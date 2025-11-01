參加《請回答1988》10周年！柳俊烈避開惠利

▲《請回答1988》即將拍10周年特輯，曾經的情侶檔柳俊烈（左）與惠利（右）是否重聚成為焦點，柳俊烈原本因行程缺席，近日又表示調整行程後參與部分拍攝，但分開拍開場片段避開惠利。（圖／翻攝IG）

[NOWnews今日新聞] 經典韓劇《請回答1988》在2015年播出，今年迎來開播第10年，導演申沅昊宣布將透過YouTube頻道《出差十五夜》推出全新團體綜藝，主角群惠利、朴寶劍等人都在積極調整行程。其中，曾經的情侶檔惠利與柳俊烈在爆出分手爭議後，是否會同台也是外界矚目焦點，而日前傳出柳俊烈因拍攝檔期無法參加後，30日又宣布他將調整行程，參與部分拍攝，還疑似為避開惠利，分開拍開場片段。

據韓媒報導，製作組tvN表示「柳俊烈因行程問題無法參與MT所有行程，但因為是《請回答1988》10周年紀念的內容，所以他調整行程後，將會參與部分演出」。據悉，雖然柳俊烈與惠利都有出演，但兩人並沒有見面，是分開拍攝開場片段，柳俊烈也完成了與劇中家人羅美蘭、金成均、安宰洪的家族合照。

▲韓劇《請回答1988》開播10週年將推出全新節目，本劇主演惠利（中）、朴寶劍（左2）預計都會參與拍攝。（圖／翻攝自tvN官網）

《請回答1988》歡慶10周年 15位演員於節目重聚

《請回答1988》的10周年特輯由導演申沅昊所屬的製作公司「Egg is Coming」製作籌畫，內容找來主要演員前往江原道參與MT活動，預計會在當地住幾天來拍攝，這次共有15名主要演員出演，惠利等主演都確定參與。

柳俊烈與韓韶禧爆熱戀引惠利不滿 1句「真有趣」引爆戰火

惠利與柳俊烈因《請回答1988》結緣，從2017年開始公開戀愛，並於2023年11月宣布分手，不料分手4個月後，柳俊烈在2024年3月被捕捉與韓韶禧在夏威夷約會，而惠利得知消息後，不只取消追蹤柳俊烈IG，還在限時動態發出一張酷似夏威夷的背景照，寫下「真有趣」，讓大家狂猜兩人分手是因為韓韶禧介入。

網友的多項指控讓韓韶禧直接爆走，而柳俊烈在認愛後就保持沉默的行為，也徹底惹怒韓韶禧，狂發文指責柳俊烈與惠利，而最後柳俊烈與韓韶禧也分手收場，戀情只維持短短14天。

