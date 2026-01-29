參加LJL 2026 Winter Series 公開預選賽的全部15支隊伍已公佈！四支種子隊名單也已公佈

拳頭遊戲公司(以下簡稱拳頭遊戲)公佈了日本英雄聯盟聯賽「League of Legends Japan League (以下簡稱LJL)」「LJL 2026 Winter Series オ公開預選賽」的詳細資訊。

除了 15 支參賽隊伍外，MAIN STAGE 1中比賽的 4 支種子隊伍 也已公佈。

LJL 2026 Winter Series 公開預選賽的詳細資訊已公開！

📣 LJL 2026 Winter Series オープン予選 出場チーム発表 LJL 2026シーズンの幕開けを告げる

LJL 2026 Winter Series オープン予選 出場チーム発表 LJL 2026シーズンの幕開けを告げる

Winter Series オープン予選の出場チームが決定しました。 全 15チーム が、メインステージ進出をかけて2週間にわたる戦いに挑みます。

拳頭遊戲公佈了將於2026年1月31日(六)開幕的「LJL 2026 Winter Series 公開預選賽」15 支參賽隊伍和比賽形式。

此外，參加MAIN STAGE 1主賽的四支種子隊伍也已公佈。

舉辦本次比賽的目的是為了發掘活躍在日本英雄聯盟賽場的下一代選手，並加強競技環境。

很期待看到究竟會是一場怎樣的戰鬥！

參加公開預選賽的15 支參賽隊伍

參加公開預選賽的15支隊伍如一下。

Arneb

Bamboo Juice

CAG OSAKA

Clocks

Fast8

Inferno Drive Tokyo

L Guide Gaming

New Meta

NOVEX

Revolution Victory X

Rising Gaming

UECeSportsPlusPlus

Uwinks

V3 Esports

VelbeliKaizokudan

從MAIN STAGE 1參加的4支種子隊

MAIN STAGE 1四支種子隊

DetonatioN FocusMe Academy

VARREL YOUTH

YANG YANG GAMING

FENNEL

將與公開預選賽的前八名隊伍一起參賽的晉級 MAIN STAGE 1 的四支種子隊伍也已公佈。

由於「QT DIG∞」的活動暫停以及由此產生的合作將由「FENNEL」繼承。

很期待看到這四支隊伍的表現！

賽事行程

賽事行程

本次賽事將於以下日期舉行。

預賽期間: 2026年1月31日(六)、2月1日(日)、2月7日(六)、2月8日(日)

比賽開始時間: 所有日期均從上午10點30分起

比賽行程: 將同時進行7場比賽，每天進行3到4場比賽（詳細比賽行程將另行公佈）

「LJL 2026 Winter Series」的激烈角逐即將開始。

請務必關注公開預選賽的結果，屆時將有 15 支隊伍展開激烈角逐。

請注意，本次比賽不會進行官方直播，而是由選手們自行進行「個人直播」。

詳細資訊請上LJL 官方網站，或是はLJL 官方X(@Official_LJL)確認。

LJL 2026 Winter Series 公開預選賽 概要 LJL 2026 Winter Series 公開預選賽 2026年1月31日(六)、2月1日(日)、2月7日(六)、2月8日(日) 15隊 (公開預選賽) 前8隊 DetonatioN FocusMe Academy、VARREL YOUTH、YANG YANG GAMING、FENNEL (共計4隊)