又打風？ 天文台：雙旋風醞釀來襲 天氣周中轉差 (資料圖片)

天文台早前於《天氣隨筆》提到，有3個低壓區將陸續形成，3個低壓系統均有機會生成熱帶氣旋，當中至少兩個可能影響廣東沿岸，形容是「低壓系統三重奏」。在今日(14日)，天文台調高了周五(19日)的風力預測，料初時高地風力間中6級，即達三號風球的「強風」水平；天文台指，位於南中國海的廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，大致移向海南島一帶，但其強度及路徑仍存在變數；又預料另一個低壓區可能在本周後期於菲律賓以東的西北太平洋發展及逐漸增強，並於下周初移向菲律賓北部呂宋一帶。

廣告 廣告

天文台指，從本周三(17日)開始，南海中部低壓區已在逐步整合，可能形成風暴，並有機會逐漸北移及影響香港。該潛在風暴預料在周四至周五最接近香港，其中周四吹「東風4至5級，高地間中6級」，天氣則「大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，稍後部分地區雨勢較大」

天文台預測受到第一個風暴影響，本港天氣會由周三（17日）開始轉差，稍後局部地區有雷暴，周四及五（18日及19日）有驟雨及狂風雷暴，吹東至東南風4至5級，高地間中6級。6級及7級為強風，即3號風球風力。

另一個低壓區逐漸增強

天文台強調，位於南海的廣闊低壓槽上可能有低壓區發展，大致移向海南島一帶，但其強度及路徑仍存在變數。受其影響，本周中後期華南沿岸驟雨增多，風勢較大。此外，預料另一個低壓區可能在本周後期於菲律賓以東的西北太平洋發展及逐漸增強，並於下周初移向呂宋一帶。

第二個風暴不容忽視

根據人工智能預報模式「風烏」的最新預測,這兩個低壓區均可能向西移動，直指海南島。預測顯示，第一個生成的風暴結構較為鬆散，相對較弱。然而，緊隨其後的第二個風暴則不容忽視，由於有較長時間在海上發展,預計將會增強至颱風級別，組織更為緊密，並可能在本港以南約400公里外掠過。不過天文台提醒，相關數據為電腦直接輸出，未經氣象主任人手調整，公眾應以官方發布的最新天氣報告為準。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/又打風-天文台-雙旋風醞釀來襲-天氣周中轉差/598895?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral