反制中俄聯合軍演 日美舉行戰機聯合演練

（法新社東京11日電） 日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）表示，日本昨天與美國舉行戰機聯合演練，具備核打擊能力的美軍B-52轟炸機與日本戰鬥機一同飛越日本海（Sea of Japan）。這是連週的日中外交緊張以及中國和俄羅斯近日於日本、韓國周邊海空域展開聯合演訓後，日美進行的一次武力展示。

日本防衛省統合幕僚監部在聲明中說，日美雙方「重申堅決防止任何試圖以武力單方面改變現狀的企圖，並確認了日本自衛隊與美軍的待命態勢」。

此次行動中，2架美軍B-52戰略轟炸機與3架日本F-35匿蹤戰機以及3架F-15制空戰鬥機共同飛行。這是自中國上週開始在該區域進行軍事演習以來，美國首次體現其軍事存在。

這次美日武力展示緊隨中俄戰略轟炸機9日在東海和西太平洋的聯合飛行之後展開；在中俄聯合軍演之前，中國航艦遼寧號在沖繩附近海域進行軍演，其間日本出動戰機應對，並稱戰機遭到中國戰機雷達鎖定。

日本軍機遭中國戰機雷達鎖定事件引發華盛頓批評，美方稱此舉「不利於區域和平與穩定」，並重申對日本的盟友承諾「堅定不移」。

中國外交部發言人郭嘉昆昨天指控日本「未經許可闖入中國訓練區，進行近距偵察與騷擾，製造緊張局勢，並持續惡意炒作事端」。

日本首相高市早苗上月因暗示日本在中國攻台時會採取軍事介入而激怒北京。