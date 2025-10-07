中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
友邦慈善基金慶祝成立30周年 頒發第五屆「友邦獎學金」及啟動「友邦使命實踐計劃」
AIA管理層、獎學金得獎者及畢業生與歌手張敬軒齊聚一堂 共同推動建立更可持續的香港
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月7日 - 友邦慈善基金於2025年10月3日舉行第五屆「友邦獎學金」頒授典禮，向從眾多優秀申請者中脫穎而出的100位傑出大學本科生頒發獎學金，並同時慶祝友邦慈善基金成立30周年的重要里程碑，以及第二屆獲「友邦獎學金」的學生畢業。友邦慈善基金亦同時宣布啟動「友邦使命實踐計劃」，推動教育與健康理念及促進社區發展，展現對培育香港未來領袖的長遠承諾。
「友邦獎學金」不僅是財政支援，更展現了對年輕人塑造香港未來潛力的堅定信念。AIA 於2020年承諾投放一億美元，每年資助100 名就讀於香港多間大學的本科學生。「友邦獎學金」由友邦慈善基金與香港10間大學攜手執行，至今已：
惠及接近500名獎學金得獎者
慶祝超過140名獎學金得獎者畢業
除了財政支援外，「友邦獎學金」得獎者更可參與由友邦慈善基金安排之多元化的交流活動、學習及專業發展計劃，以及社區服務項目，獲得多元化的教育體驗，培養他們成為具備社會責任感的全方位人才。
在頒授典禮上，友邦獎學金委員會聯席主席——友邦保險區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲先生，以及友邦保險集團首席市場總監施斌陞先生——指出「友邦獎學金」是培育未來領袖的重要平台，鼓勵年輕人不僅在學術上追求卓越，更為社區作出有意義的貢獻。
AIA「再想健康」大使、人氣歌手張敬軒先生與獎學金得獎者及畢業生代表，聯同友邦香港及澳門首席執行官兼友邦慈善基金董事馮偉昌先生，分享個人關於堅毅、關懷與使命的故事，啟發眾人思考日常生活中展現同理心與建立人際連結，進而推動社區實踐「健康長久好生活」。
獎學金得獎者代表陳啟文先生分享「友邦獎學金」如何讓他勇敢追夢：「『友邦獎學金』為我提供資源，讓我可以參與海外交流計劃，探索我從未想像的道路。親身體會到心理支援的重要性後，我立志成為臨床心理學家，推動心理健康服務，使其更普及和可負擔。這份獎學金進一步堅定了我推廣心理服務的決心，讓更多人不論經濟狀況，都能獲得所需的支援。」
畢業生代表吳美寶小姐則分享「友邦獎學金」如何幫助她在逆境中堅持信念：「我成長於經濟條件有限的環境，這段經歷讓我更堅定幫助面對相同困境的家庭。『友邦獎學金』給予我力量渡過艱難時刻，更肯定了我的潛能。這份信念讓我將每個挑戰視為成長的機會。透過這些經歷，我找到人生方向——我希望投身教育界，將所學的知識與鼓勵傳承下去，為他人生命帶來正面而持久的影響。」
友邦慈善基金同場宣布啟動全新「友邦使命實踐計劃」(「此計劃」)，旨在將其影響力延伸至財務支援以外的層面。此計劃將為「友邦獎學金」得獎者及畢業生安排一系列精心策劃的活動，推動教育與健康理念及促進社區發展以貫徹其慈善宗旨，而活動涵蓋社交福祉、心理健康及身體健康等範疇，並聯同合作夥伴共同推動，包括Microsoft香港及澳門（人工智能與專業發展）、牽手香港（義工社區服務）、AIA Vitality健康總部（心理健康）及托定咸熱刺足球會（身體健康）^。
此計劃活動涵蓋啟發性的講座、工作坊、義工服務及培訓課程，進一步展現友邦慈善基金推動教育、健康理念及社區發展的信念。「友邦獎學金」得獎者及畢業生參與此計劃時，亦有機會與彼此及其他群組建立聯繫，促進深度交流，擴展個人及專業網絡，並在不同社群中建立長遠且有意義的關係。
適逢友邦慈善基金成立30周年，「友邦獎學金」將繼續秉持其使命，幫助學生獲得高等教育、擴闊視野，並鼓勵他們為香港作出貢獻。「友邦獎學金」的甄選標準包括學生的優異的學業成績、服務社會的經驗，以及對高等教育經濟資助的需要。「友邦獎學金」旨在培育具有社會責任感的未來領袖，推動建立更可持續的社會。
^ 「牽手香港」指牽手香港有限公司。「托定咸熱刺足球會」指Tottenham Hotspur Limited。另外，「AIA Vitality健康總部」由The Entertainment Corporation Limited (TECL)營運。
Hashtag: #AIAFoundation
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於友邦慈善基金
友邦慈善基金自1995年成立以來，積極透過多元化的慈善項目，推廣教育和健康理念，協助貧困、疾病及殘障人士，同時促進環境保護與社區發展，實現共享價值。基金特別注重兒童及青少年的培育，致力於培養更健康且有生產力的人才。友邦慈善基金亦推動健康生活理念，協助社會大眾實踐「健康長久好生活」，並積極支援弱勢群體，回饋社會。
如欲查詢有關友邦慈善基金及「友邦獎學金」的詳情，請瀏覽我們的
。
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
59歲關淑怡驚傳急病入ICU 兒子關俊賢返港探望
90年代歌后關淑怡神隱多時，但今日有報導指Shirley因病入院，其子關俊賢聞訊後立即返港探望，情況令人擔憂。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 1 天前
300%！諾貝爾獎金頒了124年為何仍花不完？看基金會的資產配置就懂了
