友邦企業業務夥拍領先醫療集團 以更可負擔的癌症治療支援僱員健康福祉

友邦香港及澳門宣布於2025年9月11日與美中嘉和1建立策略性合作夥伴關係。美中嘉和1是於香港聯合交易所有限公司上市的中國內地醫療集團。



在此項合作下，友邦指定團體保險的合資格受保成員，可於美中嘉和集團2旗下的旗艦機構——「廣州泰和腫瘤醫院」享有更可負擔的指定癌症質子治療及健康檢查計劃3,4。該醫院以先進的癌症治療技術（包括質子治療）享譽業界。此項合作體現了友邦的「AIA友好職場人生計劃」下致力提升僱員的整體健康福祉之策略。



癌症仍然是最嚴峻的健康挑戰之一。在香港，每15分鐘就有一宗新增癌症確診個案5，這數據突顯預防、早期檢測及可負擔治療的重要性。對僱主而言，這意味著需要透過更全面、主動的健康策略以支援僱員健康。



儘管質子治療能為部分癌症提供相對精準且無創的治療方式，但其在香港的治療費用可能是影響決策的關鍵因素。透過此項合作，友邦指定團體保險的合資格受保成員可於廣州泰和腫瘤醫院以優惠價格3,4獲得更可負擔的癌症治療，有助減輕財務壓力，同時改善健康。



友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜女士表示：「友邦致力為僱主打造超越傳統的僱員福利，為香港的上班族及其家庭帶來全面而創新的健康方案。是次合作不僅是一項醫療服務，更體現我們對企業及其僱員的承諾——在最需要的時候，致力幫助他們獲得更可負擔的先進癌症治療。透過是次合作，我們協助僱主建立更具韌性、更健康的團隊。我們與僱主攜手同行，讓每一位員工及其家人都能實現『健康長久好生活』。」



此項合作體現了友邦的願景——建立一個主動、綜合的健康生態系統，支援僱員及其家人的預防、治療及復原。



備註：







關於友邦香港及澳門

友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有超過18,000名財務策劃顧問1，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶2提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。



1 截至2025年6月30日

2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶（截至2025年6月30日）



