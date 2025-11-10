參院達成重要突破 美結束政府關門邁出第一步

（法新社華盛頓9日電） 美國聯邦參議院今晚達成跨黨派協議並通過關鍵程序表決，有望讓臨時撥款法案過關，以結束當前這場創紀錄40天、導致多項政府業務陷入停頓的政府關門。

由參院民主黨團8名成員與參院共和黨人達成的協議，仍只是結束政府關門的第一步；當前又有數千個航班被取消或延誤，美國航空運輸即將「全面停滯」。

包括美國有線電視新聞網（CNN）和福斯新聞（Fox News）在內的媒體報導，參院兩黨就一項臨時撥款協議達成共識，將資助政府能運作至明年1月30日。

川普今晚結束在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）的週末度假行程、返抵白宮時告訴媒體：「看起來我們距離結束政府停擺已非常接近了。」

這次程序性表決是啟動審議眾議院已通過的支出法案。法案內容經參院兩黨協商後將做局部修正，以延長政府資金至1月30日，並納入3項完整年度的撥款法案。如果參議院最終通過法案修正版，法案還須送回眾議院再次表決，之後送交總統川普簽署，相關過程可能還需要好幾天。

今晚的程序表決以60票對40票通過，正好達到能克服參議院「冗長阻撓」程序所需的最低門檻。

交通部長達菲（Sean Duffy）稍早表示，若政府停擺持續，因美國人正準備在本月稍晚的感恩節假期出行，受影響或取消航班數將進一步大增。

根據航班追蹤平台FlightAware的數據，截至9日晚間，美國境內及往來美國的航班取消數已超過2700架次，延誤則接近1萬班。