鄧炳強表示，最初低調處理計劃是擔心公布後，會令參加者被「起底」及威嚇。(資料圖片／鍾式明攝)

保安局局長鄧炳強指，為反修例風波「被捕但未被檢控」的逾7,000人推出「特別項目」，不只要他們認錯，還希望他們對國家有更多了解、提供就業支援等，一旦參與在一定時間後就不會被檢控。他表示，計劃最初低調處理是擔心公布後，會令參加者被「起底」及威嚇，認為現時社會基礎穩固，是適當時間讓更多人知悉和主動參與。

非單純要求參加者「認錯」

鄧炳強在一個電視節目形容，目前已接觸的人士反應正面，又指特別項目並沒有「底線」，「被捕但未被檢控」的七千多人不論涉嫌觸犯甚麼罪行都可參加，希望即時參與的人可聯絡案件主管，「佢就會幫你參加呢個項目。」他未有正面回應涉嫌干犯較嚴重罪行者，能否透過計劃從而不被檢控，重申在法例容許的情況下都願意給予更生機會，又強調計劃重視參與者的態度，過程並非單純要求他們「認錯」，而是透過帶領他們到內地、提供職業輔導和實習機會等方式，希望他們對國家有更多理解。

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計劃推行至今已兩年，鄧炳強解釋為保護參與年輕人，避免他們受騷擾或「起底」，故初期維持低調，但現時社會基礎穩固，是適當時間讓更多人知悉和主動參與。歌手張敬軒近日高調表示將擔任導師，並為「過去衝動言行」致歉，鄧炳強稱計劃現已不限於那些人士參與，「當其他人都可以參與嘅時候，變咗唔會有標籤效應」，透露演藝界以外還有其他界別人士參與。

不過，鄧炳強稱現階段未必適合為反修例風波中，有輕微犯案紀錄的人設「封存案底」做法，重申違法者必須承擔法律責任。獨立書店一拳書館負責人和店員涉嫌出售煽動刊物被捕，據悉涉及《黎智英傳》，內容被指美化黎智英犯罪行為和抹黑香港與內地等。鄧炳強指，不能簡單說美化一個人就是犯法，但用虛假資訊或假新聞煽動憎恨就是違法，強調「批評政府係絕對可以甚至歡迎嘅」，又提醒市民如懷疑某本書可能違法但仍送予他人，就需要承擔相應法律風險。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1024464/反修例更生項目低調兩年-鄧炳強-是時候讓更多人知-張敬軒外還有其他界別?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral