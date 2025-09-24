維繫友情太花錢？44%新世代因財務壓力，被迫從E人變「I人」寧願放棄社交

不出席大型聚會，未必因為是天性內向 I 人及喜歡「一人之境」，新世代放棄社交的原因竟是因為太花錢了！Gen Z 近年更專注於自我成長，並以自己的需要、財務穩健、情緒穩定放於首位，而他們認為友情變得太昂貴，初出社會的經濟壓力正影響他們的社交傾向，更有近半的人因為金錢問題而放棄大型聚會。

美國銀行 Ally Bank 近日發佈了有趣的報告，指出年輕一代為友友誼付出沉重的經濟代價，而 44％ 的年輕人因經濟問題而放棄大型聚會，亦有四分一人認同社交支出令他們難以儲蓄，為求財政健康而「被逼」成為了 I 人。

平均而言，他們每月在社交活動上大約花費 250 美元，近半認為一年內有數個月因聚會而令預算超支，亦無法與朋友坦誠地談論財務狀況。因而只可慢慢地淡出社交圈，又或只可與非常親密的朋友經常聚會，放棄結識新朋友的機會。

香港的生活負擔同樣沉重，去一趟咖啡店動輒過百，去一場演唱會花費過千，去一次大型聚會，花費確實比想像中高。大家也有因為「友情太花錢」而減少出席聚會嗎？還是與朋友們早有「省錢維持友誼」大計？與大家分享一下吧！

