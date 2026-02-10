又再出事！世紀賤男羽賀研二涉非禮兩女第4度被捕

【on.cc東網專訊】64歲日本過氣男星羽賀研二，向來形象負面，過去曾多次爆出吸毒、詐騙、恐嚇、性侵等醜聞，被封世紀賤男。昨日(9日)，他涉嫌於去年3月與沖繩的食肆內非禮兩名女性，相隔1年兩個月第4度被拘捕。

真名當真美喜男的羽賀，被指於去年3月27日晚上，在沖繩一間並非提供色情服務的食店內，向兩名分別30多歲及50多歲女子強吻及觸摸對方身體等猥褻行為。其中一名受害人隨後報案。

臭史多多的羽賀，過去曾因欺詐及恐嚇入獄，他年青時曾與已故影星梅宮辰夫的愛女梅宮安娜拍拖，衣食住行被對方包養，但最終因梅宮辰夫的強烈反對而分手，梅宮辰夫更形容羽賀「稀世的壞人」。

