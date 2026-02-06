友邦峻宇會推出「尊享醫療管家」 香港保險業首創24/7高淨值家庭專屬醫療支援

香港 - Media OutReach Newswire - 2026 年 2月 6 日 - 友邦峻宇會推出業界首創「尊享醫療管家」服務1，為高淨值家庭提供優越、便利與貼心照顧。此項服務專為合資格的友邦峻宇會會員2於中國內地提供全天候專屬醫療支援，並覆蓋三甲醫院3， 讓家庭專注於最重要的事：一家三代共享健康美好生活。





友邦峻宇會推出業界首創「尊享醫療管家」服務，為高淨值家庭提供優越、便利與貼心照顧。



對眾多高淨值家庭而言，健康是最珍貴的傳承。事實上，超過七成友邦峻宇會會員與中國內地保持緊密聯繫4，他們頻繁北上，加上生活忙碌，尤其需要支援，以協助他們應對複雜的跨境醫療安排。「尊享醫療管家」正是為此而設，由醫生及護士5透過專屬微信（WeChat）應用程式提供24/7的專業支援6，並無縫連接中國內地三甲醫院，讓友邦峻宇會會員（鑽日或金月級別）的家庭2安心無憂，盡享生活。



友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯女士表示：「長壽與健康已成為高淨值家庭規劃家族傳承時的核心考量。透過『尊享醫療管家』，我們為客戶化繁為簡，讓跨境醫療安排更輕鬆，協助家庭跨世代守護健康。作為業界首創的服務1，『尊享醫療管家』是一項具突破性的創新，覆蓋日常健康諮詢、頂尖醫療資源的尊貴通道，以及全面的慢性疾病支援，並提供覆蓋中國內地的全天候醫療支援與協調服務。這項服務讓家庭能以清晰、安心及持續的方式作出重要的健康決策，真正實現惠及三代的健康傳承。」



「尊享醫療管家」主要特點：創新與尊享並重



全家共享專業守護：



24/7 在線專屬服務團隊 6 ： 合資格友邦峻宇會會員及其家人 2 可全天候聯絡專屬服務團隊，隨時隨地獲得專業支援，安心無憂。

專業 守 護： 每個專屬服務團隊均包括具三甲醫院經驗的家庭醫生，以及持營養師資格的中國內地註冊護士擔任家庭健康管家 5 ，按照每個家庭的獨特需要，提供專業、貼心的照顧。

簡易啟動：合資格會員2只需致電專屬熱線，即有專人指導啟動服務。服務涵蓋共四位家庭

成員2，同享尊貴醫療體驗。



一站式無縫體驗：



頂級 醫院 優先預約︰ 合資格會員及家人 2 可於指定三甲醫院優先預約門診及住院服務，並根據需要優先預約特定醫學診斷檢查，接受及時和高效的治療。

線上一般 健康諮詢 7 ： 合資格會員及家人 2 無論身處中國內地任何城市，均可隨時向專屬家庭醫生諮詢日常健康問題及保健資訊，有需要亦可接通三甲醫院的專科醫生，接受方便而專業的線上一般健康諮詢服務。

健康禮賓服務：「尊享醫療管家」全程協調醫療旅程，包括陪診8，確保醫療體驗暢順無憂。



個人化體驗：



度身訂造專屬健康檢 查 方案： 家庭醫生將為合資格會員及其家人 2 定制體檢計劃，並安排在中國內地指定三甲醫院進行 7, 9 ，而檢查項目亦可按個人需要調整 10 。

慢性疾病管理及送藥到家服務：涵蓋定期跟進及便利的送藥到家服務7, 11， 協助家庭安心管理慢性疾病。



友邦峻宇會是專為高淨值客戶打造的尊貴會籍，致力助會員實踐財富與健康的極致平衡。透過融合個人化財富管理、全方位健康方案及生活品味之禮遇及體驗，友邦峻宇會全力支持會員追尋理想，享受非凡人生。



備註:



截至2025年9月16日，香港保險業首個在中國內地提供的醫療支援，結合了線上一般健康諮詢、定制三甲醫院體檢、以及慢性疾病管理線上支援及送藥到家服務，並提供門診及住院優先預約服務及就醫陪診服務，與香港主要保險公司之同類型服務比較。 「尊享醫療管家」作為友邦峻宇會的禮遇適用於（i）友邦峻宇會鑽日或金月級別會員（「合資格會員」）及

（ii）最多三位其合資格家庭成員（由合資格會員所提名）（「合資格家庭成員」），受「尊享醫療管家」及友邦峻宇會的條款及細則約束。 適用於門診、住院及大型檢查優先預約服務。 資料來源：友邦香港內部數字（截至2025年6月27日）。 在中國內地註冊的指定家庭醫生以及護士。 服務使用者可於「『尊享醫療管家』使用條款」所列明的服務時間內，透過微信應用程式或服務專線聯絡「尊享醫療管家」的服務團隊以（i）安排「尊享醫療管家」服務及（ii）使用線上一般健康諮詢。其他「尊享醫療管家」服務將在指定服務時間內提供，並視乎服務供應商的供應情況而定。詳情請致電服務專線（86）400 961 0933 聯絡服務供應商。「服務使用者」指備註2所定義可使用服務的每位合資格會員或合資格家庭成員。 「尊享醫療管家」所提供的任何資料和建議僅用於一般健康與保健參考，並不能取代任何醫療意見或治療。 所有服務均不應視為任何形式的醫療意見、診斷、治療或建議。除「慢性疾病管理線上支援及送藥到家服務」下提供購買及運送指定處方藥品的行政支援外，服務並不包括任何處方、配藥、行政和運送藥物。服務使用者必須於服務提供期間身處於中國內地，否則將無法提供服務。 就醫陪診服務不適用於已住院的服務使用者在住院期間使用。 體檢費用及其引起的費用均由服務使用者承擔及直接向相關醫療機構繳付。 受限於供應情況及適用性以服務供應商審視後為準。 藥物及其運送的費用均須由服務使用者自行承擔及直接向服務供應商繳付。「慢性疾病管理線上支援及送藥到家服務」只限於購買及運送指定處方藥物到指定的運送地點之相關行政支援。



重要資料︰



上述資料不可詮釋為在香港及/或澳門以外提供、出售或遊說購買任何保險產品或服務，亦不構成任何銷售建議及或有關產品之推介及或服務要約。如在香港及/或澳門境外之任何司法管轄區的法律下提供或出售任何保險產品屬於違法，友邦人壽不會在該司法管轄區提供或出售該保險產品。友邦人壽不會在香港及/或澳門以外任何其他地區提供或出售任何保險產品和服務。上述資料只供參考, 並未提及相關條款及細則及風險等之詳情。

服務由中國內地指定獨立第三方服務供應商（「服務供應商」）提供，及只適用於身處中國內地的服務使用者，並受其相關條款及條件約束。

AIA有權隨時修訂、暫停或終止服務、服務的任何部分、服務供應商或修改任何相關條款及細則，而毋須另行通知，並保留絕對酌情權。

「尊享醫療管家」的服務均不應被視為任何形式的醫療意見、診斷、治療或建議。服務所提供的任何資訊及建議僅供一般健康和保健參考，並不取代任何醫療意見或治療。建議服務使用者切勿因服務所提供的任何資訊及／或建議而更改或停止其正在接受的任何醫療協助或治療。如服務使用者有任何疑問或認為有需要，請立即向其註冊醫生或其他醫療專業人員尋求醫療意見，切勿忽視或延誤尋求醫療意見及治療。

AIA並不是服務供應商或其中介。AIA就服務的品質及其可用性不作任何陳述、保證或承諾，並且不會就服務供應商所提供的服務承擔任何責任或義務。在任何情況下，AIA均不會對服務供應商所提供的服務的任何作為、不作為或疏忽承擔任何責任或義務。

服務供應商所提供的任何服務、產品或任何類型的招攬並非由AIA銷售或推廣，且AIA不對服務供應商所提供的任何服務、產品或任何類型的招攬承擔責任及／或義務。





關於友邦香港及澳門

友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有約18,000名財務策劃顧問*，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶^提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。



* 截至2025年6月30日

^ 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2025年6月30日)







