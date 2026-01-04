又一個巨頭離場？ ASUS 官方證實，今年暫無新機計劃

文章來源：Qooah.com

PC 龍頭企業 ASUS 正式確認，2026 年暫無推出新款智能手機的計劃，其智能手機部門將維持現有運營模式，ROG Phone 與 ZenFone 系列均將暫停換代更新。這一消息已通過官方渠道向代理商及電信運營商傳達。

ASUS 方面明確表示，儘管新機推出計劃擱置，但手機業務的營運不會中斷，現有產品的維護、軟件升級和保修服務將持續正常提供，確保用戶權益不受影響。這意味著已購買 ASUS 手機的消費者，仍能享受完整的售後保障與系統升級更新。

廣告 廣告

高通在 2025 年 9 月發佈 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器時，ROG 曾出現在終端裝置合作方名單中，此次暫停新機計劃顯然是 ASUS 近期調整產品規劃的結果。回顧 ASUS 手機業務歷程，其早在 2000 年初便入局流動裝置市場，一度取得亮眼成績，但在中國品牌崛起後遭遇激烈競爭，2018 年曾因業務戰略調整計提 620 億新台幣損失。

此次暫停新機發佈，背後原因多重。一方面，全球手機市場競爭白熱化，遊戲手機細分領域壓力尤為突出，多家專注該賽道的品牌均在尋求轉型；另一方面，RAM、ROM 等核心零部件持續漲價，且 2026 年漲價趨勢仍將延續，手機廠商面臨巨大成本壓力，盈利與銷量平衡難度陡增。

相較於手機業務，主板、顯示卡、PC 仍是 ASUS 核心優勢領域。為應對零部件漲價影響，ASUS 已計劃從 2026 年 1 月 5 日起，對部分相關產品進行策略性價格調整。而據多家調研機構預測，受零部件漲價等因素影響，2026 年全球 PC 與手機市場銷量均可能出現 5% 至 10% 的下滑。