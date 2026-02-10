黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
又再出事！世紀賤男羽賀研二涉非禮兩女第4度被捕
【on.cc東網專訊】64歲日本過氣男星羽賀研二，向來形象負面，過去曾多次爆出吸毒、詐騙、恐嚇、性侵等醜聞，被封世紀賤男。昨日(9日)，他涉嫌於去年3月與沖繩的食肆內非禮兩名女性，相隔1年兩個月第4度被拘捕。
真名當真美喜男的羽賀，被指於去年3月27日晚上，在沖繩一間並非提供色情服務的食店內，向兩名分別30多歲及50多歲女子強吻及觸摸對方身體等猥褻行為。其中一名受害人隨後報案。
臭史多多的羽賀，過去曾因欺詐及恐嚇入獄，他年青時曾與已故影星梅宮辰夫的愛女梅宮安娜拍拖，衣食住行被對方包養，但最終因梅宮辰夫的強烈反對而分手，梅宮辰夫更形容羽賀「稀世的壞人」。
打擊新型撞車碰瓷黨 警旺角搜查一律師行
新型撞車碰瓷黨引起社會關注，多名司機在輕微交通事故發生後相隔一段長時間，遭人無理索取高額賠償，據了解多宗案件疑涉相同律師行和醫生，懷疑出現「集團式」敲詐。警方上周透露，已就有關案件以涉嫌串謀詐騙拘捕3男1女。據悉，其中兩名索賠人是一對均為37歲的夫婦，分別報稱的士司機及護士；另外兩人則為醫生。警方繼續調查事件，大批人員昨日搜查旺角一間疑涉案的姓林律師行，並檢走多箱證物。
37歲男陷偽冒官員騙局 銀行賬戶內2,280萬元被轉走
警方於上周一(2日)接獲一名37歲男子報案，指去年9月25日收到聲稱為內地官員的來電，指其涉及一宗內地的洗黑錢案件，要求他下載一手機應用程式及提供銀行賬戶資料協助調查。
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。
緬北明家集團要犯明珍珍 庭上懺悔願擔責
【on.cc東網專訊】緬北明家犯罪集團首要分子明珍珍等11人，被浙江省溫州市中級人民法院以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪判處死刑，上月底已伏法。內地官媒周日（8日）播出明珍珍當庭懺悔的影片。
黎智英判刑︱江旻憓批案件「惡劣」：任何危害國安行為將受法律嚴懲 今後聚焦經濟民生｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英因串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪，被判監 20 年。政府各部門在判刑後陸續表態支持，政界及立法會議員亦在網上發文。新晉立法會議員江旻憓亦就此發聲，稱法庭向社會傳遞了明確信息，任何危害國家安全，危害市民福祉和社會穩定發展的行為都將受到法律的嚴懲。
黎智英案判刑｜黎智英被判囚 20 年 其中 3 名被告被判 10 年監禁 陳梓華刑期最短囚 6 年 3 月｜Yahoo
78 歲壹傳媒創辦人黎智英還押至今逾五年，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。
屯門井頭中村男子倒斃屋內頭有傷痕列作謀殺案 據了解警方拘捕死者妻子
【Now新聞台】屯門井頭中村發生謀殺案，一名63歲男子頭部有明顯傷痕，被發現倒斃在村屋單位內。據了解警方拘捕死者妻子。天亮後，有警員繼續在村屋調查。警方星期一傍晚六時許接報，一名63歲男子倒臥在井頭中村一間村屋的床上，當場證實死亡。警方懷疑死者曾被人用鈍物襲擊，頭部有明顯傷痕，暫列作謀殺案，交由屯門警區重案組跟進，死因有待驗屍確定。據了解，警方拘捕死者妻子，帶返警署扣留調查。#要聞
黃竹坑復康中心69歲男院友遇竊 網上銀行73萬元被轉走
今日(8日)中午12時，警方接獲黃竹坑惠福道4號東華三院賽馬會復康中心內一名69歲的姓黃男院友報案，指其銀行戶口內的80萬元不翼而飛，懷疑被盜。
證券欺詐案主腦被判囚最長24個月 涉利用「唱高散貨」計劃社媒「股票貼士」無抵押賣空
證監會(SFC)公布，區域法院繼早前裁定兩名主腦及其各自妻子就涉及四家香港上市公司股份的證券欺詐罪名成立後，昨天(9日)分別判處兩名主腦監禁，而二人的妻子則被判社會服務令。
黎智英案判刑｜法庭稱陳梓華證供對黎定罪非常關鍵 刑期最短 即睇各被告減刑因素｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，今日（9日）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭指出，從犯證人陳梓華的證供對於黎智英第三項控罪被定罪非常關鍵，鑑於各項求情因素，法庭給予他最多刑期扣減，最終監禁 6 年 3 個月，是眾多被告之中刑期最短。
黎智英案判刑｜法庭裁黎智英為串謀幕後主腦和推動者 判囚 20 年已考慮高齡及健康狀況｜Yahoo
78 歲壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭裁定黎智英是「各項串謀的幕後主腦和推動者」，故此將其量刑起點提高，總刑期為 20 年的監禁。法庭並稱，有考慮到黎智英的高齡、健康狀況及被單獨囚禁等因素，認為會令其獄中生活比其他囚犯更為艱難，已對量刑作出扣減。
黎智英案判刑︱78歲黎或監獄度餘生？李桂華：天先知道︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被判囚 20 年，為《國安法》實施以來刑期最重的被告。其餘 8 名認罪被告則被判囚 6 年 3 個月至 10 年。警方國安處總警司李桂華表示歡迎法庭的判刑，認為法庭判刑足以反映事件嚴重性，突顯他罪魁禍首及幕後推手的角色。被問到現年78歲的黎智英或會在監獄度過餘生，李桂華稱「天先知道」，強調黎「所獲刑期係佢十分應得」。至於警方會否就刑期作上訴，李稱要先與律政司商討，並指警方仍未完成調查案件，但詳情不便透露。
黎智英國安案｜李桂華：因健康狀況的減刑是法庭額外施恩 黎智英所獲刑期十分應得(陳樂陶報道)
【Now新聞台】黎智英國安案判刑，警方國安處總警司李桂華歡迎法庭的判刑，認為是凸顯他罪魁禍首及幕後推手的角色，又指他的刑期是應得，法庭因健康狀況作出減刑是額外的施恩。被告陳沛敏的丈夫、前《立場新聞》總編輯鍾沛權離開時，沒有就判刑作出回應。陳沛敏丈夫鍾沛權：「我真的沒話說。(覺得刑期會否很長？)我沒話說。(會否上訴，有甚麼感受？)辛苦了。」警方國安處歡迎法庭判刑，顯示法庭確定黎智英的罪行相當嚴重，凸顯他罪魁禍首及幕後推手的角色，又指經歷156日的審訊、2000多件的證物等，及以絕對公開透明的程序進行，這一個是香港法治精神最佳的寫照。對於黎智英因健康狀況獲得減刑，李桂華指不代表黎智英沒有誇大過。警方國安處總警司李桂華：「這實屬法庭對他額外施恩，並不等於他沒有曾經誇大他的狀況。黎智英會在獄中度過他的餘生，這個講法，我相信這個問題，我們在座之中沒有人能夠說得來，這個上天才會知道。但我想說一件事，他所獲得到刑期是他十分應得的。」被問到對於交換囚犯的立場，李桂華指沒有聽過此做法。李桂華：「交換囚犯，我好像沒有聽過這個名詞，交換人質我就聽過，或者交換戰俘我就聽過。我這樣說吧，你剛才說的問題是涉及一個
加尿汽水放超市貨架 6旬無業漢被判12個月感化令
