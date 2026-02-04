友邦峻宇與中國香港高爾夫球協會合作 透過高爾夫球錦標賽贊助及青少年培訓 成就明日之星 推動高球傳承

香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月4日 - 友邦香港專為高淨值客戶而設的獨家產品主張「友邦峻宇」，與中國香港高爾夫球協會（高協）宣佈開展為期三年的獨家合作夥伴關係，為培育下一代高爾夫球手，並推動香港成為亞洲頂尖高爾夫球之都奠下重要里程碑。





友邦峻宇與中國香港高爾夫球協會宣佈開展為期三年的獨家合作夥伴關係。 圖為友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯女士（左）及 中國香港高爾夫球協會行政總裁賴以尊先生（右）。



根據最新《胡潤財富報告》¹，現今高淨值家庭更重視能培養子女創造力、領導力及社交技巧的體驗，而非單純的學術成就。在是次合作框架下，「友邦峻宇呈獻青少年高爾夫球錦標賽」將協助中國香港高爾夫球協會提升香港青少年高爾夫球發展，同時友邦峻宇會會員及其家人將尊享一系列獨家禮遇，包括：



專屬高爾夫球訓練班

由中國香港高爾夫球協會認證教練提供的個人化指導

中國香港高爾夫球代表隊成員的勵志分享會

香港高爾夫球公開賽的尊尚獨家體驗

參與頂級高爾夫球活動及交流平台

這些體驗旨在豐富會員的生活品味，並體現友邦峻宇對「財健養生 極臻平衡」的承諾。



友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯女士表示：「是次與中國香港高爾夫球協會展開為期三年的合作，不單是我們支持健康生活的重要體現，更有助強化青少年培訓的體壇生態圈，同時推動本地高爾夫球的傳承。這亦展現了友邦峻宇與中國香港高爾夫球協會的共同願景，為年輕一代打造可持續的發展道路，讓他們能從學習和競技中進步成長。友邦峻宇一直秉持清晰的信念：真正的成功，來自財富增長與身心健康之間的平衡。高爾夫球不僅是一項休閒運動，更是一種能培養專注力、誠信與毅力的修養。透過精心策劃的體驗，我們持續深化以客戶為中心的互動，協助客戶實踐『健康長久好生活』。」



中國香港高爾夫球協會會長林詩鍵先生表示：「中國香港高爾夫球協會多年來致力推動香港高球的高質量發展，本地精英運動員近年在各大賽事屢創佳績，充分印證我們的努力成果。此次與友邦峻宇的合作，是進一步推動香港高球運動發展的重要舉措，更是推動產業化的關鍵一步。其意義遠不止於一項贊助，更體現了企業對高球運動的認同與支持。當中的『友邦峻宇呈獻青少年高爾夫球錦標賽』，包括全年六場系列賽及一場總決賽，將作為本地高球新星的搖籃。我們的攜手合作，不僅彰顯高球在香港日益受到重視，受關注程度逐漸與國際接軌，更展現跨領域合作所帶來的協同效應，為高球運動和青訓發展，以及社區健康注入新的動力，長遠形成多贏局面。」



中國香港高爾夫球協會於1968年成立，是香港業餘高爾夫球的管理機構，每年舉辦超過30項賽事，服務超過15,000名會員。高協的使命是推廣高爾夫球運動普及化、培育青少年人才，並代表中國香港踏上國際舞台。其完善的球員培訓機制涵蓋草根到精英隊伍，孕育出世界級運動員，為香港提供可持續的人才管道。



友邦香港專為高淨值客戶打造的尊尚生活及禮遇計劃友邦峻宇會將健康養生、財富管理與品味生活融入全方位生態圈，讓會員實踐財富與健康的極臻平衡。高爾夫球運動正正體現這套哲學，結合身體活力、心理韌性及社交連結，促進心血管健康、紓緩壓力及培養靜觀，同時加強家庭和社區的連結。憑藉中國香港高爾夫球協會在人才培育及活動管理方面的專業，這次合作將推出尊尚體驗，豐富生活、強身健體，並配合追求持久財富，為「健康長久好生活」奠定基礎。



除了高爾夫球，友邦峻宇會亦致力透過一系列項目支持下一代，當中以「友邦峻宇探索學院」最具代表性。這個尊屬未來領袖的培育之旅，透過聚焦領導才能、全球視野與可持續發展的沉浸式工作坊、國際教育之旅以至文化交流，賦能新世代菁英。標誌性項目如英國牛劍夏令營及友邦峻宇明日領袖啟航計劃，協助下一代提升技能、思維及全球視角，並在瞬息萬變的世界中茁壯成長。透過這些舉措，友邦峻宇會持續啟發及引領未來領袖，確保卓越傳承，為長遠未來帶來正面影響。



備註：



資料來源︰胡潤財富報告2025。



關於友邦香港及澳門

友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有約18,000名財務策劃顧問1，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶2提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。



1 截至2025年6月30日

2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2025年6月30日)





關於中國香港高爾夫球協會

中國香港高爾夫球協會（前稱「香港高爾夫球總會」）成立於1968年，以推廣及管理香港高爾夫球運動為宗旨，照顧香港代表隊，包括青少年及優秀球員的發展。高協為各階層熱愛高爾夫的市民提供服務，包括為超過 15,000 個會員管理中央讓桿制度。高協亦負責在香港籌劃舉辦不同類型的國際及本地高爾夫球賽事。每年大小不同的賽事超過 30 個，包括歷史最悠久的國際職業比賽「香港高爾夫球公開賽」。



如欲獲取更多有關中國香港高爾夫球協會的資料及訊息，請瀏覽網頁

www.hkga.com

或Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter、Weibo 及 YouTube。







