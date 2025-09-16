同志影展開鑼 公屋案原告 Nick 獲獎
友邦企業業務夥拍領先醫療集團 以更可負擔的癌症治療支援僱員健康福祉
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月16日 - 友邦香港及澳門宣布於2025年9月11日與美中嘉和1建立策略性合作夥伴關係。美中嘉和1是於香港聯合交易所有限公司上市的中國內地醫療集團。
在此項合作下，友邦指定團體保險的合資格受保成員，可於美中嘉和集團2旗下的旗艦機構——「廣州泰和腫瘤醫院」享有更可負擔的指定癌症質子治療及健康檢查計劃3,4。該醫院以先進的癌症治療技術（包括質子治療）享譽業界。此項合作體現了友邦的「AIA友好職場人生計劃」下致力提升僱員的整體健康福祉之策略。
癌症仍然是最嚴峻的健康挑戰之一。在香港，每15分鐘就有一宗新增癌症確診個案5，這數據突顯預防、早期檢測及可負擔治療的重要性。對僱主而言，這意味著需要透過更全面、主動的健康策略以支援僱員健康。
儘管質子治療能為部分癌症提供相對精準且無創的治療方式，但其在香港的治療費用可能是影響決策的關鍵因素。透過此項合作，友邦指定團體保險的合資格受保成員可於廣州泰和腫瘤醫院以優惠價格3,4獲得更可負擔的癌症治療，有助減輕財務壓力，同時改善健康。
友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜女士表示：「友邦致力為僱主打造超越傳統的僱員福利，為香港的上班族及其家庭帶來全面而創新的健康方案。是次合作不僅是一項醫療服務，更體現我們對企業及其僱員的承諾——在最需要的時候，致力幫助他們獲得更可負擔的先進癌症治療。透過是次合作，我們協助僱主建立更具韌性、更健康的團隊。我們與僱主攜手同行，讓每一位員工及其家人都能實現『健康長久好生活』。」
此項合作體現了友邦的願景——建立一個主動、綜合的健康生態系統，支援僱員及其家人的預防、治療及復原。
備註：
「美中嘉和」是指美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司。
「美中嘉和集團」是指美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司連同其附屬公司。
由廣州泰和腫瘤醫院提供的指定質子治療及健康檢查計劃之優惠價格（「優惠價格」）僅適用於指定友邦團體保險計劃的合資格受保成員。優惠價格並不構成保單契約的一部分，亦非保證。
指定質子治療及健康檢查計劃的醫療費用須由指定友邦團體保險的合資格受保成員直接向廣州泰和腫瘤醫院繳付。請注意，任何索償申請均須以提交完整的索償文件，受保成員於合資格友邦團體保險計劃下可享的的保障權益及其保單條款及細則為準。有關詳情請聯絡友邦查詢。
Hashtag: #AIA #友邦
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於友邦香港及澳門
友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有超過18,000名財務策劃顧問1，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶2提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。
1 截至2025年6月30日
2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶（截至2025年6月30日）
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
234瘦身飲食法比168斷食更科學？3大減肥秘訣告別復胖，實測1年激減23kg！
減肥方法千百種，從168間歇性斷食、生酮飲食到高蛋白飲食，你是否已經嘗試過無數網上爆紅的減肥法？然而，有人餓到心情暴躁，有人則因生酮飲食復胖的比減掉的更多。最近大熱的「234瘦身飲食法」卻被譽為最不虐待身體的減肥方法，由營養師宋侑璇提出，將蛋白質、澱粉、脂肪精準分配為「25：35：40」，既能減脂、又能避免肌肉流失。更誇張的是，有人實際執行1年，竟然成功減去23kg！Yahoo Style HK ・ 1 天前
