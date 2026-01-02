《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
去輕井澤滑雪點樣唔做水魚？呢份 2025 攻略幫你買到最平門票！
輕井澤一向被譽為東京嘅後花園，唔單止係春天賞櫻、夏天避暑同秋天睇紅葉嘅聖地，到咗冬天更加會化身成極受歡迎嘅滑雪天堂。由於呢度距離東京非常近，配套設施又完善，所以成為咗好多香港人去東京旅行時，順便安排一日遊或者兩三日短途滑雪嘅首選。一份完整嘅攻略唔單止係話你知邊度好滑，更重要係幫你攞盡所有交通、酒店同上網優惠。
前往輕井澤嘅最優交通路徑
由香港出發，最方便係先飛往東京成田或者羽田機場。抵達東京之後，你有幾種方式可以輕鬆前往呢個冰雪世界。
北陸新幹線：最快一小時抵達
由東京站搭乘北陸新幹線前往輕井澤係最快捷嘅方法，最快之車程時間大約只需一個小時。如果你打算喺東京市區同近郊玩幾日，強烈建議購買 JR 東京廣域周遊券。喺限期內，你可以無限次搭乘新幹線、N'EX 成田特快以及 JR 東日本嘅各類列車，單係一轉東京往返輕井澤嘅新幹線飛就已經差唔多回本，非常抵玩。
高速巴士與私人包車
如果你係帶住大型滑雪用具，或者行李比較多，由成田機場直接乘坐高速巴士前往輕井澤會係比較省心嘅選擇。另外，如果你係一家大細出發，Trip.com 亦有提供包車一日遊或者機場接送服務，有中文司機直達酒店門口，免除咗喺轉車站搬運行李嘅辛苦。
輕井澤四大精選滑雪場深度推介
輕井澤設有多個風格唔同嘅滑雪場，無論你係滑雪初哥定係想挑戰難度嘅高手，都可以喺呢度搵到適合自己嘅雪道。
輕井澤王子滑雪場：全能型人氣之選
呢個滑雪場位於輕井澤王子酒店度假村內，離車站極近，交通最方便。場內設有多達 16 條雪道，由坡度平緩嘅初學者路線到 30 度斜面嘅高難度滑雪路線都有。最吸引人嘅係喺山頂可以欣賞到廣闊之山巒美景，眺望淺間山。場內提供各類滑雪板租借同服裝購買，就算你無任何裝備，空手去都無問題。另外仲有滑雪盆同橡膠圈等設施，非常適合親子客。
Palcall 武士之戀渡假村：挑戰海拔極限
如果你追求更刺激嘅體驗，可以轉乘接駁巴士前往 Palcall 武士之戀渡假村。呢度係全日本最大規模嘅滑雪場之一，最高點位於海拔 2,100 米嘅山頂，你可以體驗一步滑下嘅快感。呢度共設有 24 條滑雪道，其中接近 14 條都適合新手同中級玩家，亦提供滑雪橇、雪上摩托車等多元化活動。
輕井澤滑雪樂園：新手練習與家庭樂
呢個滑雪場嘅滑道相對較少，只有 6 條，但勝在人流相對較少，可以更快掌握滑雪技巧。呢度 5 條雪道都係為初、中級人士而設，加上提供完善嘅教學課程，係一個非常適合家庭同埋滑雪新手練習嘅地方。
熊貓人滑雪學校：細路仔嘅專屬天地
如果你係帶住 3 至 9 歲嘅小朋友，熊貓人滑雪學校就係最好嘅選擇。呢度專門提供兒童團體同私人課程，課程非常搶手，建議預先網上預約。完成課程後小朋友仲可以獲得滑雪證書，係一份非常有紀念價值嘅旅遊經歷。
圖片來源：熊貓人滑雪學校官方網站
滑雪度假推薦住宿：由豪華到文青風
揀一間好酒店係旅程成功嘅一半，輕井澤有唔同風格嘅住宿供你選擇，等你滑完雪可以徹底放鬆。
輕井澤王子大飯店東館
如果你追求極致嘅便利，東館係首選。佢就位於滑雪場內，鄰近 JR 輕井澤站同王子購物廣場 (Outlet)。酒店內設有溫泉浴場設施，滑完雪之後浸個熱騰騰嘅溫泉，絕對係人生一大享受。
星野集團 BEB5 輕井澤
BEB5 是星野集團旗下相對親民且充滿設計感嘅品牌。雖然房間面積唔算好大，但係設有非常型格嘅共享空間，提供遊戲、咖啡同啤酒，氣氛非常輕鬆。如果你係同成班朋友一齊去滑雪，呢度絕對係聚會打卡嘅好地方。
輕井澤總統渡假村
呢間酒店行去輕井澤滑雪樂園只需 3 分鐘，非常方便。酒店提供唔同房型，部分房間仲有榻榻米，等你可以體驗到濃厚嘅和式風情。
冬季旅遊著數代碼與實用工具匯總
出發之前，記得攞埋 Trip.com 為你準備嘅限時優惠，等你玩得更精明。
酒店與機票限時折扣
新用戶首次預訂酒店，使用折扣碼 TRIPBEST8 最高享有 8% 優惠。另外，App 用戶搜尋 TripHK2025 代碼，新會員訂酒店最高可享高達 20% 優惠。機票方面亦時常有平價機票優惠，低至 45 折，建議時常留意價格追蹤。
日本上網與當地玩樂
去日本滑雪梗係要隨時打卡，SoftBank eSIM 每日低至 HK$2.21 起，一鍵安裝即買即用，唔使換卡超方便。此外，如果你想去埋其他景點，例如東京迪士尼或者哈利波特影城，都可以喺 Trip.com 提早買定飛，免除現場排隊之苦。
購物與休閒：輕井澤王子購物中心
滑雪之餘，輕井澤仲有極受歡迎嘅 Outlet 商場。呢度匯聚咗大量知名品牌，由戶外運動用品到國際大牌都有。滑完雪去 Shopping，之後再去村民食堂食餐好嘅，先至係最完整嘅輕井澤行程。
輕井澤冬日深度行程建議
如果你打算玩兩日一夜，第一日朝早可以由東京搭新幹線出發，下晝去輕井澤王子滑雪場體驗。夜晚住喺王子大飯店，浸溫泉舒緩肌肉疲勞。第二日朝早可以去雲場池行下，感受冬季靜謐嘅自然風光，下晝就去 Outlet 瘋狂買嘢，然後傍晚搭新幹線返東京。如果你係滑雪愛好者，建議留三日兩夜，咁樣可以分別去體驗 Palcall 嘅高海拔刺激同埋輕井澤滑雪樂園嘅精緻教學。記得提前預約所有滑雪課程同埋租借裝備，咁樣到場時就可以玩得更加順暢。祝你有一個難忘嘅輕井澤冬日假期！
