搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
去有風的地方 劇情︳劉亦菲李現主演 都市人心靈治癒旅程
故事大綱
許紅豆因為閨蜜去世，生活和工作陷入低谷，她獨自前往大理雲苗村的“有風小院”休息調整。在那裡，她認識了辭去高薪工作回鄉創業的當地人謝之遙，還有一群從大城市過去的同齡人。在日常相處中，謝之遙感受到了許紅豆的善良和認真，便邀請許紅豆用她多年的酒店從業經驗，説明當地提升員工服務意識，為發展雲苗村的文化旅遊事業助力。同時，許紅豆也被謝之遙想要建設家鄉，讓鄉親們可以壯有所用老有所依的理想打動，兩人互生情愫，最終走到了一起。在大理，許紅豆和小院裡的其他人被當地村民的勤勞與韌性和他們苦辣酸甜的人生感動了，她們重新審視過往，互相幫助、互相啟示，在有風的地方整理好心情，獲得力量重新出發。
第一集 (11/17)
紅豆參加完好友南星的葬禮，決定辭職到雲南大理小住一段時間。尋找有風小院時被一個少年撞飛手機，手機頓時摔壞；紅豆找到那個少年，便與其哥哥之遙商量賠償事宜；紅豆到大街小巷逛逛，感受當地的美好和純樸的民風…
第二集 (11/18)
紅豆在有風小館吃飯，同一時間曉春安排之遙相親。紅豆媽媽打給之遙找女兒，之遙見她隱瞞辭職，感到好奇。看見之遙幫奶奶洗頭，紅豆不禁想起兒時與外婆的生活。紅豆跟著寶瓶嬸學做鮮花餅，還把做好的餅寄給家人品嘗。
第三集 (11/20)
小館客人很多，林娜忙得不可開交，紅豆見狀便主動幫忙打點。朋友介紹之遙給經營高級藝術酒店的李總認識，但李總嫌貴拒用手工木雕畫，之遙以三寸不爛之舌說服對方。之遙和曉春談到小館的經營問題，便想邀請紅豆加入…
第四集 (11/21)
小館兩婆婆吵架，之遙忙於調解。紅豆誤會之遙邀自己趕集是表白，其實是想自己分享酒店管理經驗。黃欣欣來訪談村裡發展，紅豆反思後答應加入小館，之遙欣喜。次日，紅豆提改進意見，卻發現員工基礎太差，需逐一糾正。
第五集 (11/24)
坨坨要離開大理，小孩們不捨大哭，林娜安慰他們。紅豆做好員工手冊，並設有勤工獎，讓婆婆們更有動力工作。之遙帶員工們去訂做衣服，途中說到懷蘭老師當年無疾而終的戀情。紅豆和之遙陪謝奶奶玩遊戲，三人樂也融融。
第六集 (11/25)
之遙誤會紅豆來大理旅遊是為平復失戀創傷，令許紅豆忍俊不禁；之遙與紅豆經常在一起的畫面，引起村裡各人的議論，甚至傳出二人準備結婚；林娜趁著大麥生日帶紅豆和大麥去酒吧，大麥喝醉的同時，紅豆也酒後失控…
第七集 (11/26)
之遙爸爸四平帶了很多鮮花回村，之遙邊醒花邊與紅豆談及因爺爺病逝前未能陪伴而耿耿於懷，紅豆也因外婆意外離世而感遺憾。四平希望紅豆幫忙勸之遙回北京，反被紅豆說服，了解之遙留鄉的原因和意義，因此改變觀念。
第八集 (11/27)
小馬走失了，之遙與紅豆一同前往尋找…二人在馬場過夜，紅豆談到昔日憾事，之遙盡力安慰；翌早二人一同去看日出。阿桂嬸談到兒女時眉飛色舞，一旁的鳳姨卻潸然淚下。拍攝時，筍子安排之遙和紅豆扮演情侶在海邊散步…
第九集 (11/28)
紅豆、大麥和有魚因誤食毒菇送醫，阿桂嬸自責提供毒菇，之遙悉心照顧紅豆。阿桂嬸電話中流露對孩子的思念，與鳳姨爭吵戳中其痛處。阿昌叔暈倒，阿桂嬸送鳳姨去醫院。之遙騙眾人摘梅子，氛圍愉快，並主動與紅豆聊天。