尼帕病毒疫情蔓延、致死率達75％！南韓列為一級傳染病、嚴陣以待 即睇衛生署預防指引，這類食物要特別注意
印度和孟加拉近期出現尼帕病毒感染（Nipah Virus Infection）病例，並有多人死亡。為免病毒於當地大規模散播，南韓疾病管理廳在9月8日正式將尼帕病毒感染列為第一級法定傳染病，與新冠病毒同屬最高防控級別。這是自2020年新冠疫情以來，南韓時隔5年再次有新疾病被納入最高級別管理。患者經常因接觸動物或被污染的食物而受感染，致死率可達七成半。香港衛生署提醒市民前往疫區時避免接觸野生動物、勿食用掉落水果，並須徹底清洗水果去皮，避免飲用生椰棗汁等預防措施。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
沉寂數年重新出山 馬雲吹響「讓阿里巴巴再次偉大」號角
在中國整頓科技行業的幾年間，阿里巴巴集團內部留言板裡涌動著「MAGA」（讓阿里巴巴再次偉大）的雄心壯志。為實現這一抱負，該公司如今正在動用其最有力的武器之一：創始人馬雲。Bloomberg ・ 4 小時前
杜如風喪買嘢成網民人生目標 被封「公主教母」 曾因「世界級港女」封號多年冇拖拍
好熟日本嘅杜如風再次為TVB主持旅遊節目《解風東京2》，當然貫徹態度繼續喪食喪買。其中一集杜如風去到一間買二手名牌袋嘅店鋪「巡視」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力
說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
姚焯菲同李克勤大仔成紐約大學同學私下有聯絡 談當地治安「比起想像中安全好多」
姚焯菲（Chantel）於紐西蘭完成兩年高中課程後，今年9月再度離港入讀全球聞名的美國紐約大學（NYU）修讀Music Business學位課程。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 分鐘前
內地車廠｜對象為內地汽車品牌 有助中資車廠「出海」 港府擬引入電動車組裝工廠
根據外媒報道，政府正在與多間中資電動車車廠洽談，研究在香港設立電動車組裝工廠的可能性。雖然香港面對成本高昂的問...BossMind ・ 1 天前
胡‧說樓市｜《施政報告》前新盤大戰! 逾6,000伙供應蓄勢待發!
萬眾期待的《施政報告》發表在即，市場正觀望政府會否為樓市帶來利好措施，但一眾發展商早已磨拳擦掌，準備在報告公布後，立即推售旗下全新項目，一場新盤大戰蓄勢待發。Yahoo 地產 ・ 5 小時前
消委會面膜｜Watsons只需$79性價比高媲美Chanel？逾9成樣本檢出重金屬（附泥狀清潔面膜五星名單）
夏日油脂分泌旺盛，加上空氣中的污染物很容易堵塞毛孔，不少人會購入泥狀清潔面膜去除皮膚中多餘油脂與污垢。消委會今次測試市面上30款泥狀清潔面膜，測試發現有兩款面膜重金屬檢測超出內地及美國的標準上限，長期使用會累積重金屬，或對身體健康造成影響；有4款樣本檢出1至4種香料致敏物，皮膚敏感或患有濕疹人士需要小心留意。最後，只需$79的Watsons與$590的Chanel同列於五星名單中，價差達6倍，主要成分同是高嶺土（Kaolin），還有9款泥狀面膜也獲得五星評分，快來看看自己用的品牌有沒有上榜吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
甘比罕有談及家人背景 同大劉劉鑾雄同祖籍傳深得奶奶歡心
現年45歲嘅陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。平日生活低調又親民嘅甘比，日前喺小紅書上載影片罕有談及家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
42歲苟芸慧認已離婚 回復單身仍相信愛情 可接受比自己年輕10歲小鮮肉：溝通好緊要
現年42歲的前國際中華小姐冠軍苟芸慧（苟姑娘）早前承認婚變，正與錫礦大王後人兼賽車手陸漢洋（William）辦理離婚。她昨日（9月14日）到觀塘出席慈善嘉年華活動，被問及是否已完成離婚手續，她先大嘆一口氣，然後表示「好多謝大家關心，我而家都係好自由嘅，都係以工作為主」，其後笑着確認已經離婚，「係呀，都解決咗」，又稱女性要獨立，而她仍相信愛情，但卻不會強求，「緣份呢樣嘢，有就有，無都唔可以強求」，並笑稱現時沒有追求者。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
