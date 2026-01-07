友和2026年度大開倉即將於1月7日晚上10點於網店展開！咖啡機、 藍牙喇叭、保健品等低至$37，超多精選人氣好物等你發掘，激抵精選包括 $37 ESTHER FORMULA 谷胱甘肽臻白貼片3X、$1,088 58 espresso SPTK-1 便攜式濃縮咖啡機(香港行貨)、$1,399 Foreo UFO 3 彩光水份面膜儀套裝午夜黑 (送面膜6盒)、$1,500 Gemini GVI28AA 嵌入式/座檯式 2合1雙頭電磁及電陶煮食爐！

【友和】年度大開倉 咖啡機、藍牙喇叭、保健品等低至$37（07/01起）

日期：2026/01/07起

地點：友和網店