今年諾貝爾獎周一 (6 日) 正式揭曉，自 1901 年瑞典化學家諾貝爾設立獎項以來，諾貝爾獎已持續頒發 124 年，累計表彰超過 1000 名傑出貢獻者。令人矚目的是，最初僅 3100 萬瑞典克朗的遺產不僅未被耗盡，反而透過精妙的投資運作增值近 200 倍，支撐著獎項的持續繁榮。鉅亨網 ・ 6 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 11 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 1 天前
胡定欣無預警宣布嫁醫生男友陳健華 湖光山色下影婚照
43歲嘅胡定欣舊年公開戀情，同醫生男友陳健華Akin愛得甜蜜，早前定欣北上開show，Akin更睇足3場。估唔到胡定欣今日趁住中秋佳節Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
AMD做大刁被質疑AI過熱 CEO：思想太狹隘！
超微（AMD）與ChatGPT母公司OpenAI達成一項規模達數以百億計美元的多年期合作協議，是屬目前其中一宗最大型AI基建交易。總裁蘇姿丰表示，科技界對人工智能的想像應該更遠、更大一些。Yahoo財經 ・ 11 小時前
渾水專欄│為敗走舖市李根興獻上一計（渾水）
李根興唯有以實際行動，將個人財富投入基金，與投資者共擔風險，才能贏得信任，減緩贖回潮。公關手段救不了他，唯有決心和改革才是出路。 華麗的言辭和網絡曝光，能省則省吧。Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
私下面貌曝！57歲周慧敏遭王晶爆料肉太軟
[NOWnews今日新聞]57歲香港女星周慧敏，因清純美貌而有「玉女掌門人」之稱。近日香港名導王晶提到當年在1989年合作《精裝追女仔3》時，周慧敏的私下模樣，不只大讚對方的美貌與氣質，還透露她個性非...今日新聞 娛樂 ・ 3 天前
59歲郭富城傳聞成功追仔！家庭教育的重點，是父母孩子都要有家教：對孩子道歉要誠懇
郭富城太太方媛有指在上月底順利產下第三胎，為家裡兩名女兒，添上一個弟弟，假如真確，那想必是他月底六十大壽最好的禮物，也打破「四大天王均為岳父命」的說法。當郭富城在家裡，就不是天王的模樣，只是一位普通的父親。作為父親，郭富城從來不會擺出嚴父姿態，而是希望愉快地把正向的價值觀教育小孩。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本
製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
特朗普尋求就醫保問題與民主黨展開談判 以結束政府停擺
【彭博】— 美國總統特朗普表示，他將與民主黨就醫療補貼進行談判，此舉可能為解決已經進入第二周的政府停擺問題打開大門。Bloomberg ・ 17 小時前
七旬婦陷網上投資騙局失1,472萬 反詐中心來電始知中伏
本地傳媒報道，警方於上月底接獲一名75歲本地婦人報案，指早前接獲自稱投資專家訊息，以高回報游說她投資。婦人按指示於8月20日至9月28日，先後38次把共值約1,472萬元存入五個銀行戶口，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報案求助。警方將案件列作以欺騙手段取得財產，交由新界南總區反詐騙組跟進，暫未有人被捕。AASTOCKS ・ 1 天前
MOISELLE太子爺陳柏熹2年前遇車禍毀容 花逾2百萬做6次手術回復舊貌
時裝品牌MOISELLE太子爺陳柏熹Harris與不少圈中人稔熟，並不時活躍於社交圈，但2年前陳柏熹突然鮮有露面，直到周六晚佢舉行38歲生日晚宴，先自揭原來2023年喺內地因車禍毀容，2年間歷經6次手術先至令外表回復8成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Mox Bank重整架構 3總監將離職 上半年虧損及經營支出為同業之最
渣打（2888.HK）旗下數字銀行Mox Bank，上半年虧損雖按年大幅收窄，但虧損總額及經營支出仍屬8間同業中最高。據消息透露，Mox Bank近日進行了架構重整，3位屬高級管理層（c-suite）的總監級別高管將會離職，相關職務將會由其他行政人員高管兼任，行方亦不會就空缺公開招聘填補。信報財經新聞 ・ 1 天前
老字號平民扒房「哥登堡」原址重開一年即擴張 旺角分店將於10月開幕
屹立土瓜灣40多年的平民扒房「哥登堡餐廳」，上年曾一度宣稱結業，及後由舊班底重組接手，由原老闆余先生擔任餐廳顧問，幾經波折後終原址回歸。重開短短一年時間，最近更傳出餐廳將於旺角開設新分店，並計劃於10月開幕。Yahoo Food ・ 1 天前
Siri真係偷聽你？蘋果遭法國調查
蘋果 (AAPL-US) 因數位助理 Siri 的錄音使用方式，正面臨法國檢方調查。巴黎檢察官辦公室周一 (6 日) 表示，案件已轉交給「打擊網路犯罪辦公室」進一步偵辦。鉅亨網 ・ 1 天前
胡‧說樓市｜減息周期重啟！銀行減P幫到幾多?
在市場對《施政報告》托市措施的期望落空後，焦點便轉向了利率走勢 。美國聯儲局在2025年第六次議息會議後，宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率下調至4厘至4.25厘的區間，這也是今年首次重啟減息周期 。消息一出，本港主要銀行雖有跟隨，但步伐卻未能完全一致 。Yahoo 地產 ・ 14 小時前
AMD暴漲 OpenAI或入股改寫晶片競局
人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 與超微 (AMD) 周一 (6 日) 達成重大合作，將讓 OpenAI 有機會持有這家晶片製造商高達 10% 的股權，同時展開規模龐大的 AI 晶片部署計畫。鉅亨網 ・ 1 天前