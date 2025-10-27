《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
反恐第二案｜何卓為判囚18年 李嘉濱、張家俊判囚16年8月 官：視人命如草芥
反恐條例第二案 3 被告交替控罪成立，周一（ 27 日）判刑。首被告何卓為判監 18 年，另兩被告李嘉濱、張家俊則判監 16 年 8 個月。
高院法官陳仲衡指，3 人「食髓知味、變本加厲」，3 次爆炸案件一次比一次嚴重，目的是「向社會宣戰」，又指計劃在將軍澳尚德停車場放置的炸藥「根本是設計作殺人之用」，目標指向附近的警員，亦罔顧途人傷亡，反映被告「視人命如草芥」。官指，3 人毫無悔意或悔意流於表面，更生無從說起，量刑須有阻嚇力，以反映法庭對此類罪行的厭惡。
稍後有詳細報道。
