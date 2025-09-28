反干擾 GPS 技術整合於導彈以應對戰爭威脅

兩家航空航天及國防科技公司攜手合作，致力於開發下一代抗干擾全球定位系統（GPS）技術，以應用於精確制導武器。BAE 系統的抗干擾技術將被整合進韓華航空的深打能力系統中。這一舉措旨在應對複雜的電子戰威脅，預計將為歐洲及其他盟國提供更強的防護能力。

韓華航空的精準導引武器系統負責人 Billy Boo-hwan Lee 表示：「與 BAE 系統的合作旨在獲取先進的電子戰防護技術，以保護我們的制導武器系統。基於抵禦電子戰威脅的技術優勢，我們將加強在全球市場中的地位。」這兩家公司透露，通過此次合作開發的新導引系統，預計將為韓華的深打能力系統提供卓越的精確度和操作可靠性，即使在高度對抗的電子環境下也能保持性能穩定。

韓華的深打能力系統提供靈活的多口徑和多射程火箭發射能力，適用於多種任務，從壓制敵方火力到在複雜環境中消滅目標。根據新聞稿，其雙發射器配置使得單一平台可發射多種導引火箭，提供卓越的火力和操作靈活性。此外，這一計劃的戰略設計符合北約的互操作性要求，顯著提升了系統在歐洲及其他盟國市場的競爭力。

BAE 系統導航及傳感器系統總監 Luke Bishop 表示：「我們與韓華的合作將幫助操作人員在最需要的時候增加靈活性。」他補充道：「這種靈活性結合我們高可靠性的軍用 GPS 產品，為使用者提供了在最具挑戰性的環境中都能信賴的產品。」韓華的深打武器系統提供現代戰爭所需的精確打擊能力。報導指出，該系統使用雙發射器配置，能夠從單一平台發射多種導引火箭，從而提升操作靈活性。

最新的進展包括與抗干擾 GPS 技術的整合，以及與 BAE 系統的夥伴關係，以確保北約的互操作性並加強其在盟軍防務市場中的地位。BAE 系統透露，IGAS 接收器利用 24 通道雙頻全視導航，提供高性能的 GPS 以便與全球定位系統/慣性導航系統（GPS/INS）緊密結合。該系統源自現場驗證的 12 通道 NavStrike 和聯合直接攻擊彈藥（JDAM）接收器。IGAS 是一個小型、低成本且高可靠性的系統，專為滿足導彈和彈藥應用的任務需求而設計。

