香港 - Media OutReach Newswire - 2026年1月23日 - 友邦香港繼續領先市場，在保險業監管局最新公佈的2025年首三季香港長期保險業務臨時統計數字中，再次穩踞「新造保單數目」榜首*。友邦香港已連續 11 年在此項指標稱冠業界**，展現公司穩健的市場地位及客戶一直以來的支持。





友邦香港「新造保單數目」持續稱冠業界



衷心感謝客戶的持續信任，友邦香港持續在「新造保單數目」稱冠，反映了當大眾想透過保險來守護自己及摯愛的未來時，友邦香港的優質健康及財富方案，以及超越傳統保險的服務和體驗，每每都能突圍而出，成為他們的首選。



友邦香港會繼續堅守承諾，保障客戶的每一個重要時刻，幫助大眾及社區實踐「健康長久好生活」。



備註

* 資料來源：保險業監管局2025年1月至9月香港長期保險業務的臨時統計數字。

** 根據保險業監管局自2014年起發佈的香港長期保險業務的臨時統計數字。

關於友邦香港及澳門

友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有約18,000名財務策劃顧問1，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶2提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。



1 截至2025年6月30日

2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2025年6月30日)







