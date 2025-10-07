反對燃油新車2035年售禁令 德總理籲歐盟檢討

（法新社柏林6日電） 德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天表示，他希望歐盟撤回燃油新車將於2035年起停售的期限，理由是德國正在尋求協助本國汽車產業擺脫困境的方案。

德國汽車產業龍頭如福斯（Volkswagen）、BMW和賓士（Mercedes-Benz）等企業，近期對歐盟這項目標表達疑慮，主因是它們在發展電動車以迎戰中國比亞迪（BYD）等競爭對手時面臨挑戰。

在10月9日與汽車產業代表舉行會議前，梅爾茨接受ntv頻道訪問表示，他認為歐盟的禁令是「錯誤的」。

廣告 廣告

上月，歐盟已在車廠壓力下承諾，將加快檢討2035年這一目標的時間點。

梅爾茨強調：「我不希望德國成為支持這項錯誤禁令的國家之一。」不過他也坦言，這項議題仍在與執政聯盟內的中間偏左社會民主黨（SPD）協商。

梅爾茨指出，社民黨籍環境部長施奈德（Carsten Schneider）「尚未認同」放棄目標的必要性，但梅爾茨希望執政聯盟內部能在9日汽車產業會議之前達成一致立場。

德國是歐洲最大經濟體，但德國汽車產業近來因在中國主要市場的激烈競爭、終端需求疲軟以及電動車轉型進度不如預期而遭受重挫。

本月稍早，福斯旗下的跑車品牌保時捷（Porsche）表示，受需求低迷影響，將大幅延後電動車推上市程。