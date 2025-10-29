去日本旅行用邊張 SIM 卡好？3 個實用 APP 幫你玩轉日本！

條片主要講去日本旅行之前，好多人都有嘅煩惱，就係揀邊張上網卡同埋下載啲咩 APP 最實用。Haru 就會分享佢自己實測過，覺得值得推薦嘅 B4travel Plus 5G 上網卡，仲有三個佢覺得去日本旅行必備嘅 APP，幫大家解決上網同搵路嘅問題。

條片重點包括 SIM 卡嘅設定流程，同埋介紹三個實用 APP：Tabelog、乘換案內同埋 Google Maps。Tabelog 係日本嘅食評網，可以搵到好多當地人推薦嘅餐廳；乘換案內就係搭車神器，可以查到最方便嘅交通路線；而 Google Maps 就唔使講啦，去邊都靠佢。影片亦有做 Speed Test，展示 B4travel Plus 5G 上網卡嘅網速表現。總之，條片就係想幫大家喺日本旅行嘅時候，上網同搵路都更加順暢。



