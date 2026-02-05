叉燒2026〡好味叉燒推介10間！甘一刀叉燒/古法炭火烤製叉燒/堂弄玫瑰露叉燒

叉燒向來是斬料加餸的首選，不論是肥叉、瘦叉或半肥瘦各有所愛！Yahoo Food精選全城最好味的叉燒，從知名粵菜餐廳出品到燒味店鋪均有特色的叉燒，有平又有貴，有酒店級水準、亦有米芝蓮必比登推介，更有街坊燒臘味店出品，馬上看看以下內文介紹的哪一間叉燒是你的心水之選！

1.甘棠燒鵝：Hermès版叉燒！甘一刀叉燒被美譽為Birkin Bag

多得廿四味成員Brian早前曾在網台節目《緬甸堂》大讚甘棠燒鵝出品的叉燒好味，更美譽是「Hermès版叉燒」，更指店內的招牌「甘一刀叉燒」是Birkin Bag，要著兩條褲去食先得！引起網民熱話。招牌名物甘一刀叉燒，以傳統炭火燒烤技術炮製，賣相有別於傳統叉燒，帶有深色燶邊且口感焦香酥脆，切得大大塊又肉嫩多汁。

甘棠燒鵝

地址：銅鑼灣加路連山道88號南華體育會1樓（地圖按此）

電話：3580 2938

甘棠燒鵝的甘一刀叉燒備受推介。（圖：小紅書）

甘一刀叉燒。（圖：小紅書）

2.燒味獸：Threads友熱捧怪獸の叉燒

雖然燒味獸位於筲箕灣，但多得Threads友推介成近期大熱叉燒。人氣名物怪獸の叉燒，帶有焦香脆邊，咬下去口感鬆軟且蜜糖味恰到好處，最特別是燒味獸主打大份夾抵食，份量夠多，店方表示要確保食物質素，兼顧街坊及新來捧場客人，特別標明每日叉燒定時出爐時間（12:00、12:40、13:00、17:00），吸引鍾意食叉燒的朋友前往斬料。

燒味獸

地址：筲箕灣筲箕灣道300號海福花園地下A及B號舖（地圖按此）

電話：3996 7457

怪獸の叉燒。（圖：小紅書）

燒味獸經常大排長龍。（圖：小紅書）

3.明閣：至尊蜜汁叉燒！上等梅肉炮製 設至尊蜜汁叉燒禮盒

知名粵菜食府明閣的招牌叉燒選用上等梅肉，肉脂比例恰到好處，肉質較幼嫩多汁。纖維幼細的梅肉以秘製叉燒醬醃過後，再以人手反覆細心地調控火侯，運用慢火及大火交替迸發叉燒的鮮味濃香，肉味香濃不過膩。最特別是除了可以堂食外，還有外賣裝的至尊蜜汁叉燒禮盒，抽真空後可存放於雪櫃內最多3天，享用前只需簡單放入滾水翻熱即可享用。

明閣

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓（地圖按此）

電話：3552 3300

明閣至尊蜜汁叉燒。

明閣至尊叉燒禮盒，可於明閣及其官網網店選購。

4.新桂香燒臘：柴灣街坊最愛！古法炭火烤製叉燒

鄰近柴灣街市的新桂香燒臘，出品的叉燒向來備受街坊歡迎，亦吸引不少識食之人特別跨區去斬料。不少街坊客均喜愛購買半肥瘦及帶有燶邊的叉燒，皆因出品的叉燒品質穩定，肉質肥瘦均勻，帶有蜜糖焦香，用左佐飯最適合不過。

