《去湘當有味的地方》湘菜出海 以美食為橋傳播文化新篇章

近日，湖南衛視芒果TV播出的湖南銀行《去"湘"當有味的地方》第三季以"湘菜出海"為收官之筆，五位冠軍湘廚攜地道湖湘味道遠渡泰國，不僅完成了一場舌尖上的文化交流，更開啟了中華美食文化國際傳播的生動實踐。



https://youtu.be/CJiBe4FJVZ8



這趟泰國之行，是一次風味的探索，更是一次文化的交融。節目組精心設計的雙路並進——嘉賓探訪本土化湘菜館，廚師深入在地集市尋味，恰好映射了文化傳播的兩個維度：既要堅守本真，也要擁抱創新。在曼谷的湘菜館裏，我們看到藕絲炒肉與鮑魚辣椒炒肉同台亮相，既保留了湖南原產食材的地道風味，又融入了當地食客的偏好。這種"形變神不變"的智慧，正是中華美食走向世界的成功密碼。



湘廚們深入泰國集市的場景尤為動人。他們以專業廚師的敏銳，在異國食材中尋找與湘菜靈魂的共鳴。這一刻，食材不再是簡單的烹飪原料，而成為了文化對話的媒介。沈夢辰、張顏齊自創肢體語言克服溝通障礙的片段，恰是文化傳播最真實的寫照——當語言走到盡頭，對美食共同的熱愛便成為了最通用的世界語。



這場"湘菜出海"的深層意義，在於它構建了一個多層次的文化傳播體系。通過邀請海外餐飲從業者、外國食客及海外華人共同組成評鑒團，節目創造了一個多元主體的對話空間。在這個空間裏，每一道湘菜都不再僅僅是食物，而是成為了講述湖南故事、傳遞湖湘精神的載體。外國食客品嘗時驚喜的表情，海外華人嘗到家鄉味時眼角的淚光，這些瞬間共同編織成一幅生動的文化交流圖景。





《去"湘"當有味的地方》第三季

湘菜出海，出的是菜品，傳播的卻是文化。湖南人"敢為人先"的開拓精神，體現在廚師們勇於用異國食材演繹傳統湘味；"堅韌執著"的品格，蘊含在他們對烹飪技藝的精益求精中；"胸懷天下"的格局，則展現在他們以開放心態擁抱異域文化的姿態。這種由味覺體驗昇華為文化認同的過程，正是美食文化傳播的最高境界。



值得一提的是，這次湘菜出海恰逢中泰友好關係50周年的重要時刻。以美食為紐帶促進民心相通，用味覺記憶書寫友好新篇，這既是節目的巧思，也是文化傳播的深意所在。當泰國的酸辣與湖南的香辣在舌尖完美融合，兩種美食文化實現了從相互尊重到彼此欣賞的跨越。



從"湘"當有味到"香"飄四海，這不僅是湘菜全球化的新征程，更是中華文化國際傳播的生動實踐。《去"湘"當有味的地方》第三季通過這場精心策劃的出海行動告訴我們：美食無國界，文化有共鳴。以食為媒，以味傳情，湘菜正以其獨特的魅力，在世界舞臺上譜寫中華美食文化傳播的嶄新篇章。



展望未來，我們有理由相信，隨著更多像湘菜這樣的中華美食走向世界，中國文化的豐富內涵與時代價值將在全球範圍內獲得更深入的理解與認同。這趟風味之旅，才剛剛啟程。





