反恐第二案｜陪審員經3天半商議 裁定3人罪成、5人無罪

反恐條例第二案，周四（4 日）於高院踏入第 163 天審訊。9 人陪審團由周一早上開始退庭，經過約 28 小時退庭商議後，裁定 3 人《刑事罪行條例》下「串謀導致相當可能危害生命的爆炸罪」罪成，其餘 5 人全部罪名不成立。

罪成的 3 人，第一被告何卓為聞判時點頭，第二被告李嘉濱微笑、表現平靜；第四被告張家俊亦見平靜。獲裁無罪的 5 人，第三被告吳子樂緊張、望天，第五被告楊怡斯低頭，第六被告張琸淇及第七被告何培欣眼泛淚光，張並向律師點頭。第八被告周皓文平靜、點頭。

稍後有詳細報道。

