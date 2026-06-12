反修例七年 重審罪成被告專訪：想努力記住細節，因為之前嘅人生都係我嘅人生

步出監獄一刻，Lia 有種終於完結的感覺——指坐監，也是指纏擾近七年的案件。 從 2019 年被捕、獲判無罪，至律政司上訴得直，她經歷無數次報到、上庭，最後重審罪成。 這些年來，Lia 如常上班、跟親友相聚，但她知道一切在倒數。 開朗的 Lia 沒有自怨自艾，甚至更活在當下、及時行樂，「過好我嘅生活，就係我自己最主要嘅任務。」 她笑一笑，「反而依家出到嚟，變返一個 kind of 正常嘅生活，又要開始諗儲錢、開始諗未來。」 家人希望她忘掉舊事、重新開始， Lia 不認同，無論是上庭或是在囚經歷，她都想牢牢記住，「完全冇覺得，依家係我新嘅人生。」 「可能係因為我覺得之前嘅人生，都係我嘅人生。」 編按：受訪者為化名

「又要玩多次」

上庭當日，Lia 遇上塞車，匆匆抵達法院，沒能跟朋友告別，連眼鏡都差點遺漏。 同一控罪、案情，Lia 幾年前已經聽過，那時的結果是「罪名不成立」。

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她記得，當時還不相信自己的耳朵，直到看到大家歡呼，她才意識到，能夠走出犯人欄。律師團隊哭着跟她相擁：「太好啦，冇事喇。」

安穩日子沒過多久， Lia 再次被捕帶上庭，「嗰吓就 feel 到，又要玩多次喎。」

律政司上訴得直、發還處理， Lia 雖然是無罪之身，但被收起護照、要定期報到，生活處處都是限制。性格樂觀的她沒覺得太過煎熬，說越平淡的生活，越讓她忘掉案件的存在。

Lia 嚮往教育的「以生命影響生命」，從小渴望做老師，被捕後已知道無法入校，讓她感到可惜、遺憾，但也只能面對現實。等候重審期間，她任職教育行業，「可能我純粹 enjoy 同小朋友溝通，或者教佢哋嘢嘅過程，已經冇話要秉持一個很祟高嘅理念，我放得低咗。」

每次問及 Lia 幾年來的心情，她總是一副安然模樣。記者忍不住問她，真的沒有半絲擔心、沒有一刻想到「假如沒有這件事發生？」她停頓數秒、側頭一想：「冇喎」。 不過，怎會沒感失落的時候——朋友聊着去哪裡旅行、出國進修，但她無法出境；朋友談及結婚擺酒，她預計無法赴宴。

「長遠啲嘅 planning 都好難，牽涉呢啲 moment，就會有呢種感覺。」但她慶幸，這幾年沒有白過，「我都可以做到我想做嘅嘢，可以經常見朋友，其實都好好。」

監獄想像

大部分反修例案件審結，甚至不少被告已獲釋，Lia 才剛剛回到起點，她知道今次更大機會罪成。

過來人向她分享在囚經驗，小至準備甚麼物品，大至監獄規矩。「雖然嗰啲人嘅經驗好好，佢哋出發點都係想（讓我）知道、有個底，但我嗰時就覺得，我入去自然會面對唔同嘅嘢，反而喺出面嘅時候，我唔想知咁多，令自己咁擔心。」

入獄前，跟 Lia 相約海傍，請她寫一句代表自己心情的說話。她寫低：「如果天空是黑暗的，那就摸黑生存。我們可以卑微如塵土，但不可以扭曲如蛆蟲。」

「無論我喺入面做咩都好，都唔會係凍結咗嘅時間」，她一早想好，在囚期間要充實自己，但其實這幾年，她較多是為親友做心理準備。 Lia 說感受到家人擔心，他們追問要入甚麼物資、怎樣寫信，又提議「不如你揀有煙（監獄期數）啦，有煙可以當錢」，不知道是哪裡來的概念。

她笑言，家人覺得坐監如《監獄風雲》般，「咩扯頭髮、食煙」。她則認為像入訓練營，很快便能適應。「我諗應該眨吓眼就過？其實冇咁恐怖嘅，唔好去睇嗰啲電影啦，唔好畀太多想像空間。」

Lia 與家人都有默契不談案件，「如果我都緊張嘅話，身邊嘅人都會好緊張。」隨着入獄日子逼近，她才開始交代物資、探監安排。 第二次宣判那天，親友繼續在旁聽席陪伴。「罪名成立」—— Lia 被帶離法庭前，望向他們，然後步入羈留室，被送往未知的監獄。

平行世界

Lia 說如事前所料，她頗快適應獄中生活。她說只看到一次蟑螂，但夏天比較炎熱，時間變得漫長。她最期盼放風，望向天空、呼吸新鮮空氣，但雨天只能留在室內，失去喘息機會。

維持一貫樂觀性格，Lia 在獄中看書、寫信，還意外地認識各個階層的人，令她增廣見聞。

坐監日子不易過，但她不想悲天憫人，「我同自己講，過咗一日就少一日，抱住呢個心態，會好過好多。」 言談之間雲淡風輕，Lia 也自省會否讓人覺得，被控、入獄是一件輕鬆的事情。

「我好驚其他人睇到，件事睇落會好輕鬆，或者好易就捱過，其實唔係。只係我個人，用咗某一種我舒服嘅方式去度過，而唔係因為件事本身好輕鬆。」

臨出獄前，她擔心脫離社會太久，忘記怎樣打字、適應環境。怎料家人向她遞上電話，「隻手已經係咁篤篤篤篤，完全冇嗰種好陌生嘅感覺。」 回到步伐急速的城市，Lia 順利找到工作。有時，她想起獄中點滴，可是印象朦朧，怎樣也拼湊不出一段完整經歷，記憶彷彿憑空消失了。

「感覺好似去咗一個平行世界，好像有人將我哋擺喺另一邊，然後佢抽返出嚟。依家出返嚟生活之後，完全搵唔到同入面嘅 linkage，完全唔會搵到任何痕跡，唔會有相、冇任何嘢，諗返起好似一場夢咁。」

她把在獄中收到的信件帶回家，翻看一遍又一遍，但感覺像是在看別人的故事。

「唔係話因為我覺得好辛苦，所以我出去就要撇開所有嘢，我覺得有咩所謂啊？我唔係好想忘記，『之前嘅經歷已經過去咗』，我完全唔係呢個心態，反而我係好想努力記住啲細節，但係我發現越嚟越模糊。」

Lia 收集的獄中信件。（受訪者提供）

「之前嘅人生，都係我嘅人生」

等候重審的數年，Lia 的生活好像倒數計時，但更令她珍惜眼前事物。

「基本上想做咩、想玩咩仲 free 咗，冇咁多限制，反而依家出到嚟，變返一個 kind of 正常嘅生活，又要開始諗儲錢、開始諗未來。但喺嗰段時間，完全冇諗過未來。」

她有點驚訝，原來已經過了七年，笑說「體感可能兩三年」。 「依家可以開始諗一啲長遠啲嘅嘢，令我感受到件事真係完」，她說現在重拾工作，亦有一些人生的計劃。

家人安慰她：「之前嘅嘢完喇，依家先係重新開始。」Lia 覺得，家人很想她忘記以前的事情，「但係咪真係有嗰種重新開始嘅感覺，冇。」她說經歷坐監之後，只是自己對待生活的看法改變了。

「完全冇覺得，依家係我新嘅人生，可能係因為我覺得之前嘅人生，都係我嘅人生。我冇覺得，之前嘅生活好值得要遺忘。」