友邦香港、員工及財務策劃顧問捐出港幣2,000萬元 支援受大埔火警影響的社區

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月27日 - 友邦香港對大埔宏福苑發生的嚴重火災深感悲痛，並向所有受影響人士及其家人致以深切慰問。為支援社區的即時需要，友邦香港會透過友邦慈善基金捐出港幣 2,000萬元，提供緊急援助並協助復原工作。



友邦香港及藍十字，聯同我們的同事及財務策劃顧問，承諾在這段艱難時期全力支援社群。



友邦香港客戶支援服務



友邦香港已於昨日設立 24 小時專線 2232 8860，為有需要的客戶提供即時協助。透過此熱線，客戶可獲得以下支援：



專人緊急跟進個案

醫療、理賠及其他所需支援

保障、索償及相關查詢



我們正根據紀錄識別可能受影響的客戶，財務策劃顧問亦已逐一主動聯絡他們，提供適切協助。



目前收到與本次事件相關的所有索償申請，已全部完成處理。我們將繼續致力為客戶在這段艱難時期提供即時、靈活及適時的支援。



我們衷心向所有受影響人士及其家人致以深切慰問，並感謝消防人員及所有參與救援人士的英勇付出。讓我們互相支持，共同渡過難關。



Hashtag: #AIA #友邦



關於友邦香港及澳門

友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有約18,000名財務策劃顧問1，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶2提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。



1 截至2025年6月30日

2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2025年6月30日)