新桂香燒臘

地址：柴灣柴灣道345號金源洋樓C座地下17號舖（地圖按此）

電話：2556 1183

叉燒是人氣名物。（圖：openrice）

新桂香燒臘，吸引不少人去燒斬。（圖：openrice）

5.龍邦燒味小廚茶餐廳：街坊人氣燒味店！叉燒備受追捧

每當經過龍邦燒味小廚茶餐廳，總會見到有街坊排隊等候買燒味，當中招牌名物是叉燒，其肥瘦比例適中，帶有香甜蜜汁且焦香感，肉質嫩滑，用來佐飯最適合。

龍邦燒味小廚茶餐廳

地址：上環文咸東街38號地下B號舖（地圖按此）

電話：2342 3189

叉燒是招牌名物。

6.發達叉燒：西班牙甘栗豚肉炮製叉燒

發達叉燒主打的叉燒特別以西班牙甘栗豚肉炮製，這款豬隻飼料以五穀、向日葵、栗子及橡果作主，肉質帶有淡淡堅果香氣及香甜味；於店內以太空燒烤爐慢火烤製1.5小時，令到蜜汁份外焦香且鮮嫩多汁。

發達叉燒

地址：灣仔蘭杜街2號地下2號舖（地圖按此）

電話：從缺

招牌名物蜜汁叉燒。（圖：發達叉燒Instagram）

7.沙田18：五星級酒店出品！堂弄玫瑰露叉燒豬油撈飯

沙田18向來有兩大名物，除了人所皆知的片皮鴨外，另一樣就是堂弄玫瑰露叉燒豬油撈飯！以蜂蜜、玫瑰露酒及豉油等醃製叉燒，其肉質嫩滑且富有玫瑰露香氣！享用前，師傳會在客人面前將玫瑰露淋在叉燒上，更會點火，頓時香氣四溢且充滿視覺效果！除了有叉燒佐飯，更會在飯上淋上豬油及豉油，值得一試！

沙田18

地址：沙田澤祥街18號沙田凱悅酒店4樓（地圖按此）

電話：3723 7932

備註：此菜式需四位起，於主用餐區及貴賓廳供應，需提前一天預訂。

玫瑰露叉燒豬油撈飯。（圖：小紅書）

師傅會即場堂弄加入玫瑰露淋在叉燒上，香氣十足。（圖：openrice）

8.西苑酒家：電影《食神》黯然銷魂飯指定叉燒

提起周星馳的經典神作電影《食神》，就會想到黯然銷魂飯！這款由名廚戴龍師傅為電影所創的名物，原來當年指定的叉燒是由西苑酒家郭錦文師傅炮製的大哥叉燒！時至今日，不少人仍會在西苑酒家特意食叉燒，愛其焦香鮮嫩且層次感豐富。

西苑酒家

地址：銅鑼灣希慎道33號利園一期5樓（地圖按此）

電話：2882 2110

大哥叉燒。（圖：小紅書）

9.有團火叉燒事務所：西班牙黑毛豬炮製叉燒

有團火叉燒事務所，獨沽一味主打雙蜜豉香脢叉及古法蜜煉腩叉，標榜兩款均選用西班牙黑毛豬的特級脢肉炮製，以玫瑰露混合陽光豆豉的鹹香，配以秘煉麥芽糖漿調製，令到半肥瘦的叉燒外層微焦脆且肉質鬆軟可口，除了斬料，亦可以堂食三款不同的叉燒飯，有得揀脢腩雙拼叉燒飯、古法蜜煉腩叉飯或雙蜜豉香脢叉飯，還可以另加煎蛋如竹絲雞蛋、蘭王等或味蛋如冰滷岩漿溏心蛋或天津麻醬五香蛋等，非常豐富。

有團火叉燒事務所

地址：新蒲崗景福街75號地舖（地圖按此）

電話：6657 3954

有團火叉燒事務所只主打叉燒。（圖：openrice）

脢腩雙拼叉燒飯。（圖：openrice）

10.魚事者：陳皮檸檬叉燒！米芝蓮必比登推介

榮獲《香港澳門米芝蓮指南》必比登推介的魚事者，烤製叉燒通常會用麥芽糖醃製，但是魚事者就大膽創新，以秘製「腦細光環之陳皮檸檬」取代傳統麥芽糖來燒製叉燒，令到果香與肉香交織，肉質嫩滑，貪新鮮不妨一試。

魚事者

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場11樓1102號舖（地圖按此）

電話：6383 2683

陳皮檸檬叉燒。

