參加巴黎時裝周 Jennie與舊愛Kai、V同航班
[NOWnews今日新聞] 超人氣韓團BLACKPINK成員Jennie，憑藉亮眼外型和時尚魅力成為潮流先鋒。近日她現身仁川國際機場，準備啟程前往巴黎時裝週。沒想到前男友EXO成員Kai，還有緋聞男友BTS 成員V竟然都出現在機場，因為出現時間太接近，粉絲推測是搭乘同班飛機，場面火辣瞬間成為熱議焦點，粉絲全嚇壞直呼：「超尷尬，韓劇都不敢這樣拍」。
Jennie與Kai、V現身機場 舊愛同框超尷尬
Jennie今（4日）以一身黑色長大衣現身機場，不料前男友Kai與緋聞男友V也相繼現身，由於三位的出現時間相近，粉絲也猜測可能登上同一航班直飛巴黎，讓不少粉絲調侃：「頭等艙是不是要分三個區」、「這麼巧，乾脆來個大合照算了」。
Jennie曾認愛Kai 4個月分手 與V暢遊濟州島傳緋聞
回顧Jennie的感情史，2018年底她與Kai被拍到在濟州島疑似約會，2019年1月就承認交往，一公開就造成轟動，被稱為「韓流世紀情侶檔」，Jennie也曾甜蜜表示「他讓我感到安心」，但戀情僅維持4個月便因行程繁忙無法維繫而分手。之後在2022年，Jennie又被爆出與V的緋聞，當時有網友流出疑似兩人在濟州島約會的合照，雖然HYBE火速否認稱：「只是朋友」，但照片中兩人靠得親密，依舊引來外界揣測。
舊愛同班機引爆網路 粉絲笑翻：韓劇都不敢這樣演
這場意外的「舊愛相遇」在社群上瘋傳，Jennie粉絲笑稱：「Jennie魅力太大，前任們都陪飛巴黎」、「韓娛最強修羅場現場」，也有人調侃「拜託頭等艙別遇上，太尷尬了」，BTS與EXO的粉絲則表示不滿，強調V、Kai只是為工作低調出國，別再硬炒緋聞。這次舊愛相遇不免帶來八卦話題，粉絲也呼籲外界將焦點回歸時裝週舞台。
