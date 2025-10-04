參加巴黎時裝周 Jennie與舊愛Kai、V同航班

▲Jennie（如圖）今（4）日出現在機場，準備參加巴黎時裝週，沒想到舊愛Kai、緋聞男友V也相繼現身機場，由於時間太相近，粉絲猜測應該是搭同航班，事件一出社群瞬間炸鍋，粉絲直呼：「超尷尬」。（圖／翻攝自IG jennierubyjane）

[NOWnews今日新聞] 超人氣韓團BLACKPINK成員Jennie，憑藉亮眼外型和時尚魅力成為潮流先鋒。近日她現身仁川國際機場，準備啟程前往巴黎時裝週。沒想到前男友EXO成員Kai，還有緋聞男友BTS 成員V竟然都出現在機場，因為出現時間太接近，粉絲推測是搭乘同班飛機，場面火辣瞬間成為熱議焦點，粉絲全嚇壞直呼：「超尷尬，韓劇都不敢這樣拍」。

▲BLACKPINK成員Jennie（如圖）現身機場，準備飛往巴黎參加時裝週。（圖／翻攝自Ｘ）

Jennie與Kai、V現身機場 舊愛同框超尷尬

Jennie今（4日）以一身黑色長大衣現身機場，不料前男友Kai與緋聞男友V也相繼現身，由於三位的出現時間相近，粉絲也猜測可能登上同一航班直飛巴黎，讓不少粉絲調侃：「頭等艙是不是要分三個區」、「這麼巧，乾脆來個大合照算了」。

▲Jennie舊愛Kai（右），和緋聞男友V（左）相繼出現機場。（圖／翻攝自Ｘ）

Jennie曾認愛Kai 4個月分手 與V暢遊濟州島傳緋聞

回顧Jennie的感情史，2018年底她與Kai被拍到在濟州島疑似約會，2019年1月就承認交往，一公開就造成轟動，被稱為「韓流世紀情侶檔」，Jennie也曾甜蜜表示「他讓我感到安心」，但戀情僅維持4個月便因行程繁忙無法維繫而分手。之後在2022年，Jennie又被爆出與V的緋聞，當時有網友流出疑似兩人在濟州島約會的合照，雖然HYBE火速否認稱：「只是朋友」，但照片中兩人靠得親密，依舊引來外界揣測。

舊愛同班機引爆網路 粉絲笑翻：韓劇都不敢這樣演

這場意外的「舊愛相遇」在社群上瘋傳，Jennie粉絲笑稱：「Jennie魅力太大，前任們都陪飛巴黎」、「韓娛最強修羅場現場」，也有人調侃「拜託頭等艙別遇上，太尷尬了」，BTS與EXO的粉絲則表示不滿，強調V、Kai只是為工作低調出國，別再硬炒緋聞。這次舊愛相遇不免帶來八卦話題，粉絲也呼籲外界將焦點回歸時裝週舞台。

