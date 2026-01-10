又一款「家務自由」機械人！SwitchBot 「onero H1」幫你執衫、執碗，打理家頭細務｜CES 2026

Switchbot onero H1

今年 CES 2026 似乎有一波家用機械人小熱潮，如 Dreame Cyber X 原型機、LG CLOiD 家庭機械人。做開智能家電的 SwitchBot 也來湊熱鬧，公開其首款通用型家庭機械人「onero H1」。這款看來有點瘦的機械人能夠令大家實現「家務自由」，執頭執尾由它一手包辦。

外形修長的SwitchBot onero H1 與 LG CLOiD 家庭機械人有點相似，也是有仿生的雙臂系統，底部則使用類似掃地機器人的滾輪式底盤。onero H1 特點是具備 22 個自由度 （Degrees of Freedom），搭載裝置端的OmniSense VLA (Vision-Language-Action) 模型，從機械人身上不同感應器收集資訊令其獲得視覺感知與觸覺回饋，可能理解物件形狀、位置等，並做到拿取、推動及開啟關閉等動作，讓 onero H1 幫你執雜物、執衫、執碗，甚至是拿衣服去洗衣機洗，又或者淋花、沖咖啡等等。據 Engadget 指 SwitchBot 打算在今年「真正」開賣這款家庭機械人，而且價格有機會在 US$10000 以下，看來花得起入手的家庭機械人距離我們不遠了。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

廣告 廣告

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk