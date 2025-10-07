友邦慈善基金慶祝成立30周年 頒發第五屆「友邦獎學金」及啟動「友邦使命實踐計劃」

AIA管理層、獎學金得獎者及畢業生與歌手張敬軒齊聚一堂 共同推動建立更可持續的香港

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月7日 - 友邦慈善基金於2025年10月3日舉行第五屆「友邦獎學金」頒授典禮，向從眾多優秀申請者中脫穎而出的100位傑出大學本科生頒發獎學金，並同時慶祝友邦慈善基金成立30周年的重要里程碑，以及第二屆獲「友邦獎學金」的學生畢業。友邦慈善基金亦同時宣布啟動「友邦使命實踐計劃」，推動教育與健康理念及促進社區發展，展現對培育香港未來領袖的長遠承諾。





友邦保險區域首席執行官及集團首席分銷總監兼友邦獎學金委員會聯席主席陳榮聲先生（左四）、 友邦保險集團首席市場總監兼友邦獎學金委員會聯席主席施斌陞先生（左三）、 友邦香港及澳門首席執行官兼友邦慈善基金董事馮偉昌先生（右四）、 友邦香港及澳門首席客戶及市場策劃官兼友邦慈善基金董事黃靄敏女士（左二）、 友邦香港及澳門首席人力資源總監兼友邦慈善基金董事李美莊女士（右三）、 AIA「再想健康」大使張敬軒先生（右五）， 聯同Microsoft香港及澳門、牽手香港、AIA Vitality健康總部合作夥伴代表合照，宣佈啟動「友邦使命實踐計劃」。



「友邦獎學金」不僅是財政支援，更展現了對年輕人塑造香港未來潛力的堅定信念。AIA 於2020年承諾投放一億美元，每年資助100 名就讀於香港多間大學的本科學生。「友邦獎學金」由友邦慈善基金與香港10間大學攜手執行，至今已：





惠及接近500名獎學金得獎者 慶祝超過140名獎學金得獎者畢業

除了財政支援外，「友邦獎學金」得獎者更可參與由友邦慈善基金安排之多元化的交流活動、學習及專業發展計劃，以及社區服務項目，獲得多元化的教育體驗，培養他們成為具備社會責任感的全方位人才。





友邦保險區域首席執行官及集團首席分銷總監兼友邦獎學金委員會聯席主席陳榮聲先生（左七）、 友邦保險集團首席市場總監兼友邦獎學金委員會聯席主席施斌陞先生（右六）、 友邦香港及澳門首席執行官兼友邦慈善基金董事馮偉昌先生（左六） 和10間大學代表在「友邦獎學金」頒獎禮上祝賀第五屆獎學金得獎者。



在頒授典禮上，友邦獎學金委員會聯席主席——友邦保險區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲先生，以及友邦保險集團首席市場總監施斌陞先生——指出「友邦獎學金」是培育未來領袖的重要平台，鼓勵年輕人不僅在學術上追求卓越，更為社區作出有意義的貢獻。





友邦慈善基金代表、大學代表、合作夥伴代表、「友邦獎學金」得獎者及畢業生大合照。



AIA「再想健康」大使、人氣歌手張敬軒先生與獎學金得獎者及畢業生代表，聯同友邦香港及澳門首席執行官兼友邦慈善基金董事馮偉昌先生，分享個人關於堅毅、關懷與使命的故事，啟發眾人思考日常生活中展現同理心與建立人際連結，進而推動社區實踐「健康長久好生活」。



獎學金得獎者代表陳啟文先生分享「友邦獎學金」如何讓他勇敢追夢：「『友邦獎學金』為我提供資源，讓我可以參與海外交流計劃，探索我從未想像的道路。親身體會到心理支援的重要性後，我立志成為臨床心理學家，推動心理健康服務，使其更普及和可負擔。這份獎學金進一步堅定了我推廣心理服務的決心，讓更多人不論經濟狀況，都能獲得所需的支援。」





友邦香港及澳門首席執行官兼友邦慈善基金董事馮偉昌先生（左一）、AIA「再想健康」大使張敬軒先生（左三）、「友邦獎學金」得獎者及畢業生代表分享他們如何實踐承諾，為社區帶來正面影響。



畢業生代表吳美寶小姐則分享「友邦獎學金」如何幫助她在逆境中堅持信念：「我成長於經濟條件有限的環境，這段經歷讓我更堅定幫助面對相同困境的家庭。『友邦獎學金』給予我力量渡過艱難時刻，更肯定了我的潛能。這份信念讓我將每個挑戰視為成長的機會。透過這些經歷，我找到人生方向——我希望投身教育界，將所學的知識與鼓勵傳承下去，為他人生命帶來正面而持久的影響。」





AIA「再想健康」大使張敬軒先生與「友邦獎學金」得獎者及畢業生。



友邦慈善基金同場宣布啟動全新「友邦使命實踐計劃」(「此計劃」)，旨在將其影響力延伸至財務支援以外的層面。此計劃將為「友邦獎學金」得獎者及畢業生安排一系列精心策劃的活動，推動教育與健康理念及促進社區發展以貫徹其慈善宗旨，而活動涵蓋社交福祉、心理健康及身體健康等範疇，並聯同合作夥伴共同推動，包括Microsoft香港及澳門（人工智能與專業發展）、牽手香港（義工社區服務）、AIA Vitality健康總部（心理健康）及托定咸熱刺足球會（身體健康）^。



此計劃活動涵蓋啟發性的講座、工作坊、義工服務及培訓課程，進一步展現友邦慈善基金推動教育、健康理念及社區發展的信念。「友邦獎學金」得獎者及畢業生參與此計劃時，亦有機會與彼此及其他群組建立聯繫，促進深度交流，擴展個人及專業網絡，並在不同社群中建立長遠且有意義的關係。



適逢友邦慈善基金成立30周年，「友邦獎學金」將繼續秉持其使命，幫助學生獲得高等教育、擴闊視野，並鼓勵他們為香港作出貢獻。「友邦獎學金」的甄選標準包括學生的優異的學業成績、服務社會的經驗，以及對高等教育經濟資助的需要。「友邦獎學金」旨在培育具有社會責任感的未來領袖，推動建立更可持續的社會。



^ 「牽手香港」指牽手香港有限公司。「托定咸熱刺足球會」指Tottenham Hotspur Limited。另外，「AIA Vitality健康總部」由The Entertainment Corporation Limited (TECL)營運。



關於友邦慈善基金

友邦慈善基金自1995年成立以來，積極透過多元化的慈善項目，推廣教育和健康理念，協助貧困、疾病及殘障人士，同時促進環境保護與社區發展，實現共享價值。基金特別注重兒童及青少年的培育，致力於培養更健康且有生產力的人才。友邦慈善基金亦推動健康生活理念，協助社會大眾實踐「健康長久好生活」，並積極支援弱勢群體，回饋社會。



如欲查詢有關友邦慈善基金及「友邦獎學金」的詳情，請瀏覽我們的

網站

。







