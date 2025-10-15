參考Blackpink Rosé 用一雙小白襪來搭出時尚感！白襪+黑色鞋的絕配推介！

▲ ELLE.com.hk

Blackpink Rosé的台下穿搭經常帶起不同的潮流，近來她最常穿的公式：白襪+黑色鞋引起了時尚迷的注意，不論是芭蕾舞鞋、樂福鞋、Mary Jane、牛津鞋都可以！一起來看看她的示範及編輯的鞋子推介吧！

TheStewartofNY/GC Images

Rosé白襪+黑鞋的最佳示範

白襪+黑鞋不再是學生專屬穿搭，Rosé親自為你示範這條穿搭公式的奧妙之處！近來她在紐約舉辦宣傳活動時，被拍到這身「錯鞋」穿搭，上身穿上少女感滿滿的泡泡袖連身裙，下身則以白襪配搭中性的牛津鞋，形成強烈對比，卻是她獨特的個人風格。

TheStewartofNY/GC Images

除了少女vs型格的風格對比外，還有正式vs街頭的對比，T裇短褲聽起來十分casual，但換上了白襪和牛津鞋，加上很有個性的太陽眼鏡，就變成了全黑的型格穿搭。

TheStewartofNY/GC Images

同樣是短褲+白襪+黑色平底鞋，這套穿搭則是學院+搖滾風格的混搭，充滿大學復古魅力的裇衫搭衛衣，配搭短褲、白襪及窩釘平底鞋，統一了腳上及整體造型的色調，視覺上拉長了腿部線條。

Robert Kamau/GC Images

把長襪堆在一起，有着慵懶感的「堆堆襪」也是近年流行的單品之一！配搭流行的芭蕾舞鞋，與上身的牛仔外套風格大徑相庭，但白襪在彼此之間扮演了中和的角色。

TheStewartofNY/GC Images

Rosé上身穿着皮革裙套裝，下身則以白色堆堆襪配搭緞帶Balleria，讓整體不致太黑沉沉之外，還帶來可愛的感覺，平衡上身皮革的厚重沉實感。

Juice

Clot X Adidas X Caroline Hú跆拳道波鞋 (HK$1199)

白襪+黑色鞋履，本來是學生校服的俗氣配搭，現在已變成潮流的絕配。這對Clot 與Adidas和設計師Caroline Hú打造的Taekwondo薄底鞋，輪廓纖巧又兼具現代感，透過武術與芭蕾舞的優雅相融，賦予經典鞋型新的風格，亦是現今最流行的fusion單品，俏皮又精緻。配搭喱士白襪、或是運動白襪都可以，兩種風格任君選擇。

Charles & Keith

Charles & Keith 粗跟 Mary Jane (HK$569)

Mary Jane的鞋款與白襪可說是密不可分，這對亮面的Mary Jane採用了厚底粗跟的設計，細帶扣和方頭鞋型更具精緻感，襯上白襪仔、配搭可愛的短裙，一套充滿學院風的造型即成！

Pedro

Pedro 低粗跟樂福鞋 (HK$639)

Pedro的這對樂福鞋則較斯文，粗低跟和窄身貼腳的鞋頭充滿現代女性的鋼煉魅力，單穿型格、自信，配白襪又多了一種不剛不柔的和諧感覺，加上金屬配件點綴其間，更顯優雅時尚。

Repetto

Repetto芭蕾舞鞋 (€350)

Balleria繼續是潮流焦點，說到元祖的芭蕾舞鞋，不得不提Repetto這個品牌。這對鞋子的外形參照了芭蕾舞者足尖鞋，方頭的設計方便舞者立腳，而且飾有品牌標誌的緞帶，簡直說是可以踏出舞室的舞鞋。

Onitsuka Tiger

Onitsuka Tiger 雙帶平底鞋 (HK$1040)

同樣是Fusion鞋履，這對來自Onitsuka Tiger的鞋子融合了T字德訓鞋和Mary Jane，雙繫帶上、鞋側上都綴飾了花卉圖案的剪裁，可愛之外，還比一般的Mary Jane多了一份舒適感。

Dr. Martens

Dr. Martens厚底皮鞋 (HK$1699)

這對厚底皮鞋雖然採用了清一色的黑色配色，卻一點都不沉悶。大膽、誇張的鞋底，配上鞋面上的五金配件，包括漆面鞋眼、馬具細節、十字鉚釘等等，充滿叛逆的搖滾魅力，展現時尚前衛風格。

Sam Edelman

Sam Edelman鉚釘芭蕾舞鞋 (HK$1400)

經典的芭蕾舞平底鞋，卻以大膽的鉚釘裝飾，將這對永不過時的鞋履提升了一個層次。前衛卻帶柔美魅力的鞋款，能為任何造型增添一抹現代氣息，是型格女孩的必備品！

