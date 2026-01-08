參與油麻地暴動9男判囚61至64個月 4人不服定罪及刑罰上訴遭駁回

【on.cc東網專訊】2019年11月理大發生衝突，有人及後發起反包圍警方行動，在油麻地一帶與警方對峙，大批示威者被捕。當中10人被控暴動罪，1人認罪，9人經審訊後被定罪。該9人被分別判監61至64個月。其中4人不服定罪及刑罰上訴，案件今（8日）在高等法院處理，法官指其中2人的定罪上訴理由已多次在其他案件被否決，並當庭駁回4人的上訴。

4名申請人分別為黃權龍、彭大展、宋博通及鄧永明，他們被控於2019年11月18日，在彌敦道近窩打老道交界參與暴動。

廣告 廣告

法官在庭上直斥宋及鄧一方，雖上訴是基本權利，但十字路口暴動已判決了多次，而一模一樣的上訴理由亦已於其他案件被否決，不明白他們的目的，質問其是否應該提出一樣的上訴理由。宋及鄧一方就定罪及刑期上訴表示將採納書面陳詞，並透露2名申請人的最早釋放日期分別為本年9月7日及8日。該律師團隊庭後透露其定罪上訴理由為証據不足。

黃及彭一方則表示放棄定罪上訴，並就刑罰上訴說明理由為刑期明顯過重，原審法官已裁定2人在案中的參與程度最低，希望法庭可考慮他們當時的衣著及隨身物品給予刑期扣減；更透露2人的最早釋放日期均為本年7月8日。法官當庭駁回他們的上訴，庭後公眾席人士與4名申請人揮手作別。

案件編號：CACC57/2023

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】