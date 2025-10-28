反制委內瑞拉施壓 千里達總理稱不屈服於勒索

（法新社西班牙港28日電） 美國盟邦千里達及托巴哥總理今天強硬表態，拒絕鄰國委內瑞拉因該國接待美國軍艦，而威脅要中止一項聯合天然氣計畫的做法。

總理波薩德-畢塞薩（Kamla Persad-Bissessar）透過訊息向法新社表示，她不會屈服於「任何來自委內瑞拉人的勒索」，也絕不會放棄「打擊販毒集團的戰鬥」。

這起爭端源於美國驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）前一天停靠千里達島，準備與當地部隊進行聯合軍事演習。

波薩德-畢塞薩對此強調：「我們的未來並不依賴委內瑞拉，過去也從沒依賴過。」