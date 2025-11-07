反特朗普「三文治男」再脫襲擊罪 辯方指無構成人身傷害 被告如釋重負：繼續生活｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國前司法部員工 Sean Dunn 今年 8 月 10 日向聯邦政府人員投擲 Subway 潛艇堡的案件再審，控方在今次改控性質較輕微的襲擊罪行，不過陪審團在經過大約 7 小時的商議後，Dunn 再一次被判無罪。案件宣判之後，Dunn 的律師團隊在庭內高聲慶祝，Dunn 亦向記者表示如釋重負，「期待繼續我的生活」。華盛頓特區聯邦檢察官 Jeanine Pirro 就在判決後表示，會一如既往接受陪審團的裁決，「然而無論多麼『輕微』，執法人員都不應該受攻擊」，又指即使是小孩也知道，生氣的時候不能掟東西。

《CNN》報道，在審訊期間，陪審團觀看了多條影片，顯示 Dunn 向聯邦政府的海關及邊境保衛局（CBP）人員投擲一份潛艇堡，又曾對著警察大喊大叫，隨後逃跑，不久後被捕；其中一段由警員提供的執法紀錄片段就指，Dunn 曾向警員指「當時想把他們引開，我成功了。」

受襲人員獲同事送玩具三文治

Dunn 的代表律師 Sabrina Shroff 在庭上無就案件事實辯論，重點放在投擲三文治的行為是否足以構成襲警。被擊中的 Greg Lairmore 就向陪審團表示，同事在事發後送了一些惡搞禮物給他，包括一個玩具三文治，以及一個印有「重罪一英尺三文治」（felony footlong）字樣的徽章。Shroff 在結案陳詞就指，這明顯反映出執法人員本身都認為「很有趣」。

另外，雖然 Lairmore 表示三文治在他胸口「爆炸」（exploded），並留有「洋蔥和芥末」的味道，但 Shroff 就展示了一張三文治被投擲後的照片，指三文治仍完全包裹在包裝紙裡，強調三文治絕無構成人身傷害。又有陪審員在宣判後向傳媒表示，她不認為執法人員因該份三文治而感受到威脅；當被問到三文治是否如 Lairmore 所言「爆炸」，她以笑回應。

被告：移民有權過自由生活

Dunn 在宣判後在法院外表示，他要感謝他的家人、朋友，以及所有素不相識的人，「感謝你們給予我的支持，無論是情感上的、精神上的、藝術上的還是經濟上的」。Dunn 強調當晚是在捍衛移民的權利，「我們不要忘記美國國徽上寫著的『E pluribus unum』，意思是『合眾為一』。無論你來自哪裡，每個生命都彌足珍貴。無論你如何來到這裡，無論你的身份認同如何，你都有權過上自由的生活。」

一度被控嚴重襲擊罪最高可囚 10 年

美國總統特朗普聲稱為打擊首都華盛頓犯罪問題，在 8 月宣布接管當地警察局，並在當地部署國民警衛隊和聯邦執法人員，引起爭議。根據紀錄，Dunn 在案發期間曾經向著執法大員大喊「法西斯」，又質問「你們為什麼在這裡？我不想要你們在我的城市裡。」

Dunn 被捕後不久就失去他在司法部的工作，檢察官 Jeanine Pirro 且在證據薄弱的情況下，將案件提交到聯邦法院，並一度控告 Dunn 涉嚴重襲擊罪，最高可囚 10 年。到了 8 月底，華盛頓法院的陪審團裁定 Dunn 罪名不成立。Dunn 亦因事件成為聞名當地的「三文治男」，市內不少地方都有人貼上仿效英國街頭藝術家 Banksy 作品「Love Is In The Air」的海報，內容被改為「示威者投擲 Subway」。

