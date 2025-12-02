精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
友邦香港額外撥款港幣2,000萬元，加強支援受大埔火災影響的客戶 協助紓緩財務壓力並確保保障持續，令總支援金額增至港幣4,000萬元
香港 - Media OutReach Newswire - 2025 年 12 月 2 日 - 繼上週捐出港幣2,000萬元用於緊急救援及社區復原工作後，友邦香港現再額外撥款港幣2,000萬元，為客戶及其家人在這段艱難時期提供專屬支援，協助他們渡過難關。
我們透過合共港幣4,000萬元的財政資源，並推出一系列特別措施，致力在這關鍵時刻為客戶、其家人及社區提供切實支援，紓緩即時的財務壓力，同時維持持續保障。我們亦同時致力於關顧情緒健康及防範詐騙，確保所有受影響人士獲得全面且安全的支援。
所有與此事件相關的理賠申請已經完成處理。我們的首要任務是與受影響人士並肩同行，於這段艱難時期提供貼心關懷、彈性安排與及時服務，陪伴大家度過這段艱難時刻。
友邦香港特別客戶支援
我們的支援涵蓋所有受事件影響的合資格友邦香港客戶#，包括：
個人壽險保單持有人及受保人
一般保險保單持有人及受保人
團體保險受保成員
退休金計劃成員
恩恤財務支援^予受影響客戶
每位身故人士可獲港幣100,000元支援
每位住院的受傷人士可獲每天港幣1,000元，上限為30日
無憂持續保障與財務紓困
友邦將為個人保單持有人提供六個月無憂保障及零息保單貸款：
友邦將補貼三個月保費
延長寬限期*
12個月零息保單貸款
家居保險特別安排
退還剩餘家居保險保費
特快及簡化理賠支援
特快理賠：核實後致力於24小時內完成審批
簡化文件：如通過可信來源核實身份，免交死亡證明
24/7 全天候即時個人支援
全天候緊急熱線，專業客戶服務團隊提供即時支援：2232 8860
主動聯繫：我們已迅速辨識潛在受影響的個人壽險客戶，財務策劃顧問已主動聯絡並提供所需支援
心理健康及身心支援
我們之員工支援計劃已延伸向客戶提供輔導及身心健康服務
藍十字特別客戶支援
恩恤財務支援^予團體醫療、個人醫療、家居及家傭保單的受影響客戶：
每位身故人士可獲港幣100,000元支援
每位住院的受傷人士可獲每天港幣1,000元，上限為30日
無憂持續保障與財務紓困
藍十字將為個人醫療及外傭保單持有人提供六個月無憂保障：
藍十字將補貼三個月保費
延長寬限期*
家居保險特別安排
退還剩餘家居保險保費
主動且即時向所有成功聯絡的客戶支付港幣4,000元緊急應用開支保障
特快及簡化理賠支援
藍十字設專用電郵（SpecialEnquiry@bluecross.com.hk），方便提交簡單索償文件，並確保靈活處理相關申請。我們的支援涵蓋所有業務範疇，包括醫療、家居、家傭、寵物及旅遊保險。
24/7 全天候即時個人支援
全天候緊急熱線，專業客戶服務團隊提供即時支援：2839 6333
主動聯繫：我們已迅速辨識潛在受影響的客戶，並已主動聯絡及提供所需支援
與客戶及社區並肩同行，堅守承諾
友邦香港及藍十字將繼續密切關注事態發展，並透過多個渠道主動分享最新支援安排，包括官方網站、常見問題、手機應用程式及社交媒體平台。
我們會繼續與社區並肩同行，致力確保受影響人士獲得所需的關懷與支援。在此，我們再一次衷心感謝消防員、醫護人員、緊急應變團隊及所有參與救援人士的勇氣與付出。
備註：
# 客戶包括友邦保險有限公司及友邦雋峰人壽有限公司的客戶
^ 恩恤財務支援由友邦香港酌情決定，具體安排將由相關之承保公司確認。
* 每月及每季繳費方式：3個月；每半年及每年繳費方式：6個月
Hashtag: #AIA
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於友邦香港及澳門
友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有約18,000名財務策劃顧問1，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶2提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。
1 截至2025年6月30日
2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2025年6月30日)
新聞稿由客戶提供
