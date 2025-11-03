參加啓思中學開放日：培育今日之才，共創可持續未來
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月3日 - 今年，啓思中學的開放日將以「可持續發展」為主題，誠摯邀請各位朋友與家長，於2025 年 11 月 15 日（星期六）上午 11:00 至下午 3:30，蒞臨啓思中學參加充滿活力的開放日，共同探索啓思如何培育具備批判思維與全球視野的未來公民，裝備他們建設更美好的世界。
適逢啓思中學將於2026年迎來20周年校慶，啓思小學及啓思小學附屬幼稚園亦於今年歡慶40周年誌慶，意義非凡。
當天，家長和同學將深入認識該校淬礪創新、關愛共融的教育方針，了解其如何幫助學子在日新月異、充滿機遇的環境中脫穎而出。自2006年創校以來，該校始終以啟發思維、充滿活力的學習環境著稱，並致力培養中英兼擅、動靜皆宜的卓越人才。歡迎親身感受該校別樹一幟的校園氛圍。
探究式教學法貫穿了啓思三大課程——國際文憑中學項目（IBMYP）、國際文憑大學預科課程（IBDP）及香港中學文憑（HKDSE），現場將展示老師如何善用各種教學策略，鼓勵孩子在試驗、錯誤和未知中學習，從而啟迪創新思維、拓闊國際視野，使孩子發展成充滿創造能力以及人文關懷的世界公民。
走過十九載風雨，啓思的樹蔭育養了一代又一代年輕人。值此開放日良機，誠邀家長與子女共同見證啓思繼續舒枝展葉，結出更豐碩的果實。
網上報名
有意參加啓思中學2025年開放日，請填寫線上表格 (forms.gle/5JimXqKQAYk2jFa77)
更多資訊
觀看2024年開放日回顧請點擊此處 (https://youtu.be/VvEjYM57v_0?si=9mbXTLHuTZnVV7z4)
開放日亮點
與學生、家長、教師及支援團隊交流
欣賞學生現場表演及作品展示
參與由學生主導的互動慈善攤位
參觀教學空間與設施，包括：設計科技中心、視覺藝術工作室、STEAM教育套間、音樂中心、錄音與數位作曲設施、黑盒劇場、校園圖書館、中華文化藝術中心、室內外多功能運動空間、健身設施及抱石牆
學校講座環節
開放日當天，學生和家長亦可選擇出席其中一場學校講座，或在當天參觀學校校園。
第一場 12:15 p.m - 1:15 p.m.
第二場 2:00 p.m. - 3:00 p.m.
活動時間
2025年11月15日（星期六）上午11:00至下午3:30
活動地點
啓思中學 香港將軍澳蓬萊路3號
免費接駁巴士服務
上午10:30起於坑口港鐵站A出口與啓思中學之間每15分鐘循環行駛（位於名成街，近綠色小巴 109M 站
步行指引
從坑口港鐵站步行至校園僅需15分鐘，路程便捷舒適
停車資訊
校園內不提供泊車位，建議預留時間於附近停車場尋覓車位。家長必要時可使用學校對面住宅項目「清水灣半島」的時租停車設施
備注
● 2025年開放日預約將優先提供予申請2026/27學年入學的家庭