【on.cc東網專訊】已退休的地產代理疑因與超市員工爭執後感不滿，在去年於多間超市的貨架上，擺放加入尿液的可口可樂樽裝飲料，其後有男童購買疑被「加尿」可樂飲用並發現有尿味而揭發事件。涉案男子早前承認「意圖使他人受損害等而施用毒藥」等兩罪。案件今日(10日)於九龍
黎智英案判刑｜黎智英囚 20 年 黎崇恩批威脅性命 黎采憂父死在獄中成烈士｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物三項罪成，今日（9日）被判處 20 年監禁。黎智英兒子黎崇恩表示，對所有相信真相、自由和公義的人來說，今日是黑暗的一天。他形容 20 年監禁是嚴苛判刑，對他們一家是沉重打擊，更是威脅父親性命。黎智英女兒黎采表示，判刑殘忍令人心碎，過去 5 年目睹父親健康情況急劇轉差，憂慮他會在獄中離世，成為烈士。
黎智英涉國安法案 香港法院重判20年
（法新社香港9日電） 香港民主派傳媒大亨黎智英因觸犯國家安全法中的「勾結外國勢力」及「煽動」罪，今天遭香港高等法院重判20年有期徒刑。法官在一份摘要文件中表示：「考量黎智英的犯罪行為極為嚴重且重大…本法院認為，黎智英本案總刑期應為有期徒刑20年。」
土瓜灣海味舖遭撬閘爆竊 痛失60萬鮑蔘翅肚
農曆新年前夕，蔘茸海味店均會大量入貨。今日（9日）早上9時16分，警方接獲土瓜灣馬頭圍道187號地下一間參茸海味店舖的負責人報案，指返回店舖準備開門營業時，發現上鐵閘鎖遭撬開，店內有被搜掠痕迹，多個裝載貴價參茸海味的玻璃樽被清空，懷疑遭爆竊。警員到場調查，經68歲姓鍾男負責人點算，報稱損失3,000元現金外，共有約值60萬元的花膠、鮑魚、魚翅及燕窩等貴價食材被盜。警方已將案件列爆竊，交由九龍城警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。
兩對夫婦非法賣空股票獲利330萬 4人欺詐罪成 兩漢囚逾20個月
兩對夫婦透過社交媒體獲取唱高散貨騙局資訊，涉向證券經紀訛稱擁有股票並指使沽貨，待股票跌至低價位時，再在其他證券行購買相關股票，藉此賺取差價約330萬元。4人涉非法賣空股票及欺詐，昨在區域法院裁定9項欺詐罪成，為本港首宗以欺詐定罪的非法賣空股票案例。兩男被告判囚22及24個月，兩名女被告判社會服務令。4名被告為李景康、陳藝思、林顯輝、許佩欣，為兩對夫婦，共涉9宗欺詐罪及9項非法賣空的交替控罪，昨在區域法院裁定9項欺詐罪成。被告於2020年6至9月期間，多次欺騙「星火證券」客戶主任洪榮坤，向其訛稱擁有某些股份，意圖欺詐星火及誘使其就該等股份發出賣盤。4人因而獲利330萬元。
黎智英國安法案件：黎智英判囚20年，蘋果員工判囚6年9個月至10年
AFP via Getty Images 78歲的《壹傳媒》創辦人黎智英被控告中國《香港國安法》案件，包括「串謀勾結外國勢力」等案罪成，判囚20年，是法律實施後刑期最高的被告。 其餘認罪的被告包括六名《蘋果日報》 高層員工、「重光團隊」成員李宇軒及陳梓華則分別判囚6年3個月至10年不等，預料服刑到2027至2031年不等。 黎已還押逾5年，其餘8人則還押逾4年。今次是香港首宗「勾結罪」案件判刑，案件於2023年12月開審，審訊歷時156日，由三名國安法指定法官審理。 ...
俄羅斯中將槍擊案疑犯落網 當局指疑犯受烏克蘭情報部門指派
俄羅斯聯邦安全局表示，涉嫌策劃槍擊國防部中將阿列克謝耶夫的疑犯被捕。阿列克謝耶夫上星期五在莫斯科西北部一幢住宅樓宇遭到槍擊受傷。聯邦安全局今日公布，在阿聯酋迪拜拘捕一名俄羅斯公民，已經移交俄方。當局說，這名疑犯是受烏克蘭情報部門指派，去年12月抵達莫斯科準備施襲。案發當日，疑犯使用配備消音器的手槍至少開了三槍，犯案後幾小時就離開俄羅斯並逃往阿聯酋。聯邦安全局亦與內務部聯合展開偵查行動，在莫斯科拘捕另一名疑犯，另外有一名疑犯懷疑潛逃烏克蘭。 （BC)#俄羅斯 #烏克蘭