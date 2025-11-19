友邦香港邀請全民免費乘坐香港摩天輪 向全運會及殘特奧會運動員致敬

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月19日 - 為向參與第十五屆全國運動會（全運會）及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）的一眾運動員致敬，友邦香港將於2025 年 11 月 23 日（星期日）邀請全港市民及遊客一起免費乘搭香港摩天輪。





今屆全運會及殘特奧會首次由廣東、香港、澳門三地共同舉辦，友邦香港很榮幸能派出由員工組成的義工隊，全力支持這項體育盛事。



我們向所有運動員致敬，他們不斷締造卓越表現，展現出頑強拼搏，不斷超越自我的體育精神，激勵着無數人追求卓越。



同時，我們熱烈祝賀友邦香港及澳門大使何詩蓓（Siobhán Haughey）於全運會再創佳績，勇奪兩金兩銅^，為港爭光。





友邦香港及澳門大使何詩蓓（Siobhán Haughey）於全運會再創佳績，勇奪兩金兩銅，為港爭光。



友邦香港希望透過這次免費乘坐摩天輪活動，向所有運動員的付出和努力表達感謝，並與大眾分享歡樂，體現我們幫助每一個人實踐「健康長久好生活」的品牌承諾。



活動詳情︰

日期︰2025年11月23日（星期日）

時間︰11:00 - 23:00

地點︰香港摩天輪 | 中環海濱AIA Vitality公園



參加方法 ：



活動當日親臨香港摩天輪售票處免費索取即日門票，每人每次最多可領取門票一張，先到先得。 換領門票之後，去香港摩天輪上車區等候。請務必手持門票才能排隊。



請注意 :

是次免費贈送「香港摩天輪」門票活動並不設上限，但實際情況會因應摩天輪的載客量及開放時間而定。活動受條款及細則*約束。





備註:

^ 包括女子200米自由泳金牌、女子100米自由泳金牌、女子50米自由泳銅牌及女子50米蛙泳銅牌。

* 條款及細則︰「香港摩天輪」即日門票（「門票」）將贈予於香港摩天輪網站所列之開放時間親身到訪摩天輪之人士（「訪客」）。是次免費贈送「香港摩天輪」門票活動並不設上限，但實際情況會因應摩天輪的載客量及開放時間而定。優惠不可轉讓或兌換現金。如活動有任何更改，將於AIA社交媒體平台及香港摩天輪網站公布。AIA保留隨時暫停、更改或終止活動的權利，毋須另行通知。活動受條款及細則約束。詳情請瀏覽https://hkow.hk/zh/terms-and-conditions-hk/。



關於友邦香港及澳門

友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有約18,000名財務策劃顧問1，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶2提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。



1 截至2025年6月30日

2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶（截至2025年6月30日）



