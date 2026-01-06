又一款 Copilot+ PC 處理器！Snapdragon X2 Plus 主攻輕量高效市場｜CES 2026

又一款 Copilot+ PC 處理器！Snapdragon X2 Plus 主攻輕量高效市場

每年一到 CES，晶片製造商都爭相發表新品。Qualcomm 今年也不例外，他們今日在賭城正式推出了全新筆電處理器 Snapdragon X2 Plus。這款晶片可視為去年 9 月發布的旗艦級 Snapdragon X2 Elite 的「輕量版」，力求進一步在效能與能耗之間取得平衡。

主打 AI 效能，提供六核心及十核心版本

Qualcomm 指出，Snapdragon X2 Plus 將搭載於下一代 Windows 11 Copilot+ PC 上。它配備內建的 Hexagon NPU，能輸出高達 80 TOPS 的 AI 運算效能，應付各類人工智慧任務綽綽有餘。

該處理器配備第三代 Qualcomm Oryon CPU，分為六核心及十核心兩個版本。相比之下，X2 Elite 型號則提供十二核與十八核選項，主打極致效能。

單核提速 35%，GPU 效能提升近三成

官方數據顯示，新一代 CPU 單核心效能較上代提升高達 35%。六核心版本的多核表現比舊型號快約 10%，十核心版本則可提升多達 17%。此外，全新的 Adreno GPU 亦獲升級，整體圖像處理效能較上代提升可達 29%。

目前尚不確定採用 Snapdragon X2 Plus 的新品會於何時進入市場。

