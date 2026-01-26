反仇恨角色淪為仇恨象徵 AI 虛擬女學生「Amelia」被極右挪用 意外成迷因熱潮︱Yahoo

Amelia 手持英國國旗，經常在影片中高調表達強烈民族主義立場。

【Yahoo新聞報道】名為「Amelia」、由人工智能生成的虛擬英國女學生近日在社交媒體成為熱潮。這名紫色頭髮、帶有哥德風格的 AI 角色，手持英國國旗，經常在影片中高調表達強烈民族主義立場，並夾雜針對移民及穆斯林的仇恨言論，逐漸成為極右社群的標誌性人物。

綜合外媒報道，「Amelia」的影片多以她在倫敦街頭或英國國會一帶行走為背景，宣稱熱愛英格蘭，同時警告所謂「激進穆斯林」及「第三世界移民」的威脅。其中一段短片更描繪她因進食豬肉香腸而遭一名身穿伊斯蘭服飾的鬍鬚男子指責。相關內容在 Facebook 及 X 平台廣泛流傳，不少用戶製作不同版本的 Amelia 迷因，令形象迅速突破原有小眾圈子。

廣告 廣告

Amelia 由於屬 AI 生成形象，用戶只需簡單指令，便可創作新版本。隨着 X 平台用戶大量使用 Grok 工具製作相關內容，Amelia 的曝光度急升，形成所謂的「Ameliaposting」現象。

Amelia 宣稱熱愛英格蘭，同時警告所謂「激進穆斯林」及「第三世界移民」的威脅。

最初出現於政府資助的遊戲

Amelia 的起源與目前的形象存在極大反差。這個角色最初出現於英國內政部資助的一款反極端主義電子遊戲《Pathways: Navigating the Internet and Extremism》，旨在勸導 13 至 18 歲的青少年遠離約克郡（Yorkshire）地區出現的極右翼極端主義。

遊戲採取多重選擇形式，模擬學生在校園內面對不同情境的反應，包括是否下載極端主義內容，或是否跟隨Amelia 參加由抗議英國價值觀受損的政治團體所發起的集會。部分情節若作出特定選擇，會觸發轉介至英國政府的 Prevent 反恐計劃。

Amelia 最初出現於英國內政部資助的一款反極端主義電子遊戲《Pathways: Navigating the Internet and Extremism》

每日相關帖文逾萬則

目前網上已出現多種 Amelia 衍生版本，包括日式漫畫風、定格動畫風格，以及與英國電視及電影角色同框的「真人互動」片段，內容普遍配合種族歧視及極右訊息。監察虛假資訊的英國公司 Peryton Intelligence 指出，一個擅長散播極右內容的匿名帳戶於 1 月 9 日首次在 X 發布相關迷因，瀏覽次數其後累積至 140 萬。

數據顯示，「Ameliaposting」帖文數量由最初每日約 500 則，於 1 月 15 日起急增至約 10,000 則，並於上周三單日錄得 11,137 則。事件更延伸至加密貨幣市場，有用戶推出以 Amelia 為名的代幣，試圖利用迷因熱度牟利，Tesla 行政總裁馬斯克亦曾轉發相關代幣的宣傳帳戶。

Amelia 衍生版本包括日式漫畫風、定格動畫風格。

原創者：遊戲從未打算單獨使用

製作原版遊戲的 Shout Out UK 創辦人兼行政總裁貝 Matteo Bergamini 表示，事件反映「仇恨被商品化」，曾發現多個 Telegram 群組以中文討論如何推高迷因幣價格，當中涉及大量金錢流動。

Bergamini 強調，該遊戲從未打算單獨使用，而是配合課堂教材一同推行。他表示，遊戲並無將質疑大規模移民為錯誤，設計過程亦曾諮詢年輕人意見，並因應特定地區的風險情況開發，現時仍有學校使用，回饋整體正面。

Amelia 內容普遍配合種族歧視及極右訊息。

迷因在極右圈子以外擴散

英國智庫 Institute for Strategic Dialogue 指，Amelia 迷因已在極右圈子以外擴散，並逐漸國際化，吸引非主流極右人士及年輕男性，當中帶有性暗示的圖像亦是傳播關鍵。

英國內政部回應表示，Prevent 計劃至今已令接近 6,000 人遠離暴力意識形態，並指相關遊戲旨在應對地方層面的激進化風險，相關內容由獨立機構設計及推行。