反毒陳兵加勒比海 川普揚言擊落委內瑞拉飛機

（法新社華盛頓5日電） 美國總統川普今天警告，若委內瑞拉軍機對美軍構成威脅，美方將予擊落。川普這番話時值他展開反毒戰爭，並將F-35戰機部署至波多黎各之際。

這批F-35戰機共10架，將與美國已部署於加勒比海南部部署的艦隊會合。同時，川普也加大對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓。美國指控馬杜洛是毒品集團首腦。

美委近日對峙態勢升高。美國國防部表示，兩架委內瑞拉戰機昨天逼近美國海軍艦艇，地點位於國際水域，稱對方「極具挑釁性」的舉動。

在今天被問及若這類情形再度發生時會如何應對，川普說：「如果讓我們陷入危險，美方將擊落對方。」

美軍2日在加勒比海摧毀一艘被指控為販毒的船隻，美軍動武擊斃11人。川普表示，這艘船屬於委內瑞拉犯罪組織「阿拉瓜幫」（Tren de Aragua），該幫被華府視為與馬杜洛有連結。

據熟悉內情的美方官員今天向法新社透露，F-35戰機將部署在波多黎各一座機場。波多黎各是美國在加勒比海的屬地。

馬杜洛在2024年連任，但華府視選舉為非法。馬杜洛痛批美國強化軍事部署是「百年來南美大陸所遭遇最大威脅」。