打風｜天文台：首2個低壓區合併北上，第3個威力最強！AI預測路徑曝光，下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台日前表示，副熱帶高壓脊南側雲團活躍，3個低壓系統已經同步出現，情況罕見。根據最新衛星圖像，位於菲律賓呂宋及其東面的兩個低壓因位置接近，正逐步合併並向海南島一帶移動；另一個則在菲律賓以東逐漸增強，本周初或靠近呂宋。天文台強調，3個低壓都有機會發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
大快活「橙色營銷」 飲食寒冬絕地反擊？
本港多間上市餐飲集團去年業績倒退，本地消費意願依然疲弱，持續陷入飲食寒冬；其中大快活（0052）截至今年3月底止全年業績，純利按年急跌29.8%，毛利率與同店銷售均告下跌，內地業務亦蝕上千萬元，中港市場競爭壓力巨大。不過近日適逢iPhone 17「宇宙橙」推出，引起網絡炒熱「大快活橙」，而最新大快活亦連發多項營銷手段，未知能否作絕對反擊，把握機會吸引情緒消費Yahoo財經 ・ 3 小時前
港本周勢減息 存款邁向零利率
美國本周減息勢在必行，現時市場的分歧僅在於減幅是0.25厘抑或0.5厘。綜合市場分析，由於香港銀行存款「水浸」，大型銀行有誘因跟隨美國減息同時下調儲蓄利率，如果美息減幅達0.5厘，港銀有機會把儲蓄及最優惠利率（P）調低0.25厘，即港元存款本周有機會回到零息環境。信報財經新聞 ・ 1 天前
Fed開會在即！專家以史為鑒警告降息陷阱：恐對美股與經濟帶來意想不到後果
聯儲局 (Fed) 周二 (16 日) 將召開利率會議，全球投資人正密切關注這場可能決定美國經濟走向的關鍵會議。市場普遍預期 Fed 將宣布降息，以提振疲軟的經濟和金融市場，但 Leuthold Group 投資長 Doug Ramsey 周一 (15 日) 示警別對降息效果過於樂觀，因歷史經驗顯示降息恐帶來意想不到的負面後果。鉅亨網 ・ 4 小時前
64歲張學友首爾演唱會以韓語答謝歌迷 獻唱《留言》狂走音被指令人惋惜
張學友世巡演唱會《Jacky Cheung 60+ Concert Tour Seoul》於日前完成首爾場次，為張學友入行41年來首次踏足韓國開個唱，佢都非常識做，先喺合十雙手向在場歌迷表達謝意，又大曬韓語：「大家好，我是香港歌手張學友！歡迎大家今日來到張學友60+韓國演唱會」。其後，張學友續透露自己平時透過睇韓劇學習韓語，因此即場展示「張學友，你做得很好」、「mi an ne（對不起）。」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Yahoo娛樂圈 ｜《膠戰S4》訪問 Jeffrey歷意外後大改變放肆勁食 Hillary感Edan收埋自己：頭三季我覺得佢易相處啲
綜藝節目《膠戰》已成為ViuTV王牌級遊戲節目，6膠成員呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、黃正宜（阿正）、岑珈其、劉沛蘅（Hillary）及徐浩昌（肥腸）激發強烈化學作用Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
操盤手札記│梁振英對淘寶當頭棒喝的啟示（割柑人）
但佢身為國家領導層，批評淘寶賣假貨，不能小覷。筆者諗起5年前螞蟻上市被煞停一幕，筆者現時持有巴巴，當然唔想佢再喺得意時失意啦，如果閣下都有貨，做好風險管理吧！Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 1 小時前
女神配對計劃︳曾展望霸氣嘴葉蒨文 2位女神配對失敗 關嘉敏爆喊嘆細John「錯的時間對的人」
TVB戀愛綜藝《女神配對計劃 》尋晚播出大結局，5位女神葉蒨文（Sophie）、關嘉敏（Carman）、梁敏巧（Maggie）、羅毓儀（Yuki）及李芷晴（Stephanie）情歸何處終於有答案Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前