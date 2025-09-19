及時救援！信義房屋房仲救回倒臥三天老婦

經典作重映成戲院救星？本月重映《PTU》、《頭文字D》
[NOWnews今日新聞] 中風老婦獨自倒臥家中3天，房仲機警搶回一命！這不是電影情節，而是信義房屋奇岩重劃店林豈煒、莊坤憲兩人的真實經歷。日前，一位正委託信義房屋售屋的獨居女士，被鄰居注意到多天沒出門、傳訊息也未回覆，林、莊兩人得知後，立即協助聯絡屋主女兒、報警、找鎖匠，一小時內在員警陪同下破門入內，驚見中風倒臥自家至少3天的婦人，所幸送醫急救後搶回一命；事後，兩人謙虛地說，只是盡己所能協助鄰里，仍多虧各環節協助，才能救下婦人。
莊坤憲深入經營社區鄰里，日前，一位認識4年的成交客戶著急致電說，觀察到一位鄰居太太3、4天沒出門，按電鈴或傳訊息也沒回覆，「感覺怪怪的」，但礙於並非家人，無法要求員警破門而入，轉而向房仲尋求協助，想請莊坤憲嘗試聯絡鄰居太太的女兒；透過公司系統一查，鄰居太太果然是信義房屋的委售屋主，莊坤憲趕緊請接案的同事林豈煒聯絡屋主女兒。
沒想到，屋主女兒人在外縣市，無法即時趕回，只好透過訊息授權林豈煒協助報警、聯絡鎖匠開鎖。順利破門入內後，竟發現屋主太太倒在地下室！林豈煒回憶當下情況仍餘悸猶存，所幸屋主太太仍有微弱氣息，趕緊協助送醫；考量她身邊沒有其他親友，林豈煒也一直陪同著醫院內抽血、照X光等檢查流程，確認是中風後，他更細心記錄下病況說明及醫囑，直到晚間10時許，屋主女兒返抵台北，他交代了細節才放心離開醫院。
目前屋主太太已順利出院返家休養，談及這次「即時救援」，林豈煒、莊坤憲兩人都自認沒有大功勞。林豈煒謙虛說，「我不是熱衷公益啦」，而是房仲職涯8年多，遇到自己可以解決的狀況就盡力協助，例如前幾年新冠疫情剛爆發，分店捐帳篷給關渡醫院打疫苗，「當時大家都沒經驗，前幾波又都是長輩來打，想必動線會很亂」，為了減輕醫護人員負擔，自發邀請分店夥伴拍影片講解動線，「解決特殊狀況，對我來說是工作中有成就感、有價值的部分。」
莊坤憲也表示，感謝客戶在緊急中能夠想到他，自己和同事也盡到一份小小的力量，否則「若缺了其中任何一環即時協助，後果不堪設想！」
信義房屋創立以來，堅持「先義後利、以人為本、正向思考」的經營理念，不以賺取利潤為目標，更希望兼顧客戶、員工、股東、社會、環境、供應商六大利害關係人，真誠為對方著想，推動社會正向的循環；這樣的理念，也早已內化在每位同仁心中與實務作業上，透過設身處地替客戶著想，以利他精神出發，才能提供最值得信任的服務。
