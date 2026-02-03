去年4243萬人次外國人訪日創新高 大陸客增3成

【on.cc東網專訊】共同社周一（2日）報道，日本出入國在留管理廳近日公布去年外國人入境人數，初值約為4,243萬人次，創下新高，比前年創造的紀錄增約565萬人次。其中，中國大陸佔約722萬人次，較前年增長三成。同日另有日媒指出，上月從大陸飛往日本的航班減少48%，有10個機場的大陸航班歸零，本月農曆新年期間航班料仍難以恢復。

報道指出，剔除再入境人數後的新入境人數也創新高，約3,918萬人次，分析認為得益於日圓貶值和國際航線定期航班增加。按新入境者的國籍和地區來算，南韓以約923萬人次居首，其次為大陸，台灣則有約639萬人次排第三。大陸去年1至11月赴日人數超越前年同期，但12月同比減少47%，分析認為可能受首相高市早苗「台灣有事論」引發中日關係惡化影響。

按新入境者的在留資格來算，發給遊客等的「短期停留」佔98%，約有3,846萬人次；其後依次是「留學」和「技能實習」，約有18萬人次和16萬人次。而日本人去年出境人數約1,473萬人次，較前年增加13%。

