友誼賽備戰世足 美擊敗日本、墨西哥逼和南韓

（法新社華盛頓9日電） 已取得明年世界盃足球賽會內賽門票的日、韓赴美進行4場國際友誼賽。美國今天靠森德哈斯（Alex Zendejas）、巴洛根（Folarin Balogun）各進1球助美國2比0擊敗日本。

同一天另一場比賽墨西哥以2比2逼和南韓。

森德哈斯在第30分鐘為美國隊先馳得點，效力法甲摩納哥的前鋒巴洛根則在第64分鐘踢進保險分，美國隊最終在俄亥俄州哥倫布市2萬192名觀眾面前取得勝利，本年度戰績提升至7勝6敗1和。

另一場友誼賽，效力義甲AC米蘭的前鋒西門內斯（Santiago Gimenez）在終場前傷停補時第4分鐘攻入扳平球，幫墨西哥在田納西州納希維爾（Nashville）2 比2踢和南韓。

美墨日韓4隊都會在明年世足會內賽亮相。日、韓是從亞洲區會外賽勝出取得參賽權，而美、墨與加拿大3國則是東道主身分直接參賽。