險。他表示，平台的工作主要涵蓋3大方向，包括將警方識別的個案向青協轉介；舉辦工作坊和教育講座；進行問卷調查及個案研究，並在完成後發表《青年防騙年度報告》。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1007605/去年2500大專生受騙失逾3億-防騙平台助跨界別合作防青年受騙?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral