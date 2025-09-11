又一女神加盟！「水原女神」金吉娜大讚球迷熱情 受寵若驚

【on.cc東網專訊】近年有不少韓籍啦啦隊女神赴台發展，深受一班台灣球迷的歡迎，日前又一啦啦隊女神金吉娜宣布加盟台灣，將在球場跟粉絲見面！

金吉娜在韓職水原KT巫師啦啦隊已擁有超高人氣，被球迷封為「水原女神」、「女團級」啦啦隊的存在。去年她曾隨隊到台灣參加交流賽，今年亦多次受邀到台出席活動，她表示：「前面幾次來台灣印象非常好，球迷真的很熱情，那時就有想法，有機會一定要來台灣發展，體驗不同的應援文化。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】